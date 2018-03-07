Как можно перехитрить "избирательную машину"

Вернемся все же к выборАм президента РФ. Как ни странно звучит, но это главное событие последнего времени. Причем "последнее время" можно воспринимать и в изначальном, апокалиптическом смысле. Если, конечно, воспринимать Откровение Иоанна Богослова не как пророчество о конце всего сущего, но лишь как предвидение конца тогдашего мира, римского, Pax Romana.

И поверьте, для тогдашего мира падение Рима означало действительно катастрофические события. Мир, собственно, и рухнул полностью, а то, что потом, спустя столетия, возникло на его развалинах, современников катастрофы не касалось ни в какой степени.

Наш мир, понятно, скромнее, хотя если брать в пространственном сравнении... И какая 99 процентам населения разница, есть ли жизнь на Марсе или за Белгородом, если, как писал еще Гоголь, "хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь".

***

Я уже писал, но не грех и повторить, наш цезарь стареет, и следующие выборА через 6 лет могут показаться ему уже непосильной задачей - он и на этих-то уже не сильно переламывается. Наш принцепс немного ленив, знаете ли.

Но отдать власть в нашей империи также как и в римской - все равно, что отдать жизнь. Корона отличная вещь, но имеет один недостаток - снимается вместе с головой.

Остается один путь - сменить "правила игры" таким образом, чтобы законсервировать существующий порядок насколько хватит сил. И физических сил у первого лица, и стремления удерживать власть у правящего слоя, который неизбежно формируется вокруг цезаря.

Собственно, именно в этом суть плебисцитарного элемента нынешней избирательной кампании, о чем было объявлено практически официально еще минувшей осенью. Отсюда и пресловутые 70Х70.

Но если первые 70%, то есть голосов за Путина, больших проблем не вызывают, то вот с явкой в 70 процентов вопросов куда больше. Казалось бы, чего проще фальсифицировать явку - вбросил побольше бюллетеней "за" известно за кого, и порядок. Но на самом деле есть масса технических трудностей. Допустим, ты рассчитываешь на низкую явку, вбрасываешь 70 процентов "за", а приходит неожиданно больше - и возникают эпические 146 процентов!

Избирательная машина в РФ действует потрясающе эффективно, она может избрать кого угодно, хоть лошадиную задницу, но и у нее есть ограничения по возможностям. Поэтому желательно, чтобы на выборы люди пришли - все равно, как они при этом проголосуют, опуская бюллетень за Грудинина, Собчак, Жириновского или Сурайкина ты все равно голосуешь за Путина.

Но ладно бы просто за Путина - ты еще и "голосуешь ногами" за то, чтобы эти выборы были вообще последними. Как в Сингапуре, где кумир наших деятелей, причем как либералов, так и "коммунистов" Ли Кван Ю правил 40 лет, а потом передал власть собственному сынуле, который и сейчас работает премьером Сингапура.

Так вот, мы на самом деле в полушаге от этого. Только высокого уровня жизни, как в Сингапуре, нам никто не гарантирует.

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Надо четко понимать, что по итогам этих выборОв мы ничего не можем выиграть. Мы можем только проиграть - либо частично, либо целиком. И если не дать обыграть себя полностью, это уже победа, поскольку останется надежда на перемены в будущем, возможно, не столь уж отдаленном. А если "с концами", то нынешнее поколение живущих перемен уже не увидит.

***

Надо сказать, режим очень качественно разыгрывает фишку с Грудининым. У большого числа сограждан действительно складывается впечатление, что проголосовав за хитрожопого бизнесмена, маскирующегося под директора совхоза, они что-то могут изменить.

Правда, в победу Грудинина и они особо не верят, но им объясняют, что-то кремль увидит, как много людей против, и примет во внимание... Нет, ну можно подумать, что в кремле не знают, как к ним на самом деле в народе относятся! Им вот Грудинин нужен, чтоб глаза открылись.

О том, что нынешние выборА идут по единому сценарию, не догадаться может разве что какой-то совсем альтернативно одаренный избиратель.

Вот, смотрим - ЦИК отказывается подавать иск в Верховный суд о снятии Грудинина, хотя оснований для этого более, чем достаточно. Сам Верховный суд возбудиться не может, а права подать иск нет ни у кого, кроме ЦИКа и других кандидатов в президенты.

Казалось бы, ребята - подавайте исковое заявление, у Верховного суда все основания к снятию, нарушения демонстративно грубые... Но ни один из кандидатов снимать Грудинина почему-то не хочет. Почему?

Да ясно, почему. Команды нет, нельзя ломать сценарий. Люди должны прийти "на Грудинина" и тем самым проголосовать за Путина.

И уж тем более смешно полагать, что Грудинин сам снимется. Кто ж ему позволит!

***

Но что же делать нам, заведомо проигравшим гражданам РФ?

Выиграть нельзя, система выборОв так выстроена, что не сломав систему, ни о каком "честном голосовании" и говорить нечего - это надо быть Лешей Навальным. Помните еще такого?

Можно лишь не продуться целиком, ограничившись лишь малым проигрышем.

Тут Саид Гафуров в недавнем эфире с Дмитрием Черным сказал, что "Баранов что-нибудь придумает". Придется соответствовать.

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На этих выборАх не будет открепительных талонов - можно только заблаговременно, до 12-го числа, подать заявку на сайте ЦИКа, определив, где, в каком регионе и на каком участке ты будешь голосовать.

Люди уже огорчились - нельзя стало бойкотировать выборА при помощи открепительных. Но ведь и слава богу! Открепительных удостоверений всегда было ограниченное число, всего несколько процентов от общего числа голосующих. Поэтому открепительные быстро заканчивались, и "бойкот открепительными" был в принципе невозможен.

Но бойкот возможен именно благодаря свободному выбору места для голосования.

***

Итак, вы спокойно заходите на сайт ЦИКа и выбираете себе место для голосования - город Анадырь! Население 15,5 тысяч человек. Ни поезда, ни машины "не ходят туда, бегут, спотыкаясь, олени". Есть морской порт, но в марте он еще закрыт льдами. Добраться - только самолетом. Естественно, число рейсов и вместимость воздушных судов ограничена, причем всегда можно поименно установить, кто и куда летал.

Ну и вот представим себе, что миллион избирателей решили вдруг осуществить свое избирательное право в Анадыре. Имеют полное право, имеют полную возможность.

ЦИК обязан вычеркнуть их из списка избирателей по постоянному месту жительства - и внести в список избирателей Анадыря. А также изготовить и доставить в Анадырь соответствующее количество чистых бюллетеней, заметим, документов строгой отчетности.

Дальнейшее понятно - никакой миллион избирателей в Анадырь не прилетит, да просто и нет такой возможности. Бюллетени должны быть погашены, о чем избирком должен отчитаться. Вбросить значимое число бюллетеней в поселке с населением в 15 тысяч просто нереально.

Кроме Анадыря могут использоваться и иные географические точки Крайнего Севера - главное, чтобы нельзя было даже предположить, что их население на день выборОв может хоть как-нибудь вырасти во много раз.

Дальнейшее уже вопросы техники.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск