Разбившемуся в Сирии Ан-26 было 38 лет, но ему продлили срок службы

По предварительным данным, самолёт Ан-26 с номером RF-36162, разбившийся в Сирии на подлёте к базе Хмеймим, эксплуатируется с 1980 года. По уму его давно нужно было списать, но в прошлом году Росавиации разрешила продлевать срок службы устаревшим машинам, сообщает АПН-СЗ.
Производство заменяющего его ИЛ-112 планировалось начать в 2017 году, но потом сроки сдвинулись на два года и удастся ли их выдержать - неизвестно. А пока старые самолёты продолжают падать, как сейчас под Хмеймимом, где погибло 39 человек.
- Строго говоря, так называемое "продление ресурса" это старая фишка для получения денег из воздуха, практически буквально, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если бы не этот маневр, то у нас бы почти уже не осталсоь ни боевой авиации, ни РВСН. Ресурс ведь и у ракет тоже продлевают... В принципе старые летательные аппараты все равно летают, просто с ними чаще что-нибудь случается. Но когда у нас и качество новых не приведи Господь, то на их фоне и старые советские аппараты выглядят очень даже неплохо. А люди... Что люди? Бабы новых нарожают.
Фантом написал 07.03.2018 15:39
Это что?!.. написал 07.03.2018 15:27
Светослав,,,,,,, написал 07.03.2018 15:03
г жопинск написал 07.03.2018 14:55
Светослав,,,,,,, написал 07.03.2018 14:46
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Ливанская газета Addiyar опубликовала информацию о том, что ответственность за вчерашнюю катастрофу самолета Ан-26 в Хмеймиме взяла на себя группировка "Джейш аль-Ислам". В сообщении говорится, что проверить информацию "ДжаИ" пока не представляется возможным.
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Джейш аль-Ислам заявила, что пять ее бойцов обстреляли из тяжелого пулемета самолет на высоте примерно 100 метров. Диверсионная группа вела свободную охоту и атаковала первый "попавшийся" самолет.
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Говорится о том, что операция проведена в ответ на бомбардировки российскими самолетами Восточной Гуты.
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Светослав,,,,,,, написал 07.03.2018 14:42
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Святой Пигидий написал 07.03.2018 14:15
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Как ни крути, а реальность слегка отличается от Вовиных мультиков, которые он показывал на сборище путлерастов и которые взахлеб обсасывают Вовины пропагандоны.
вспомнилось... написал 07.03.2018 11:49
17.07.2014 17:50 (Стрелков-Гиркин Игорь Иванович)
стоик1129 написал 07.03.2018 11:30
Матери, жены, сироты отомстят организаторам авантюры в Сирии?