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Московский листок

Увеличение пенсионного возраста с 58-ми до 63 лет. С праздником!

Опубликовано 07.03.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 4

казахстан назарбаев диктатор
Увеличение пенсионного возраста с 58-ми до 63 лет. С праздником!

Источник: сайт Социалистического движения Казахстана

С 1 января Назарбаев вручил всем женщинам Казахстана очередной «подарок» — увеличение пенсионного возраста с 58-ми до 63 лет. Это продолжение общей антисоциальной политики режима, направленной на подавление народных масс. И другие антинародные меры, такие как обязательное медицинское страхование, налог на «самозанятых», невыплата детских пособий, также направлены против женщин Казахстана.

Такие меры как повышение пенсионного возраста не могут быть обусловлены нехваткой рабочих кадров в Казахстане. Безработица у нас официально составляет 5%, и это считается нормальным показателем, так что нехватки рабочей силы у нас нет.

Но основной проблемой, вероятно, остается нехватка бюджетных средств. Пенсионная реформа, которая проводилась у нас в 90-х и начале 2000-х годов, была также связана с нехваткой денег, потому, что тогда не могли обеспечить сбалансированный бюджет — большие расходы выходили на пенсионеров. Одним из вариантов стало резкое поднятие возраста и запуск механизма частных пенсионных накоплений.

Тогда Назарбаеву это позволило избавиться от лишних «ртов». С медицинским страхованием сейчас та же самая история. В общем, ничего толком не решая, власти лишают пенсионеров их заслуженных денег. С помощью повышения пенсионного возраста женщинам правительство страхуется на будущее.

Нехватку бюджетных активов власти также перекрывают повышением налогов. Сейчас многие налоги пересматриваются. Резкое падение цен на нефть привело к тому, что упала выручка. И сразу же активно начала использоваться философия «давайте затянем потуже пояса и будем на всем экономить». Поэтому и новые налоги на «самозанятых», среди которых значительное число составляют именно женщины.

Как видим, пенсионная реформа по чилийскому образцу, запущенная еще премьером Акежаном Кажегельдиным, который сейчас рядится в тогу «оппозиционера», зашла в тупик и  в ситуации передачи средств Единого Накопительного пенсионного Фонда банкам второго уровня и коммерческим компаниям, граждане в будущем могут вообще лишиться пенсионных накоплений.

Мы призываем казахстанских женщин участвовать в общественной кампании против повышения пенсионного возраста, против передачи средств ЕНПФ в руки частных компаний и фондов, а также за возврат солидарной системы пенсионного обеспечения!



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Всего комментариев к статье: 4
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истинный(07.03.2018 10:53):''отдадим свои голоса за их счастливое будущее'' - Да-да, обязательно от-
ДАДИМ! написал 07.03.2018 11:35
Концы. ''Наш'' любимый кандидат - главный и беззаветный борец с проклятым пyтинизмом уже на второй или третий день после выдвижения, выступая на ТV, с гордостью забъявил, что у него на плантациях ''люди с радостью работают с семи до девяти''. Так что, все засучим рукава и вперед - на плантации! То есть - на участки!
_
Хреновод
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В России обрадуют еще больше
патриот совсем истинный написал 07.03.2018 10:53
После 19 марта пенсионный возраст поднимут ни только для женщин.но еще и для мужчин,нечего создавать гендерное неравенство!И почему только до 63?65 минимум,а лучше 70!Вон путину 65,вы что и его тоже хотите на пенсию?Щук ловит,с гусями летает,на дно ныряет и всех нагибает!А чем депутаты хуже?Я уж и не знаю,сколько Кобзону лет,весь больной(спасибо рассеянской медицине-лечит,пиндосы с гейропейцами уже давно бы угробили).а продолжает работать!Посмотрите на цвет оппозиции-Жириновского и Зюганова,как их власть прессует,куда там какому-то Навальному,а они все в строю,все борются и возглавляют!Попробуйте отправить на пенсию Явлинского,он вам устроит пенсию!А вот народишко всякий.работяги там какие.все норовят поскорее отлынить.Мало того,вредности всякие суют в нос,дескать попробуй ты постоять рядом с мартеном или в шахте с кайлом.тут на днях на Уралвагонзаводе обрубщики возмутились,вредность сняли!Да чего там вредного,взял отбойник и руби.Никто тебя 12 часов рубить не заставляет(пока,а будешь вые...сам знаешь),а 8 часов без перекура вполне можешь,тем более,что курить вредно.Это еще сам Минздрав доказал!Вот Путин не курит,пашет как раб на галерах.а как смотрится!И ни на какую пенсию не собирается.Я так думаю пенсии вообще нужно отменить.Пусть все до самой смерти работают на своих местах-президент и шахтер,депутат и сталевар,министр и крестьянин.А как работать не сможешь.так сразу помрешь.Или сначала помрешь,а потом работать не сможешь?Не важно.главное,что все на своих местах и самое важное-меняться нельзя!Вот ежели ты депутата,так и будешь депутатом,и дети твои.и внуки.тоже будут депутатами.А если шахтер,так тебе и твоим потомкам сидеть в шахте(может даже не вылезать?хорошее предложение,надо обсудить).
А что бы не завидовали отгородить одних от других высоченным забором.а окна,ежели выходят на барскую усадьбу,заделать!Я тут вчера одно очень интересное кино по этому поводу смотрел.Один никогда неназываемый сетевой хомячок снял.Впечатляет.
Так что,все на участки,отдадим свои голоса за их счастливое будущее!Я вот обязательно тоже пойду на участок.Дачный.надо импортозамещаться.а то с такими правителями еда может скоро кончиться.
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(без названия)
брэд написал 07.03.2018 10:15
Такие же пенсионные реформы проводятся по всему бывшему СССР, что говорит, что эти республики управляются из одного западного центра, который предписывает им пенсионные реформы с целью уничтожения стариков.
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(без названия)
стоик1129 написал 07.03.2018 09:56
На Украине сиониста Порошенко давят - какое горе для сортирного Карлика?
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