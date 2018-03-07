Назарбаева потребовала поднять цену на воду

На заседании Сената по вопросам водной безопасности сенатор Дарига Назарбаева отметила, что одна из причин проблемы нехватки воды в Казахстане и в сельской местности может состоять в низкой цене воды в Казахстане.

«У нас проблема в том, что вода почти бесплатная, поэтому у нас к ней такое отношение,вот с этого надо начинать. Сколько стоит баррель нефти? 63 тенге. Кубический метр газа — где-то 160, а кубический метр воды стоит от 14 до 55 тенге в зависимости от региона.



Представьте себе на секунду, что не стало воды. Без нефти и газа человек выживет, а без воды? Это действительно важный природный ресурс, составляющий наше национальное богатство.

Ученые не зря бьют тревогу. Поэтому мы вновь и вновь возвращаемся к этим вопросам необходимости повышения цен, и нас уже слышат».

Хочется спросить сенатора и возможного преемника Елбасы — а где же миллиарды долларов выделенных на организацию водоснабжения на селе? Где миллиарды ушедшие на поддержание аула, во время объявления несколько лет подряд осуществления программы поддержки жителей провинций?

Теперь хотите проблемы опустынивания, отсутствия мелиорации и нормального водоснабжения повесить на плечи всего народа, который вы ограбили?