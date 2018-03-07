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Московский листок

Число долларовых мультимиллионеров в РФ выросло почти на 30% за год

Опубликовано 07.03.2018 в разделе комментариев 2

Число долларовых мультимиллионеров в РФ выросло почти на 30% за год

Число россиян с состоянием более 5 миллионов долларов за 2017 год выросло на 27% — до 38,1 тысячи. Об этом говорится в ежегодном докладе консалтинговой компании Knight Frank - The Wealth Report 2018.

По показателю годового прироста миллионеров Россия опередила Бразилию, Южную Корею и Тайвань. При этом число россиян с капиталом более $50 млн составило 2620 человек – 2 процента от общего их числа в мире. Российские мультимиллионеры совокупно владеют состоянием в 1,2 триллиона долларов, что составляет 73,5% от ВВП страны за прошлый год.

"Мы сильно потеряли на в пятилетнем интервале с 2012 года, численность российских мультимиллионеров с капиталом от 5 млн долларов сократилась на 35 процентов. Ожидается, что до 2020 года мы практически вернемся к уровню 2012 года, рост составит 20 процентов", - цитирует Интерфакс директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольгу Широкову.

Отметим, что реальные располагаемые денежные доходы россиян сокращаются уже четвертый год подряд. В 2017 году население обеднело на 1,7%, в 2016 году - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
патриот совсем истинный написал 07.03.2018 15:31
Ура,мы опять впереди всей планеты!Путин опять всех переиграл,мы самые первые,все нам завидуют!Мы "сильно потеряли на в пятилетнем интервале с 2012 года",но благодаря руководящей и направляющей роли нашей партии ПЖиВ,под руководством мудрого вождя и учителя,выдающего стратега и всехпобедителя,величайшего ученого,познавшего толк во вех науках(особенно в естествознание),наша великая страна,постоянно поднимающая с колен(уже целых 18 лет),идет от одной победы(на левом берегу Ефрата)к другой(в аэропорту Хмейнин).Только благодаря мудрой экономической политике нашего Величайшего экономиста,мы смогли обогнать весь мир по числу миллиардеров(а также мультимиллионеров)на душу населения!Только у нас,под руководством Справедливейшего,2629 человек могут владеть 73,5% ВВП страны.(а их тещ,братьев,жен и друзей,посчитали?)
Но дорогие рассияне,нам еще есть к чему стремиться,еще не все задачи решены!Остались еще 26%,и вот их мы должны освоить!И я уверен.что под руководством самого Честнейшего,мы решим и эту проблему(за ближайшие шесть лет).Но если коварные враги(внешние и особенно внутренние)помешают нам это сделать в ближайшей перспективе,то ничто не сможет нас остановить и в следующие 6 лет.а если понадобится.то и в шесть раз по шесть лет!Нет таких крепостей,которые не смогли бы взять настоящие путинисты!
Но будучи реалистами,мы не будем ставить невыполнимых задач!Пусть эти 0,5% так и останутся у остальных 140 000 000, 99,999(9)% населения!Пусть весь мир и все прогресивное человечество видит.как нач Честнейший и Благороднейший заботится о своем верноподданном(ему лично)народе!
Все на участки,проголосовать это ДОЛГ каждого рассеянина.Если ты не голосуешь-ты выступаешь против власти,выведшей Россию на первое место (по приросту миллиардеров).Все как один отдадим голос за единого кандидата нерушимого блока Путина и клоунов!
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в поганой кремль осуществляет ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕНОЦИД
все богатые - ВРАГИ НАРОДА написал 07.03.2018 15:21
их псы в погонах - гитлеровская армия - и у русских будущее только война или смерть.
.
убивать или умереть.
.
есть еще возможность ВАЛИТЬ, а кого или куда - каждый решает сам.
.
упыри - готовят войну псов против народа, а главные враги - это депутаны-бандюганы судьи-убийцы каратели и гитлеровские погононосцы.
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