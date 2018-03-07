Рейтинг Путина пошел на спад в крупных городах

Рейтинг кандидата в президенты Путина резко упал в российских городах с населением свыше миллиона человек, где живет четверть избирателей¸ сообщает "Ведомости" на данные ВЦИОМ. Так в Москве и Санкт-Петербурге уровень поддержки действующего президента сократился более чем на 12 п. п. – с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля.

В других городах-миллионниках падение рейтинга на те же 12 п. п. случилось еще до Нового года, затем он подрос всего на 2 п. п, отмечает издание. Аналогичные тренды прослеживаются в городах с населением от 100 000 до 500 000 человек и до 100 000 человек. Стабильным рейтинг Путина остается лишь в городах с 500 000–950 000 жителей и на селе. При этом в крупных городах увеличилось число не определившихся с выбором и подрос рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти. "В крупных городах фактор страха и административного давления работает слабее. Кроме того, у их жителей выше планка притязаний, больше источников информации, поэтому они более критичны к властям", - пояснил Федоров.

По словам собеседника издания, близкого к администрации президента, падение рейтинга Путина можно объяснить недостаточной активностью и ошибками в ходе кампании. "Реальная явка в лучшем случае ожидается 55–60%, результат Путина колеблется в зависимости от региона от 50 до 65%. Если в Москве выйдут за 50% – это будет подвиг", - отметил он.

"Дальше будет зависеть от того, включат ли механизм рисовки голосов. Если выборы будут с полным задействованием админресурса – а я такого не исключаю, – то все равно, кто сколько получит в реальности. Если выборы пройдут честно, то результат Путина в миллионниках будет ниже, а у оппонентов – несколько выше", - рассказал изданию еще один человек, близкий к администрации президента. По его словам, явка в городах-миллионниках составит 45–55%.