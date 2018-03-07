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Московский листок

Как можно перехитрить "избирательную машину"

Опубликовано 07.03.2018 в разделе комментариев 13

путин выборы грудинин
Как можно перехитрить "избирательную машину"

Вернемся все же к выборАм президента РФ. Как ни странно звучит, но это главное событие последнего времени. Причем "последнее время" можно воспринимать и в изначальном, апокалиптическом смысле. Если, конечно, воспринимать Откровение Иоанна Богослова не как пророчество о конце всего сущего, но лишь как предвидение конца тогдашего мира, римского, Pax Romana.

И поверьте, для тогдашего мира падение Рима означало действительно катастрофические события. Мир, собственно, и рухнул полностью, а то, что потом, спустя столетия, возникло на его развалинах, современников катастрофы не касалось ни в какой степени.

Наш мир, понятно, скромнее, хотя если брать в пространственном сравнении... И какая 99 процентам населения разница, есть ли жизнь на Марсе или за Белгородом, если, как писал еще Гоголь, "хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь".

***

Я уже писал, но не грех и повторить, наш цезарь стареет, и следующие выборА через 6 лет могут показаться ему уже непосильной задачей - он и на этих-то уже не сильно переламывается. Наш принцепс немного ленив, знаете ли.

Но отдать власть в нашей империи также как и в римской - все равно, что отдать жизнь. Корона отличная вещь, но имеет один недостаток - снимается вместе с головой.

Остается один путь - сменить "правила игры" таким образом, чтобы законсервировать существующий порядок насколько хватит сил. И физических сил у первого лица, и стремления удерживать власть у правящего слоя, который неизбежно формируется вокруг цезаря.

Собственно, именно в этом суть плебисцитарного элемента нынешней избирательной кампании, о чем было объявлено практически официально еще минувшей осенью. Отсюда и пресловутые 70Х70.

Но если первые 70%, то есть голосов за Путина, больших проблем не вызывают, то вот с явкой в 70 процентов вопросов куда больше. Казалось бы, чего проще фальсифицировать явку - вбросил побольше бюллетеней "за" известно за кого, и порядок. Но на самом деле есть масса технических трудностей. Допустим, ты рассчитываешь на низкую явку, вбрасываешь 70 процентов "за", а приходит неожиданно больше - и возникают эпические 146 процентов!

Избирательная машина в РФ действует потрясающе эффективно, она может избрать кого угодно, хоть лошадиную задницу, но и у нее есть ограничения по возможностям. Поэтому желательно, чтобы на выборы люди пришли - все равно, как они при этом проголосуют, опуская бюллетень за Грудинина, Собчак, Жириновского или Сурайкина ты все равно голосуешь за Путина.

Но ладно бы просто за Путина - ты еще и "голосуешь ногами" за то, чтобы эти выборы были вообще последними. Как в Сингапуре, где кумир наших деятелей, причем как либералов, так и "коммунистов" Ли Кван Ю правил 40 лет, а потом передал власть собственному сынуле, который и сейчас работает премьером Сингапура.

Так вот, мы на самом деле в полушаге от этого. Только высокого уровня жизни, как в Сингапуре, нам никто не гарантирует.

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Надо четко понимать, что по итогам этих выборОв мы ничего не можем выиграть. Мы можем только проиграть - либо частично, либо целиком. И если не дать обыграть себя полностью, это уже победа, поскольку останется надежда на перемены в будущем, возможно, не столь уж отдаленном. А если "с концами", то нынешнее поколение живущих перемен уже не увидит.

***

Надо сказать, режим очень качественно разыгрывает фишку с Грудининым. У большого числа сограждан действительно складывается впечатление, что проголосовав за хитрожопого бизнесмена, маскирующегося под директора совхоза, они что-то могут изменить.

Правда, в победу Грудинина и они особо не верят, но им объясняют, что-то кремль увидит, как много людей против, и примет во внимание... Нет, ну можно подумать, что в кремле не знают, как к ним на самом деле в народе относятся! Им вот Грудинин нужен, чтоб глаза открылись.

