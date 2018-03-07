Рейтинг Путина пошел на спад в крупных городах

Рейтинг кандидата в президенты Путина резко упал в российских городах с населением свыше миллиона человек, где живет четверть избирателей¸ сообщает "Ведомости" на данные ВЦИОМ. Так в Москве и Санкт-Петербурге уровень поддержки действующего президента сократился более чем на 12 п. п. – с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля.
В других городах-миллионниках падение рейтинга на те же 12 п. п. случилось еще до Нового года, затем он подрос всего на 2 п. п, отмечает издание. Аналогичные тренды прослеживаются в городах с населением от 100 000 до 500 000 человек и до 100 000 человек. Стабильным рейтинг Путина остается лишь в городах с 500 000–950 000 жителей и на селе. При этом в крупных городах увеличилось число не определившихся с выбором и подрос рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина.
По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти. "В крупных городах фактор страха и административного давления работает слабее. Кроме того, у их жителей выше планка притязаний, больше источников информации, поэтому они более критичны к властям", - пояснил Федоров.
По словам собеседника издания, близкого к администрации президента, падение рейтинга Путина можно объяснить недостаточной активностью и ошибками в ходе кампании. "Реальная явка в лучшем случае ожидается 55–60%, результат Путина колеблется в зависимости от региона от 50 до 65%. Если в Москве выйдут за 50% – это будет подвиг", - отметил он.
"Дальше будет зависеть от того, включат ли механизм рисовки голосов. Если выборы будут с полным задействованием админресурса – а я такого не исключаю, – то все равно, кто сколько получит в реальности. Если выборы пройдут честно, то результат Путина в миллионниках будет ниже, а у оппонентов – несколько выше", - рассказал изданию еще один человек, близкий к администрации президента. По его словам, явка в городах-миллионниках составит 45–55%.
путин всего лишь пешка написал 08.03.2018 03:05
стоик1129 написал 07.03.2018 22:52
все простооо!!! написал 07.03.2018 22:09
тама рейтинг путяры будет 200%
Вот послушай КАКой расКЛАД написал 07.03.2018 22:03
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Некий никому не известный нагрудинин(с усами) - член ЕДРА, вдруг переходит в КПРФ - и выдвигается - вообще непонятно как - без сбора подписей - просто от фонаря.
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в мордоре - идет пропаганда сралина и его вЯличия - построено полицейское бандюганство - все бизнесА поделены между псами в погонах - по Греченевскому ("Итоги нашего демократического режима") - псы имеют 2 (основные)мафии - азиатская и европейская. Сливы карнавального - идут от одной из них против другой (или как минимум они управляются свыше) - СЛИВЫ про нагрудинина и его счета - И ЗАКРЫТИЕ ГЛАЗ - НА ОЧЕВИДНОЕ ОТЛУЧЕНИЕ ОТ КАНДИДАТУРЫ В РЕЗИДЕНТЫ.
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одни сливают нагрудинина - другие его защищают и охраняют и ГЛАВНОЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПИАРЯТ сколько тролей в сети - больше чем за крысу!
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вряд ли - кремлевские уголовники - интересуются мнением рабов (лохтората) - но сценарий очень смахивает - на войну кланов псов в погонах и их протеже.
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карнавальный - может выдать ВОТ ВОТ - что то очень важное - что - либо - похоронит нагрудинина либо обмажет крысу говнном, карнавальный работает на кремль - это факт, он последний джокер, который будут использовать в самый последний критический момент, но явно не сейчас, кроме очередного вброса.
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список 210 - где все на крючке - похоже говорит нам - часть уголовников посавили нагрудинина - а вторая часть банкует за крысу, видимо они не в списке и являются тайными управителями двойников.
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мы имеем похоже полностью свихнувшуюся крысу - и кучу двойников, которая нужна только давно живущим на западе управленцам опарации ГОЛГОФА, суть которой не то что у них заявлено - соц революция поддержанная всем народом, а полная концлагеризация мордора - новый мировой концлагерь (по бзежинскому)
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условно одни уголовники живут в европе - другие в сша, а азиатское крыло болтается между ними, получаем крыса-нагрудинин-карнавальный - кто там чей гадать не берусь.
это будет ясно по сливу карнавального - что в нем будет.
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убить крысу - они не могут, много двойников, хотя в лужниках могли бы, но ТВ видимо под контролем других упырей.
