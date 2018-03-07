Число долларовых мультимиллионеров в РФ выросло почти на 30% за год

Число россиян с состоянием более 5 миллионов долларов за 2017 год выросло на 27% — до 38,1 тысячи. Об этом говорится в ежегодном докладе консалтинговой компании Knight Frank - The Wealth Report 2018.
По показателю годового прироста миллионеров Россия опередила Бразилию, Южную Корею и Тайвань. При этом число россиян с капиталом более $50 млн составило 2620 человек – 2 процента от общего их числа в мире. Российские мультимиллионеры совокупно владеют состоянием в 1,2 триллиона долларов, что составляет 73,5% от ВВП страны за прошлый год.
"Мы сильно потеряли на в пятилетнем интервале с 2012 года, численность российских мультимиллионеров с капиталом от 5 млн долларов сократилась на 35 процентов. Ожидается, что до 2020 года мы практически вернемся к уровню 2012 года, рост составит 20 процентов", - цитирует Интерфакс директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольгу Широкову.
Отметим, что реальные располагаемые денежные доходы россиян сокращаются уже четвертый год подряд. В 2017 году население обеднело на 1,7%, в 2016 году - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.
патриот совсем истинный написал 07.03.2018 15:31
Но дорогие рассияне,нам еще есть к чему стремиться,еще не все задачи решены!Остались еще 26%,и вот их мы должны освоить!И я уверен.что под руководством самого Честнейшего,мы решим и эту проблему(за ближайшие шесть лет).Но если коварные враги(внешние и особенно внутренние)помешают нам это сделать в ближайшей перспективе,то ничто не сможет нас остановить и в следующие 6 лет.а если понадобится.то и в шесть раз по шесть лет!Нет таких крепостей,которые не смогли бы взять настоящие путинисты!
Но будучи реалистами,мы не будем ставить невыполнимых задач!Пусть эти 0,5% так и останутся у остальных 140 000 000, 99,999(9)% населения!Пусть весь мир и все прогресивное человечество видит.как нач Честнейший и Благороднейший заботится о своем верноподданном(ему лично)народе!
Все на участки,проголосовать это ДОЛГ каждого рассеянина.Если ты не голосуешь-ты выступаешь против власти,выведшей Россию на первое место (по приросту миллиардеров).Все как один отдадим голос за единого кандидата нерушимого блока Путина и клоунов!
все богатые - ВРАГИ НАРОДА написал 07.03.2018 15:21
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убивать или умереть.
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есть еще возможность ВАЛИТЬ, а кого или куда - каждый решает сам.
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упыри - готовят войну псов против народа, а главные враги - это депутаны-бандюганы судьи-убийцы каратели и гитлеровские погононосцы.