О том, что нынешние выборА идут по единому сценарию, не догадаться может разве что какой-то совсем альтернативно одаренный избиратель.

Вот, смотрим - ЦИК отказывается подавать иск в Верховный суд о снятии Грудинина, хотя оснований для этого более, чем достаточно. Сам Верховный суд возбудиться не может, а права подать иск нет ни у кого, кроме ЦИКа и других кандидатов в президенты.

Казалось бы, ребята - подавайте исковое заявление, у Верховного суда все основания к снятию, нарушения демонстративно грубые... Но ни один из кандидатов снимать Грудинина почему-то не хочет. Почему?

Да ясно, почему. Команды нет, нельзя ломать сценарий. Люди должны прийти "на Грудинина" и тем самым проголосовать за Путина.

И уж тем более смешно полагать, что Грудинин сам снимется. Кто ж ему позволит!

***

Но что же делать нам, заведомо проигравшим гражданам РФ?

Выиграть нельзя, система выборОв так выстроена, что не сломав систему, ни о каком "честном голосовании" и говорить нечего - это надо быть Лешей Навальным. Помните еще такого?

Можно лишь не продуться целиком, ограничившись лишь малым проигрышем.

Тут Саид Гафуров в недавнем эфире с Дмитрием Черным сказал, что "Баранов что-нибудь придумает". Придется соответствовать.

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На этих выборАх не будет открепительных талонов - можно только заблаговременно, до 12-го числа, подать заявку на сайте ЦИКа, определив, где, в каком регионе и на каком участке ты будешь голосовать.

Люди уже огорчились - нельзя стало бойкотировать выборА при помощи открепительных. Но ведь и слава богу! Открепительных удостоверений всегда было ограниченное число, всего несколько процентов от общего числа голосующих. Поэтому открепительные быстро заканчивались, и "бойкот открепительными" был в принципе невозможен.

Но бойкот возможен именно благодаря свободному выбору места для голосования.

***

Итак, вы спокойно заходите на сайт ЦИКа и выбираете себе место для голосования - город Анадырь! Население 15,5 тысяч человек. Ни поезда, ни машины "не ходят туда, бегут, спотыкаясь, олени". Есть морской порт, но в марте он еще закрыт льдами. Добраться - только самолетом. Естественно, число рейсов и вместимость воздушных судов ограничена, причем всегда можно поименно установить, кто и куда летал.

Ну и вот представим себе, что миллион избирателей решили вдруг осуществить свое избирательное право в Анадыре. Имеют полное право, имеют полную возможность.

ЦИК обязан вычеркнуть их из списка избирателей по постоянному месту жительства - и внести в список избирателей Анадыря. А также изготовить и доставить в Анадырь соответствующее количество чистых бюллетеней, заметим, документов строгой отчетности.

Дальнейшее понятно - никакой миллион избирателей в Анадырь не прилетит, да просто и нет такой возможности. Бюллетени должны быть погашены, о чем избирком должен отчитаться. Вбросить значимое число бюллетеней в поселке с населением в 15 тысяч просто нереально.

Кроме Анадыря могут использоваться и иные географические точки Крайнего Севера - главное, чтобы нельзя было даже предположить, что их население на день выборОв может хоть как-нибудь вырасти во много раз.