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вероятность такая - если будет слив про крысу - будет 2 тура. в любом случае - будущее поганой - власть садистов в погонах и концлагеризация.
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кого будут сажать в лагеря - я очень удивлюсь если ворье из ЕР и нынешних депутан губеров мэров и всех миллионеров и софет пидерации.
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скорее всего - машина налажена для истребления умных культурных порядочных честных людей, так как псарня ВСЯ набита быдлотой садистами ворьем и уголовниками в погонах, какая сила сможет их вычистить - не вижу, кроме инопланетян или китайских войск, если инопланетяне - то победило крыло США, если китай, то крыло азиатов слилось с евразийцами, что представить сложно, но можно.
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если выберут крысу - то в мордоре начнется ПОСЛЕДНИЙ ХАПОК - грабеж и чипирование рабов - открытое полицейское бандюганство - которое кончит войной с китаем, или это будет договорняк как с гитлером по утилизации и распродажи кусков мордора.
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те кто правит сраной - народ считают за рабов, и в любом случае - будет хуже и хуже и хуже ДО ПОЛНОГО КОНЦЛАГЕРЯ И ВЕЛИЧАЙШЕГО САДИЗМА - по самоистреблению русских.
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банду уголовников в погонах - захватившую мордор - не убрать и не осадить никак, кроме войны или ПРЯМОГО УЛЬТИМАТУМА ОТ ХОЗЯЕВ ДЕНЕГ, но им не нужна сраная сильная или живая, им нужна сраная как самоутилизатор народа (русского).
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1% - что - некие люди - захотят дать ЖИЗНЬ мордористану - тогда это только инопланетяне. а они не вмешиваются открыто, и они сделали совок и правили да и сегодня правят поганой, через своих эмиссаров.
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на планете много пришельцев НО есть одна местная раса - рептоиды - потомки динозавров именно они меняют климат и правят поганой 400 лет - точно.
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будет крыса - будут войны и голод, будет нагрудинин - будет ХЗ что, но возможен концлагерь для народа.
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в любом случае нужно валить из поганой.
Константин написал 07.03.2018 21:14
или написал 07.03.2018 20:48
Вячеслав написал 07.03.2018 20:40
1) Блаженные-то есть те кто до сих пор верит зомбоящику.
2) Те кто боится, что при другой власти может потерять кормушку, положение и так далее.
Святой Пигидий написал 07.03.2018 20:27
Вячеслав написал 07.03.2018 20:27
светослав,,,,,,, написал 07.03.2018 20:25
Вон у нас в Украине умирает каждый день в среднем 9 Хохлов:
https://antikor.com.ua/articles/131367-ehednevno_v_ukraine_umiraet_9_chelovek_ot_otravlenija_kachest
Вот тебя хохла здесь не хватало... написал 07.03.2018 19:48
выбор есть написал 07.03.2018 19:36
и с путиным - но мертвая
светослав,,,,,,, написал 07.03.2018 19:26
Тараканы и пауки.А также мухи и мошкара назойливая.
Люди постепенно прозревают.
А шо им еще остается? Но, пока многие спасаются боярой и разбойничьим промыслом.
Все правильно...нужен второй тур... написал 07.03.2018 18:38
С.П.Вдиван написал 07.03.2018 18:22
Переходящий Рубикон написал 07.03.2018 18:03
Счетовод написал 07.03.2018 17:49
пишет малолетний кремлебот написал 07.03.2018 17:37
Да нельзя утверждать что и как написал 07.03.2018 17:11
ну Случайный прохожий написал 07.03.2018 17:01
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Не все так просто,действительно.огромное число не хочет голосовать за Путина(оставим в стороне путиноидов,хотя их тоже довольно много,зомбоящик свое дело делает).Но они БУДУТ голосовать за Путина(если придут на участок)!Потому что ВЫБОРА НЕТ.И Грудинин не выбор,вы что думаете,Контора не знала о его счетах и махинациях?!Не смешите мои крылатые ракеты с ядерными двигателями.все все прекрасно знали!И Грудинин прекрасно знает отведенную ему роль.Если бы были настоящие ВЫБОРЫ,то тогда быть может и был шанс,но Кремль все сделал.чтобы сделать "выборы"без выбора.Так что все сказанное мной ниже остается в силе.И 19 марта вы это поймете(если конечно не кремлебот на зарплате).Не разочаруйтесь.