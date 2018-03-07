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Московский листок

Володин посоветовал не терпящим домогательств журналисткам сменить место работы

Опубликовано 07.03.2018 в разделе комментариев 1

Володин посоветовал не терпящим домогательств журналисткам сменить место работы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам парламентского пула сменить место работы, если они опасаются домогательств депутатов. "Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу", - заявил "народный" избранник, поздравляя женскую часть представителей СМИ с 8 марта.

Володин также призвал разбираться в ситуации в рамках правового поля и предположил, что скандал может быть попыткой дискредитировать политика «на пике предвыборной кампании»

«Некоторые мои коллеги считают, что время обнародования этих фактов выбрано неслучайно. Это бросает тень на всю законодательную ветвь власти»,— сказал он.

По словам Володина, большинство депутатов - «активные, харизматичные и порядочные люди».

Напомним, накануне о домогательствах со стороны Леонида Слуцкого публично заявила корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова. При этом она представила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и пытался дотронуться до ее половых органов.

Ранее три журналистки парламентского пула на условиях анонимности рассказали "Дождю" о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

28 февраля замглавреда RTVI Екатерина Кортикадзе заявила, что она подвергалась домогательствам со стороны депутата. По ее словам, это произошло в 2011 году. Кортикадзе рассказала, что Слуцкий провел ее «в свой кабинет, запер дверь, попытался прислонить к стене, как-то трогать и целовать».

Позже информацию о домогательстве "народного" избранника подтвердила продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Она рассказала, что после знакомства со Слуцким, когда она приглашала его на второй эфир телеканала "Дождь", тот отвечал, что придет в студию, только если продюсер пойдет с ним на ужин.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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вот бы эту мразотту с его крысой - на куски пилой разрезать и скормить собакам
будет ли в мордоре жизнь написал 07.03.2018 14:47
ответ нет - будут АД, и только людоеды володины - будут на западе со шлюхами, которых он создает в сране и требует о журналистов того же. за кого он заступается - за такого же упыря - людоеда депутана вора и убийцу.
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