Увеличение пенсионного возраста с 58-ми до 63 лет. С праздником!

С 1 января Назарбаев вручил всем женщинам Казахстана очередной «подарок» — увеличение пенсионного возраста с 58-ми до 63 лет. Это продолжение общей антисоциальной политики режима, направленной на подавление народных масс. И другие антинародные меры, такие как обязательное медицинское страхование, налог на «самозанятых», невыплата детских пособий, также направлены против женщин Казахстана.

Такие меры как повышение пенсионного возраста не могут быть обусловлены нехваткой рабочих кадров в Казахстане. Безработица у нас официально составляет 5%, и это считается нормальным показателем, так что нехватки рабочей силы у нас нет.

Но основной проблемой, вероятно, остается нехватка бюджетных средств. Пенсионная реформа, которая проводилась у нас в 90-х и начале 2000-х годов, была также связана с нехваткой денег, потому, что тогда не могли обеспечить сбалансированный бюджет — большие расходы выходили на пенсионеров. Одним из вариантов стало резкое поднятие возраста и запуск механизма частных пенсионных накоплений.

Тогда Назарбаеву это позволило избавиться от лишних «ртов». С медицинским страхованием сейчас та же самая история. В общем, ничего толком не решая, власти лишают пенсионеров их заслуженных денег. С помощью повышения пенсионного возраста женщинам правительство страхуется на будущее.

Нехватку бюджетных активов власти также перекрывают повышением налогов. Сейчас многие налоги пересматриваются. Резкое падение цен на нефть привело к тому, что упала выручка. И сразу же активно начала использоваться философия «давайте затянем потуже пояса и будем на всем экономить». Поэтому и новые налоги на «самозанятых», среди которых значительное число составляют именно женщины.

Как видим, пенсионная реформа по чилийскому образцу, запущенная еще премьером Акежаном Кажегельдиным, который сейчас рядится в тогу «оппозиционера», зашла в тупик и в ситуации передачи средств Единого Накопительного пенсионного Фонда банкам второго уровня и коммерческим компаниям, граждане в будущем могут вообще лишиться пенсионных накоплений.

Мы призываем казахстанских женщин участвовать в общественной кампании против повышения пенсионного возраста, против передачи средств ЕНПФ в руки частных компаний и фондов, а также за возврат солидарной системы пенсионного обеспечения!