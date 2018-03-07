Киевское метро атакуют гранатами

У станции метро "Лесная" в Киеве неизвестные подорвали две гранаты, сообщает "Интерфакс". По данным агенства, у станции произошел конфликт, в результате которого были взорваны гранаты.
При взрыве пострадал автомобиль сгорела Toyota Camry, уточняется, что машина полностью сгорела. Осколок гранаты ранил одного человека.
- Бандитские разборки вещь в наше время обычная, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Необычным является применение боевого оружия неизбирательного действия, осколочных гранат. Впрочем, теперь, когда воюют негосударственные вооруженные формирования, соотвественно, каким-то негосударственным вооружением, то можно ждать разборок и с применением гранатометов, огнеметов и даже ствольной артиллерии. А шо?
рреалист написал 07.03.2018 15:28
скоро в Украине пердануть нельзя будет - вся россия будет эту новость обсасывать
Теперь оружие в каждом доме написал 07.03.2018 12:12
Всякие опасения властей , стоит ли позволять народу вооружаться, оказались напрасными. Уже вооружились. И массовых убийств нет.
Гранатка где то рванула? Бывает.
\\ъъ написал 07.03.2018 10:43
стоик1129 написал 07.03.2018 09:54