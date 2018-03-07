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Московский листок

Киевское метро атакуют гранатами

Опубликовано 07.03.2018 в разделе комментариев 4

Киевское метро атакуют гранатами

У станции метро "Лесная" в Киеве неизвестные подорвали две гранаты, сообщает "Интерфакс". По данным агенства, у станции произошел конфликт, в результате которого были взорваны гранаты.

При взрыве пострадал автомобиль сгорела Toyota Camry, уточняется, что машина полностью сгорела. Осколок гранаты ранил одного человека.

- Бандитские разборки вещь в наше время обычная, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Необычным является применение боевого оружия неизбирательного действия, осколочных гранат. Впрочем, теперь, когда воюют негосударственные вооруженные формирования, соотвественно, каким-то негосударственным вооружением, то можно ждать разборок и с применением  гранатометов, огнеметов и даже ствольной артиллерии. А шо?



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
рреалист написал 07.03.2018 15:28
короче - петарды подорвали,а на россии визжат дескать стреляли
скоро в Украине пердануть нельзя будет - вся россия будет эту новость обсасывать
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(без названия)
Теперь оружие в каждом доме написал 07.03.2018 12:12
Украинцы в вопросе быть или не быть оружию в доме , не дожидаясь законов , решили проблему в пользу быть. Так дешево как сейчас калашников и стечкин никогда не стоил.А гранаты и патроны с передовой везут ведрами.
Всякие опасения властей , стоит ли позволять народу вооружаться, оказались напрасными. Уже вооружились. И массовых убийств нет.
Гранатка где то рванула? Бывает.
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Хохлам надо немножко потерпеть
\\ъъ написал 07.03.2018 10:43
...
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(без названия)
стоик1129 написал 07.03.2018 09:54
В России главного следователя по Москве считают преступником?
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