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Московский листок

Россиянам предрекли падение уровня жизни до 2060 года

Опубликовано 07.03.2018 в разделе комментариев 17

Россиянам предрекли падение уровня жизни до 2060 года

К 2060 году Россия еще сильнее отстанет от США, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Долгосрочные перспективы: сценарии для мировой экономики - 2060". Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на предварительную копию доклада.

Согласно базовому прогнозу организации, в ближайшие 12 лет ВВП РФ по ППС вырастет лишь на 0,7%. Среди главных сдерживающих факторов экономисты отмечают низкую производительность труда и старение населения.

Если такие темпы роста будут сохраняться до 2060 года, уровень жизни в России, который сейчас составляет примерно 40% от американского, снизится, констатируют авторы доклада.

Издание отмечает, что выводы экономистов ОЭСР ставят под сомнение озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию обещания к 2025 г. увеличить ВВП на душу населения на 50%.

Без реформ Россия, как и другие страны БРИКС будут замедлять рост реального мирового ВВП на протяжении 40 лет с начала 2019 г., предупреждают авторы доклада. Чтобы ускорить рост, им нужно повышать производительность труда: реформировать госуправление, увеличить продолжительность обучения в школах и снизить торговые тарифы.

 



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Всего комментариев к статье: 17
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(без названия)
Ego написал 07.03.2018 15:44
>А вы думаете что в США таки все поголовно живут в собственном коттедже с бассейном и двумя автомобилями?
мы не просто так думаем, а мы это знаем - те кто имеют образование и работу, живут в собственном коттедже с байссеном и 2мя или даже 3мя автомобилями
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(без названия)
Ego написал 07.03.2018 15:42
на одной стороне у вас гарантированная нищета, на другой стороны вопрос - а на хера вам такое недогосударство, которое гарантирует нищету?
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(без названия)
Это что?!.. написал 07.03.2018 15:30
Россия проклята за подлое и вероломное нападение на братскую Украину
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мордор - это концлагерь - где псарня и богатье УБИВАЮТ НАРОД ГЕНОЦИДОМ
идет война - и она русскими уже проиграна написал 07.03.2018 15:24
будущее поганой - голод, садизм, концлагеря в каждом городе, маоосвые людоедства, банды на дорогах, прекращение ЖД сообщения, прекращение поставок ЕДЫ, и все это будет в ближайшие годы.
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Вообще...
Тов.Тамсямский написал 07.03.2018 15:11
Вопрос этот абсолютно праздный... Хотя бы потому, что есть не так много фактов, свидетельствующих в пользу того, что Россия и США вообще будут существовать в 2060 году.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 07.03.2018 14:19
"Россиянам предрекли..." - Каким россиянам? Жирный узбек Усманов, или Сечин-Шувалов, или Вова Путлер тоже ведь считают себя россиянами, если че...
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Re: Это пост от 11.53ю, 07.03.2018, не мой. Хохлопортянка Света Свинорыл, видимо, балуется.
-Что это? написал 07.03.2018 13:52
Это что?!.. написал 07.03.2018 11:53
Какое еще будущее у России?!
какое может быть будущее у гниющего трупа?
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===========================================
А будущее есть ТОЛЬКО у России.
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Re:
Тов. Тамсямский написал 07.03.2018 13:48
А вы думаете что в США таки все поголовно живут в собственном коттедже с бассейном и двумя автомобилями?
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(без названия)
А разве в Путине и режиме дело? написал 07.03.2018 13:24
Власть это квинтэсенция качеств россиянина. Так что смена первых лиц и системы власти ничего не изменит.
Россия как конструктор. Что не складывай, на выходе получится калаш в дерьме собачьем.
С Россией все настолько безнадежно , что непонятно зачем такой гембель нужен миру.
Доктор сказал в морг значит в морг.
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(без названия)
крыщнам написал 07.03.2018 12:53
остается надеятся что гнилой режим накроется медным тазом быстрее.
и чем быстрее он накроется тем лучше для населения - будет больше времени на исправление ошибок которые наделал старый плешивый маразматик.
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 07.03.2018 12:24

Россиянам предрекли повышение продолжительности жизни до 2060 лет!)))
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(без названия)
Это что?!.. написал 07.03.2018 11:53
Какое еще будущее у России?!
какое может быть будущее у гниющего трупа?
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Любые предсказатели это маги и факиры.
-Что это? написал 07.03.2018 10:59
Т.е., ниочем. Но, денег срубить не забывают.
Т.е.,бизнес.
Во всяком случае, почти любые.
И особенно поправляет, когда о будущем начинают спорить,
а потом и враждовать...
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все врут завистливые враги
СтарпЁр написал 07.03.2018 10:53
к 60-му мы под руководством Путина и Медведева будем на золоте кушать
***
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(без названия)
стоик1129 написал 07.03.2018 10:15
Великий, но сортирный Карлик план перевыполнит - падение закончится крахом?
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Коммунист'У(07.03.2018 10) -''Да что вы! - воскликнул
Балаганов написал 07.03.2018 10:12
- есть очень богатые люди''
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 07.03.2018 10:02
"уровень жизни в России, который сейчас составляет примерно 40% от американского"?????????!!!!
ААААААААААхахахахахахахаахааааааааа!!!!!!!
Я обоссался, извините!!!!!)))))
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