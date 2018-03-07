Как можно перехитрить "избирательную машину"

Вернемся все же к выборАм президента РФ. Как ни странно звучит, но это главное событие последнего времени. Причем "последнее время" можно воспринимать и в изначальном, апокалиптическом смысле. Если, конечно, воспринимать Откровение Иоанна Богослова не как пророчество о конце всего сущего, но лишь как предвидение конца тогдашего мира, римского, Pax Romana.
И поверьте, для тогдашего мира падение Рима означало действительно катастрофические события. Мир, собственно, и рухнул полностью, а то, что потом, спустя столетия, возникло на его развалинах, современников катастрофы не касалось ни в какой степени.
Наш мир, понятно, скромнее, хотя если брать в пространственном сравнении... И какая 99 процентам населения разница, есть ли жизнь на Марсе или за Белгородом, если, как писал еще Гоголь, "хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь".
***
Я уже писал, но не грех и повторить, наш цезарь стареет, и следующие выборА через 6 лет могут показаться ему уже непосильной задачей - он и на этих-то уже не сильно переламывается. Наш принцепс немного ленив, знаете ли.
Но отдать власть в нашей империи также как и в римской - все равно, что отдать жизнь. Корона отличная вещь, но имеет один недостаток - снимается вместе с головой.
Остается один путь - сменить "правила игры" таким образом, чтобы законсервировать существующий порядок насколько хватит сил. И физических сил у первого лица, и стремления удерживать власть у правящего слоя, который неизбежно формируется вокруг цезаря.
Собственно, именно в этом суть плебисцитарного элемента нынешней избирательной кампании, о чем было объявлено практически официально еще минувшей осенью. Отсюда и пресловутые 70Х70.
Но если первые 70%, то есть голосов за Путина, больших проблем не вызывают, то вот с явкой в 70 процентов вопросов куда больше. Казалось бы, чего проще фальсифицировать явку - вбросил побольше бюллетеней "за" известно за кого, и порядок. Но на самом деле есть масса технических трудностей. Допустим, ты рассчитываешь на низкую явку, вбрасываешь 70 процентов "за", а приходит неожиданно больше - и возникают эпические 146 процентов!
Избирательная машина в РФ действует потрясающе эффективно, она может избрать кого угодно, хоть лошадиную задницу, но и у нее есть ограничения по возможностям. Поэтому желательно, чтобы на выборы люди пришли - все равно, как они при этом проголосуют, опуская бюллетень за Грудинина, Собчак, Жириновского или Сурайкина ты все равно голосуешь за Путина.
Но ладно бы просто за Путина - ты еще и "голосуешь ногами" за то, чтобы эти выборы были вообще последними. Как в Сингапуре, где кумир наших деятелей, причем как либералов, так и "коммунистов" Ли Кван Ю правил 40 лет, а потом передал власть собственному сынуле, который и сейчас работает премьером Сингапура.
Так вот, мы на самом деле в полушаге от этого. Только высокого уровня жизни, как в Сингапуре, нам никто не гарантирует.
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Надо четко понимать, что по итогам этих выборОв мы ничего не можем выиграть. Мы можем только проиграть - либо частично, либо целиком. И если не дать обыграть себя полностью, это уже победа, поскольку останется надежда на перемены в будущем, возможно, не столь уж отдаленном. А если "с концами", то нынешнее поколение живущих перемен уже не увидит.
***
Надо сказать, режим очень качественно разыгрывает фишку с Грудининым. У большого числа сограждан действительно складывается впечатление, что проголосовав за хитрожопого бизнесмена, маскирующегося под директора совхоза, они что-то могут изменить.
Правда, в победу Грудинина и они особо не верят, но им объясняют, что-то кремль увидит, как много людей против, и примет во внимание... Нет, ну можно подумать, что в кремле не знают, как к ним на самом деле в народе относятся! Им вот Грудинин нужен, чтоб глаза открылись.
О том, что нынешние выборА идут по единому сценарию, не догадаться может разве что какой-то совсем альтернативно одаренный избиратель.
Вот, смотрим - ЦИК отказывается подавать иск в Верховный суд о снятии Грудинина, хотя оснований для этого более, чем достаточно. Сам Верховный суд возбудиться не может, а права подать иск нет ни у кого, кроме ЦИКа и других кандидатов в президенты.
