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Московский листок

Оппозиционера Гальперина приговорили к двум годам условно за призывы к революции

Опубликовано 07.03.2018 в разделе комментариев 0

Оппозиционера Гальперина приговорили к двум годам условно за призывы к революции

Нагатинский суд Москвы в среду приговорил к двум годам лишения свободы условно оппозиционного активиста Марка Гальперина, признав его виновным в публичных призывах к экстремизму.

"Суд приговорил: признать Гальперина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей) и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным", - цитирует Интерфакс приговор суда.

Кроме того, суд лишил на два года Гальперина права заниматься руководством общественными организациями, а также установил ему испытательный срок на три года.

Максимально Гальперину грозило пять лет реального лишения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме.

Дело в отношении оппозиционера было возбуждено в 2016 году. Поводом стали его интервью YouTube-каналу "Градус ТВ" в которых он, якобы, призывал к революции.

Сам активист свою вину не признал.

 



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