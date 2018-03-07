Сечин попросил у Путина налоговые льготы для "Роснефти" на 145 миллиардов

Глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина предоставить госкомпании налоговые льготы на 145 миллиардов рублей в год. Как сообщает "Коммерсант", увязать введение стимулов он предложил с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо текущего НДПИ.

Реформа должна быть запущена на 35 пилотных проектах нефтекомпаний с 2019 года, НДД будет взиматься не с объемов добычи, а с дохода от продажи нефти за вычетом пошлины, сниженного НДПИ и расходов.

Свою просьбу Игорь Сечин объясняет неравным положением НПЗ вблизи границы и внутри страны. В письме отмечается, что поддержка нужна НПЗ мощностью 85 млн тонн.

Как отмечает издание, Путин поручил правительству рассмотреть просьбу Сечина. При этом, в Минэнерго РФ уже заявили о нецелесообразности такой идеи.

Просьбы о льготах также высказали и другие нефтяные компании. Так, ЛУКОЙЛ просил правительство снизить ставки акцизов на бензин класса «Евро-5» и отказаться от их запланированной индексации с 1 июля. Для стимулирования «социально значимых» НПЗ с «негативной» логистикой «ЛУКОЙЛ» предлагает применять специальные инвестконтракты (СПИК) и инвествычеты по налогу на прибыль.

Более жесткой стала позиция «Сургутнефтегаза», который исходно не поддерживал обратный акциз, предлагая альтернативные виды поддержки. Глава компании Владимир Богданов 21 февраля сообщил Аркадию Дворковичу, что вводить обратный акциз преждевременно.

Богданов объясняет позицию тем, что НПЗ получает нефть худшего качества (с большим содержанием серы), чем сама компания сдает в трубу «Транснефти» в Западной Сибири. В связи с этим, пишет он, до введения обратного акциза надо решить проблемы с качеством сырья.

Также «Сургутнефтегаз» предлагает сохранить льготы для добывающих тяжелую нефть компаний только в случае ее переработки на собственных НПЗ без сдачи в трубу. Среди прозвучавших предложений Богданова - проведение исследования состава нефти, поставляемой на НПЗ из новых провинций.