Дальнейшее уже вопросы техники.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   4.05,  Голосов: 21
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Всего комментариев к статье: 13
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О выборах
Скептик Р написал 07.03.2018 15:24
Недооценил я наших пропагандистов. Только что прочитал, что по данным ВЦИОМ рейтинг Путина Упал на 12 % в крупных городах. Похоже, начинают готовить Население не 70 процентам, а к 60 или к 50 процентам.
В принципе для избрания достаточно и 50%. Один голос всегда можно приписать.
Но есть одна странность.
Рейтинг Путина упал на 12%. Но при этом у Грудинина рейтинг вырос всего на 1-2%. Про других кандидатов я вообще молчу. Все, кроме Жирика в пределах статистической погрешности.
Вот интересно. У ВЦИОМ с математикой плохо? Или они думают, что население у нас УЖЕ НЕГРАМОТНОЕ.
Если у Путина уменьшился рейтинг на 12%, то эти проценты куда то должны деться?
Об этом не говорят.
Вообщем население готовят к тому, что Путин победит но не 70% наберет, а пределах 50 -60.
Ну а Грудинину позволят набрать около 20 - 30 процентов.
Об этом, наверное, скажут перед выборами. Чтобы население немного поверило в честность ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ.
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можно просто сделать - и официально - ПОСЛАТЬ СЕБЕ ПИСЬМО
С УВЕДОМЛЕНИЕМ написал 07.03.2018 15:17
ВНУТРИ ОТКРЫТКА - Я ПРОТИВ УЗУРПАТОРА ... или другой текст о чем угодно, на почте выдают подтверждение чек + принося письмо еще бумажка.
.
с этими чеками - их копии - можно работать - миллионы пошлют себе такие письма и это и есть ЧАСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ.
.
ТОЛЬКО ВСЕ ОППОЗИЦИОННЫЕ САЙТЫ - ГДЕ МОЖНО БЫЛО БЫ ПРО ЭТО РАССКАЗАТЬ НАРОДУ - ПОД ФСЖБшниками, как и это сайт Анатолия Баранова.
.
думается мне в мордоре уже ничего не изменить - будет концлагерь и война, голод и массовые людоедства, русский народ мертв или точнее УБИТ псарней погононосцами карателями депутанами чиновниками - ВСЕМ КТО БОГАТ В МОРДОРЕ.
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Re: голосовать
Грудинин написал 07.03.2018 14:49
Путя, подлый трус, выходи... на дебаты!!!
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Re: Вообще...
Патамушта написал 07.03.2018 14:26
такова задумка АП - гнать чужих избирателей от участков мантрами следующего рода: "ом, все предрешено", "ом путин навсегда", "ом, не бросай меня в терновый куст", "ом, не ходи на выбора", "ом, кремлю нужна явка, ты же ненавидишь кремль, значит не ходи", "ом, меньше придет, больше вбросим" [это для внутреннего употребления]. и проч. и т.п. На самом деле больше 15% вбросить невозможно, а за путяру по "своей" воле могут проголосовать 10-15%, не более.
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"выборам" бойкот
"выборам" бойкот написал 07.03.2018 14:25
"выборам" бойкот
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голосовать и
наблюдать! написал 07.03.2018 14:12
https://www.youtube.com/watch?v=4FansX4Ohfc&t=1172s - изучаем, готовимся.
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Вообще...
Тов.Тамсямский написал 07.03.2018 13:54
Почему вы вообще думаете, что для Путина явка на выборах имеет какое - либо значение? На прошлых думских выборах явка по Москве составила 3,5%. Что,"Едиотам" от этого стало хуже?
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(без названия)
фыва-23 написал 07.03.2018 13:36
Баранов, что означают заглавные буквы в словах "выборАм", "выборОв"?
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это надо быть Лешей Навальным. Помните еще такого?
помнящий написал 07.03.2018 13:29
