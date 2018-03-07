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Московский листок

Разбившемуся в Сирии Ан-26 было 38 лет, но ему продлили срок службы

Опубликовано 07.03.2018 в разделе комментариев 9

авиация самолет ракета
Разбившемуся в Сирии Ан-26 было 38 лет, но ему продлили срок службы

По предварительным данным, самолёт Ан-26 с номером RF-36162, разбившийся в Сирии на подлёте к базе Хмеймим, эксплуатируется с 1980 года. По уму его давно нужно было списать, но в прошлом году Росавиации разрешила продлевать срок службы устаревшим машинам, сообщает АПН-СЗ.

Производство заменяющего его ИЛ-112 планировалось начать в 2017 году, но потом сроки сдвинулись на два года и удастся ли их выдержать - неизвестно. А пока старые самолёты продолжают падать, как сейчас под Хмеймимом, где погибло 39 человек.

- Строго говоря, так называемое "продление ресурса" это старая фишка для получения денег из воздуха, практически буквально, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если бы не этот маневр, то у нас бы почти уже не осталсоь ни боевой авиации, ни РВСН. Ресурс ведь и у ракет тоже продлевают... В принципе старые летательные аппараты все равно летают, просто с ними чаще что-нибудь случается. Но когда у нас и качество новых не приведи Господь, то на их фоне и старые советские аппараты выглядят очень даже неплохо. А люди... Что люди? Бабы новых нарожают.



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Всего комментариев к статье: 9
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Уря!
Фантом написал 07.03.2018 15:39
Если действительно исламисты сбили, то это прикольно. Ваще хороший "подарочек" на 8-е Марта.
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хуйлопитекия разваливается,что радует,этому образованию конец
Это что?!.. написал 07.03.2018 15:27
свинроылых хуйлопитеков утилизируют,как генетический мусор даже в сирии.
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йухраина разваливается,что радует,этому образованию конец
Светослав,,,,,,, написал 07.03.2018 15:03
свинроылых жыдобандеровцев утилизируют,как генетический мусор.
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самолету 38 лет,но ему продлили срок
г жопинск написал 07.03.2018 14:55
отсюда вывод,нельзя президенту продлевать срок ,разобьемся на...рен!!!!
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За пацанов: самолет русских оккупантов сбили из пулемета
Светослав,,,,,,, написал 07.03.2018 14:46
Эльмюридка:
.
Ливанская газета Addiyar опубликовала информацию о том, что ответственность за вчерашнюю катастрофу самолета Ан-26 в Хмеймиме взяла на себя группировка "Джейш аль-Ислам". В сообщении говорится, что проверить информацию "ДжаИ" пока не представляется возможным.
.
Джейш аль-Ислам заявила, что пять ее бойцов обстреляли из тяжелого пулемета самолет на высоте примерно 100 метров. Диверсионная группа вела свободную охоту и атаковала первый "попавшийся" самолет.
.
Говорится о том, что операция проведена в ответ на бомбардировки российскими самолетами Восточной Гуты.
.
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Re: В Чечне потерпел крушение вертолет пограничников
Светослав,,,,,,, написал 07.03.2018 14:42
Еще 8 окупантов отминусовано. Мелочь, а приятно ))
.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 07.03.2018 14:15
Кстати... "В Чечне потерпел крушение вертолет пограничников" - Подробнее: https://www.newsru.com/russia/07mar2018/mi8.html
.
Как ни крути, а реальность слегка отличается от Вовиных мультиков, которые он показывал на сборище путлерастов и которые взахлеб обсасывают Вовины пропагандоны.
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(без названия)
вспомнилось... написал 07.03.2018 11:49
"В районе Тереза только что сбили самолет АН-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же не летать в "нашем небе", а вот и видеоподтверждение очередного птичкопада. Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила, мирные люди не пострадали"
17.07.2014 17:50 (Стрелков-Гиркин Игорь Иванович)
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(без названия)
стоик1129 написал 07.03.2018 11:30
Ребята глупо погибли на чужой войне за чужие интересы?
Матери, жены, сироты отомстят организаторам авантюры в Сирии?
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