Казалось бы, ребята - подавайте исковое заявление, у Верховного суда все основания к снятию, нарушения демонстративно грубые... Но ни один из кандидатов снимать Грудинина почему-то не хочет. Почему?
Да ясно, почему. Команды нет, нельзя ломать сценарий. Люди должны прийти "на Грудинина" и тем самым проголосовать за Путина.
И уж тем более смешно полагать, что Грудинин сам снимется. Кто ж ему позволит!
***
Но что же делать нам, заведомо проигравшим гражданам РФ?
Выиграть нельзя, система выборОв так выстроена, что не сломав систему, ни о каком "честном голосовании" и говорить нечего - это надо быть Лешей Навальным. Помните еще такого?
Можно лишь не продуться целиком, ограничившись лишь малым проигрышем.
Тут Саид Гафуров в недавнем эфире с Дмитрием Черным сказал, что "Баранов что-нибудь придумает". Придется соответствовать.
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На этих выборАх не будет открепительных талонов - можно только заблаговременно, до 12-го числа, подать заявку на сайте ЦИКа, определив, где, в каком регионе и на каком участке ты будешь голосовать.
Люди уже огорчились - нельзя стало бойкотировать выборА при помощи открепительных. Но ведь и слава богу! Открепительных удостоверений всегда было ограниченное число, всего несколько процентов от общего числа голосующих. Поэтому открепительные быстро заканчивались, и "бойкот открепительными" был в принципе невозможен.
Но бойкот возможен именно благодаря свободному выбору места для голосования.
***
Итак, вы спокойно заходите на сайт ЦИКа и выбираете себе место для голосования - город Анадырь! Население 15,5 тысяч человек. Ни поезда, ни машины "не ходят туда, бегут, спотыкаясь, олени". Есть морской порт, но в марте он еще закрыт льдами. Добраться - только самолетом. Естественно, число рейсов и вместимость воздушных судов ограничена, причем всегда можно поименно установить, кто и куда летал.
Ну и вот представим себе, что миллион избирателей решили вдруг осуществить свое избирательное право в Анадыре. Имеют полное право, имеют полную возможность.
ЦИК обязан вычеркнуть их из списка избирателей по постоянному месту жительства - и внести в список избирателей Анадыря. А также изготовить и доставить в Анадырь соответствующее количество чистых бюллетеней, заметим, документов строгой отчетности.
Дальнейшее понятно - никакой миллион избирателей в Анадырь не прилетит, да просто и нет такой возможности. Бюллетени должны быть погашены, о чем избирком должен отчитаться. Вбросить значимое число бюллетеней в поселке с населением в 15 тысяч просто нереально.
Кроме Анадыря могут использоваться и иные географические точки Крайнего Севера - главное, чтобы нельзя было даже предположить, что их население на день выборОв может хоть как-нибудь вырасти во много раз.
Дальнейшее уже вопросы техники.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
Скептик Р написал 07.03.2018 15:24
В принципе для избрания достаточно и 50%. Один голос всегда можно приписать.
Но есть одна странность.
Рейтинг Путина упал на 12%. Но при этом у Грудинина рейтинг вырос всего на 1-2%. Про других кандидатов я вообще молчу. Все, кроме Жирика в пределах статистической погрешности.
Вот интересно. У ВЦИОМ с математикой плохо? Или они думают, что население у нас УЖЕ НЕГРАМОТНОЕ.
Если у Путина уменьшился рейтинг на 12%, то эти проценты куда то должны деться?
Об этом не говорят.
Вообщем население готовят к тому, что Путин победит но не 70% наберет, а пределах 50 -60.
Ну а Грудинину позволят набрать около 20 - 30 процентов.
Об этом, наверное, скажут перед выборами. Чтобы население немного поверило в честность ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ.
С УВЕДОМЛЕНИЕМ написал 07.03.2018 15:17
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с этими чеками - их копии - можно работать - миллионы пошлют себе такие письма и это и есть ЧАСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ.
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ТОЛЬКО ВСЕ ОППОЗИЦИОННЫЕ САЙТЫ - ГДЕ МОЖНО БЫЛО БЫ ПРО ЭТО РАССКАЗАТЬ НАРОДУ - ПОД ФСЖБшниками, как и это сайт Анатолия Баранова.
