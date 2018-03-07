Число долларовых мультимиллионеров в РФ выросло почти на 30% за год

Число россиян с состоянием более 5 миллионов долларов за 2017 год выросло на 27% — до 38,1 тысячи. Об этом говорится в ежегодном докладе консалтинговой компании Knight Frank - The Wealth Report 2018.

По показателю годового прироста миллионеров Россия опередила Бразилию, Южную Корею и Тайвань. При этом число россиян с капиталом более $50 млн составило 2620 человек – 2 процента от общего их числа в мире. Российские мультимиллионеры совокупно владеют состоянием в 1,2 триллиона долларов, что составляет 73,5% от ВВП страны за прошлый год.

"Мы сильно потеряли на в пятилетнем интервале с 2012 года, численность российских мультимиллионеров с капиталом от 5 млн долларов сократилась на 35 процентов. Ожидается, что до 2020 года мы практически вернемся к уровню 2012 года, рост составит 20 процентов", - цитирует Интерфакс директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольгу Широкову.

Отметим, что реальные располагаемые денежные доходы россиян сокращаются уже четвертый год подряд. В 2017 году население обеднело на 1,7%, в 2016 году - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.