Этот всеми забытый человек вчера опубликовал очередное расследование,про Шувалова и замурованные окна.Как вы думаете.сколько человек зашло и посмотрели ролик от всеми забытого человека?Более 2 000 000(двух миллионов).200 000 лайков и 50 000 комментов. Меньше чем за сутки!Совсем забыли!.Надеюсь статью всем известного и супер популярного товарища Баранова прочитают миллионов пять или десять. Количество дизлайков под моим комментом будет измерятся тысячами. Хотя скорее всего меня просто забанят.
Но на эти "выборы"ходить не стоит,тут Баранов прав.
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испанская грусть
откуда у хлопца написал 07.03.2018 13:19
Симпатии нашего главвреда к лешику вырвались наружу.
Много думаю....а надо ли тут проводить время???
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ВОТ ТАК И ИТОГИ ПОДВОДЯТ С ГАС "ВЫБОРЫ"!
Игорь Рыклин написал 07.03.2018 13:06
Зашел на сайт ЦИКи с вопросом :Чубайс говорит,что приватизация была нес-
праведливой,но она была законной-такие были законы!Почему те же законы
незаконны в отношении Грудинина?
Заполнил все,что требуют.Но письмо не отправляется-красным цветом рамка
"тема сообщения" .Никоим способом она не заполняется-выходит сообщение
"участник референдума"
Час мучился но письмо так и не отправилось к Эллочке.
Так устроена система ГАС "Выборы".Только "Путин" и никто другой..
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О Выборах И не только
Скептик Р написал 07.03.2018 12:57
Интересные дела творятся в нашей Отчизне. Властители и СМИ говорят о свободном волеизьявлении народа. При этом тут же добавляют, что иной Альтернативы, чем действующий президент - НЕТ.
При этом действующий президент вообще никак себя не проявляет. Про послание можно сказать в нескольких словах:
ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ И ПОКАЖЕМ ВСЕМ КУЗЬКИНУ МАТЬ.
Если это предвыборная программа, то стоило ли так напрягаться на целых 2 часа.
Можно было прокрутить ролик с 2012 года. Или с 2004. Или с 2000. Можно было и Горбачева 1985 года показать. Или вообще Никиту Сергеевича Хрущева.
Вот он гораздо лучше про КУЗЬКИНУ МАТЬ ГОВОРИЛ.
И вообще - ХРУЩЁВ В ПЛАНЕ КУЗЬКИНОЙ МАТЕРИ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДЕЛ.
ОН ЕЩЁ ГОВОРИЛ КАПИТАЛЛИСТАМ - МЫ ВАС ЗАКОПАЕМ!
А что касается выборов. То действительно - выбирать некого. Все одно и то же говорят.
Все говорят о подъеме промышленности. Все говорят об улучшении жизни для ДАРАГИХ РОССИЯН.
И никто не говорит, как это сделать!
А ВСЁ ПОЧЕМУ?
Да потому, что никто не думает о победе. ВСЕ думают о самрпиаре и о преференциях, которые получат по результатам выполнения задачи, полученной от власти.
А что это за задача?
И вот тут самое интересное.
То, что происходит на телевидении дебатами назвать нельзя. Но почему то никто не возражает. Кроме одного человека.
И именно этого человека, почему то, критикуют все. СМИ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ, ЦИК.
Довольно странно. Не правда ли?
То есть кандидаты критикуют не действующую власть, а почему то ОДНОГО КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА.
Вообщем, выборы, похоже УЖЕ ПРИНЕСЛИ СЮРПРИЗ.
Причем, я не сомневаюсь, что если бы не так называемый Админристративный ресурс, то Грудинин бы победил в первом туре с огромным отрывом.
Ведь можно человека сколько угодно поливать грязью, но когда вокруг него ДРУГИЕ ГОРАЗДО ХУЖЕ, то люди это видят.
Сколько ПОЗВОЛЯТ НАБРАТЬ ГРУДИНИНУ ГОЛОСОВ, НЕИЗВЕСТНО.
Но в любом случае, это будет гораздо больше тех 7%, которые ему сейчас приписывают.
Я думаю, что процентов 20, а то и 30 у Грудинина будет. Просто невозможно очень сильно исказить результаты.
А ТОГДА ВЦИОМ И ДРУГИЕ ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СОЦИОЛОГИ ВЕДЬ ОКАЖУТСЯ В ЖУТКОМ ДЕРЬМЕ.
Впрочем, им не привыкать.
ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ. А ТО, ЧТО ПРИ ЗАРАБАТЫВАНИИ ПРИХОДИТЬСЯ В ДЕРЬМЕ СИДЕТЬ - ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ.
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(без названия)
стоик1129 написал 07.03.2018 12:21
Только дураки и подлецы пойдут на выборы?
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