Россиянам предрекли падение уровня жизни до 2060 года

К 2060 году Россия еще сильнее отстанет от США, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Долгосрочные перспективы: сценарии для мировой экономики - 2060". Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на предварительную копию доклада.
Согласно базовому прогнозу организации, в ближайшие 12 лет ВВП РФ по ППС вырастет лишь на 0,7%. Среди главных сдерживающих факторов экономисты отмечают низкую производительность труда и старение населения.
Если такие темпы роста будут сохраняться до 2060 года, уровень жизни в России, который сейчас составляет примерно 40% от американского, снизится, констатируют авторы доклада.
Издание отмечает, что выводы экономистов ОЭСР ставят под сомнение озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию обещания к 2025 г. увеличить ВВП на душу населения на 50%.
Без реформ Россия, как и другие страны БРИКС будут замедлять рост реального мирового ВВП на протяжении 40 лет с начала 2019 г., предупреждают авторы доклада. Чтобы ускорить рост, им нужно повышать производительность труда: реформировать госуправление, увеличить продолжительность обучения в школах и снизить торговые тарифы.
Ego написал 07.03.2018 15:44
мы не просто так думаем, а мы это знаем - те кто имеют образование и работу, живут в собственном коттедже с байссеном и 2мя или даже 3мя автомобилями
Ego написал 07.03.2018 15:42
Это что?!.. написал 07.03.2018 15:30
идет война - и она русскими уже проиграна написал 07.03.2018 15:24
Тов.Тамсямский написал 07.03.2018 15:11
Святой Пигидий написал 07.03.2018 14:19
-Что это? написал 07.03.2018 13:52
Какое еще будущее у России?!
какое может быть будущее у гниющего трупа?
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А будущее есть ТОЛЬКО у России.
Тов. Тамсямский написал 07.03.2018 13:48
А разве в Путине и режиме дело? написал 07.03.2018 13:24
Россия как конструктор. Что не складывай, на выходе получится калаш в дерьме собачьем.
С Россией все настолько безнадежно , что непонятно зачем такой гембель нужен миру.
Доктор сказал в морг значит в морг.
крыщнам написал 07.03.2018 12:53
и чем быстрее он накроется тем лучше для населения - будет больше времени на исправление ошибок которые наделал старый плешивый маразматик.
Коммунист ...1 написал 07.03.2018 12:24
Россиянам предрекли повышение продолжительности жизни до 2060 лет!)))
Это что?!.. написал 07.03.2018 11:53
какое может быть будущее у гниющего трупа?
-Что это? написал 07.03.2018 10:59
Т.е.,бизнес.
Во всяком случае, почти любые.
И особенно поправляет, когда о будущем начинают спорить,
а потом и враждовать...
СтарпЁр написал 07.03.2018 10:53
***
стоик1129 написал 07.03.2018 10:15
Балаганов написал 07.03.2018 10:12
Коммунист ...1 написал 07.03.2018 10:02
ААААААААААхахахахахахахаахааааааааа!!!!!!!
Я обоссался, извините!!!!!)))))