Россиянам предрекли падение уровня жизни до 2060 года

К 2060 году Россия еще сильнее отстанет от США, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Долгосрочные перспективы: сценарии для мировой экономики - 2060". Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на предварительную копию доклада.

Согласно базовому прогнозу организации, в ближайшие 12 лет ВВП РФ по ППС вырастет лишь на 0,7%. Среди главных сдерживающих факторов экономисты отмечают низкую производительность труда и старение населения.

Если такие темпы роста будут сохраняться до 2060 года, уровень жизни в России, который сейчас составляет примерно 40% от американского, снизится, констатируют авторы доклада.

Издание отмечает, что выводы экономистов ОЭСР ставят под сомнение озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию обещания к 2025 г. увеличить ВВП на душу населения на 50%.

Без реформ Россия, как и другие страны БРИКС будут замедлять рост реального мирового ВВП на протяжении 40 лет с начала 2019 г., предупреждают авторы доклада. Чтобы ускорить рост, им нужно повышать производительность труда: реформировать госуправление, увеличить продолжительность обучения в школах и снизить торговые тарифы.