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Московский листок

США введут новые санкции против России в течение недели

Опубликовано 07.03.2018 в разделе комментариев 3

США введут новые санкции против России в течение недели

Расширение санкций США в отношении России может произойти уже на следующей неделе, заявил во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Санкции рассматриваются. Насколько я понимаю, министр финансов США указал, что уже на будущей неделе он, возможно, опубликует список этих санкций", - сказал Коутс, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

По его словам, ограничения коснутся по меньшей мере нескольких из 13 россиян, которых ранее США обвинили в кибервмешательстве в американские выборы. "Как я сказал, министр Мнучин объявит о них (санкциях) в течение недели", - отметил Коутс.

Напомним, в феврале Минюст США предъявил обвинение 13 гражданам России и трем компаниям в рамках расследования дела о возможном вмешательстве России в ход президентской кампании в США в 2016 году.

В списке фигурируют имена Евгения Пригожина, Михаила Быстрова, Михаила, Александры Крыловой, Анны Богачевой, Сергея Полозова, Марии Бовды, Роберта Бовды, Вадима Подкопаева, Глеба Васильченко, Ирины Каверзиной, Владимира Венкова и Джейхуна Насими Оглы. Также значатся компании «Агентство интернет-исследований», «Конкорд-менеджмент» и «Конкорд-кейтеринг».

 



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Всего комментариев к статье: 3
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ну - санкции, а
мы-то написал 07.03.2018 10:31
знаем - что подрывная деятельность против СССР - преступление БЕЗ срока давности - ОБЯЗАТЕЛЬНО будет расследовано, и ВСЕ виновные будут наказаны в строгом соответствии с тяжестью содеяного.
Вся Власть Советам!
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(без названия)
стоик1129 написал 07.03.2018 10:09
против Сортирного Карлика санкции не вводят потому, что он своей тупостью помогает США?
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НЕт бы сразу сознались, что это именно они ВЫБРАЛИ Трампа. И ему бы сразу ''стало не до фишек'' и он
бы ''сразу согласился на ничью'' написал 07.03.2018 09:48
Фишер В.
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