Киевское метро атакуют гранатами

У станции метро "Лесная" в Киеве неизвестные подорвали две гранаты, сообщает "Интерфакс". По данным агенства, у станции произошел конфликт, в результате которого были взорваны гранаты.

При взрыве пострадал автомобиль сгорела Toyota Camry, уточняется, что машина полностью сгорела. Осколок гранаты ранил одного человека.

- Бандитские разборки вещь в наше время обычная, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Необычным является применение боевого оружия неизбирательного действия, осколочных гранат. Впрочем, теперь, когда воюют негосударственные вооруженные формирования, соотвественно, каким-то негосударственным вооружением, то можно ждать разборок и с применением гранатометов, огнеметов и даже ствольной артиллерии. А шо?