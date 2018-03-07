Разбившемуся в Сирии Ан-26 было 38 лет, но ему продлили срок службы

По предварительным данным, самолёт Ан-26 с номером RF-36162, разбившийся в Сирии на подлёте к базе Хмеймим, эксплуатируется с 1980 года. По уму его давно нужно было списать, но в прошлом году Росавиации разрешила продлевать срок службы устаревшим машинам, сообщает АПН-СЗ.

Производство заменяющего его ИЛ-112 планировалось начать в 2017 году, но потом сроки сдвинулись на два года и удастся ли их выдержать - неизвестно. А пока старые самолёты продолжают падать, как сейчас под Хмеймимом, где погибло 39 человек.

- Строго говоря, так называемое "продление ресурса" это старая фишка для получения денег из воздуха, практически буквально, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если бы не этот маневр, то у нас бы почти уже не осталсоь ни боевой авиации, ни РВСН. Ресурс ведь и у ракет тоже продлевают... В принципе старые летательные аппараты все равно летают, просто с ними чаще что-нибудь случается. Но когда у нас и качество новых не приведи Господь, то на их фоне и старые советские аппараты выглядят очень даже неплохо. А люди... Что люди? Бабы новых нарожают.