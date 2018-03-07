США введут новые санкции против России в течение недели

Расширение санкций США в отношении России может произойти уже на следующей неделе, заявил во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Санкции рассматриваются. Насколько я понимаю, министр финансов США указал, что уже на будущей неделе он, возможно, опубликует список этих санкций", - сказал Коутс, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

По его словам, ограничения коснутся по меньшей мере нескольких из 13 россиян, которых ранее США обвинили в кибервмешательстве в американские выборы. "Как я сказал, министр Мнучин объявит о них (санкциях) в течение недели", - отметил Коутс.

Напомним, в феврале Минюст США предъявил обвинение 13 гражданам России и трем компаниям в рамках расследования дела о возможном вмешательстве России в ход президентской кампании в США в 2016 году.

В списке фигурируют имена Евгения Пригожина, Михаила Быстрова, Михаила, Александры Крыловой, Анны Богачевой, Сергея Полозова, Марии Бовды, Роберта Бовды, Вадима Подкопаева, Глеба Васильченко, Ирины Каверзиной, Владимира Венкова и Джейхуна Насими Оглы. Также значатся компании «Агентство интернет-исследований», «Конкорд-менеджмент» и «Конкорд-кейтеринг».