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думается мне в мордоре уже ничего не изменить - будет концлагерь и война, голод и массовые людоедства, русский народ мертв или точнее УБИТ псарней погононосцами карателями депутанами чиновниками - ВСЕМ КТО БОГАТ В МОРДОРЕ.
Грудинин написал 07.03.2018 14:49
Патамушта написал 07.03.2018 14:26
"выборам" бойкот написал 07.03.2018 14:25
наблюдать! написал 07.03.2018 14:12
Тов.Тамсямский написал 07.03.2018 13:54
фыва-23 написал 07.03.2018 13:36
помнящий написал 07.03.2018 13:29
Но на эти "выборы"ходить не стоит,тут Баранов прав.
откуда у хлопца написал 07.03.2018 13:19
Много думаю....а надо ли тут проводить время???
Игорь Рыклин написал 07.03.2018 13:06
праведливой,но она была законной-такие были законы!Почему те же законы
незаконны в отношении Грудинина?
Заполнил все,что требуют.Но письмо не отправляется-красным цветом рамка
"тема сообщения" .Никоим способом она не заполняется-выходит сообщение
"участник референдума"
Час мучился но письмо так и не отправилось к Эллочке.
Так устроена система ГАС "Выборы".Только "Путин" и никто другой..
Скептик Р написал 07.03.2018 12:57
При этом действующий президент вообще никак себя не проявляет. Про послание можно сказать в нескольких словах:
ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ И ПОКАЖЕМ ВСЕМ КУЗЬКИНУ МАТЬ.
Если это предвыборная программа, то стоило ли так напрягаться на целых 2 часа.
Можно было прокрутить ролик с 2012 года. Или с 2004. Или с 2000. Можно было и Горбачева 1985 года показать. Или вообще Никиту Сергеевича Хрущева.
Вот он гораздо лучше про КУЗЬКИНУ МАТЬ ГОВОРИЛ.
И вообще - ХРУЩЁВ В ПЛАНЕ КУЗЬКИНОЙ МАТЕРИ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДЕЛ.
ОН ЕЩЁ ГОВОРИЛ КАПИТАЛЛИСТАМ - МЫ ВАС ЗАКОПАЕМ!
А что касается выборов. То действительно - выбирать некого. Все одно и то же говорят.
Все говорят о подъеме промышленности. Все говорят об улучшении жизни для ДАРАГИХ РОССИЯН.
И никто не говорит, как это сделать!
А ВСЁ ПОЧЕМУ?
Да потому, что никто не думает о победе. ВСЕ думают о самрпиаре и о преференциях, которые получат по результатам выполнения задачи, полученной от власти.
А что это за задача?
И вот тут самое интересное.
То, что происходит на телевидении дебатами назвать нельзя. Но почему то никто не возражает. Кроме одного человека.
И именно этого человека, почему то, критикуют все. СМИ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ, ЦИК.
Довольно странно. Не правда ли?
То есть кандидаты критикуют не действующую власть, а почему то ОДНОГО КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА.
Вообщем, выборы, похоже УЖЕ ПРИНЕСЛИ СЮРПРИЗ.
Причем, я не сомневаюсь, что если бы не так называемый Админристративный ресурс, то Грудинин бы победил в первом туре с огромным отрывом.
Ведь можно человека сколько угодно поливать грязью, но когда вокруг него ДРУГИЕ ГОРАЗДО ХУЖЕ, то люди это видят.
Сколько ПОЗВОЛЯТ НАБРАТЬ ГРУДИНИНУ ГОЛОСОВ, НЕИЗВЕСТНО.
Но в любом случае, это будет гораздо больше тех 7%, которые ему сейчас приписывают.
Я думаю, что процентов 20, а то и 30 у Грудинина будет. Просто невозможно очень сильно исказить результаты.
А ТОГДА ВЦИОМ И ДРУГИЕ ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СОЦИОЛОГИ ВЕДЬ ОКАЖУТСЯ В ЖУТКОМ ДЕРЬМЕ.
Впрочем, им не привыкать.
ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ. А ТО, ЧТО ПРИ ЗАРАБАТЫВАНИИ ПРИХОДИТЬСЯ В ДЕРЬМЕ СИДЕТЬ - ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ.
стоик1129 написал 07.03.2018 12:21