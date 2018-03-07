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Московский листок

Рейтинг Путина пошел на спад в крупных городах

Опубликовано 07.03.2018 в разделе комментариев 27

Рейтинг Путина пошел на спад в крупных городах

Рейтинг кандидата в президенты Путина резко упал в российских городах с населением свыше миллиона человек, где живет четверть избирателей¸ сообщает "Ведомости" на данные ВЦИОМ. Так в Москве и Санкт-Петербурге уровень поддержки действующего президента сократился более чем на 12 п. п. – с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля.

В других городах-миллионниках падение рейтинга на те же 12 п. п. случилось еще до Нового года, затем он подрос всего на 2 п. п, отмечает издание. Аналогичные тренды прослеживаются в городах с населением от 100 000 до 500 000 человек и до 100 000 человек. Стабильным рейтинг Путина остается лишь в городах с 500 000–950 000 жителей и на селе. При этом в крупных городах увеличилось число не определившихся с выбором и подрос рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти. "В крупных городах фактор страха и административного давления работает слабее. Кроме того, у их жителей выше планка притязаний, больше источников информации, поэтому они более критичны к властям", - пояснил Федоров.

По словам собеседника издания, близкого к администрации президента, падение рейтинга Путина можно объяснить недостаточной активностью и ошибками в ходе кампании. "Реальная явка в лучшем случае ожидается 55–60%, результат Путина колеблется в зависимости от региона от 50 до 65%. Если в Москве выйдут за 50% – это будет подвиг", - отметил он.

"Дальше будет зависеть от того, включат ли механизм рисовки голосов. Если выборы будут с полным задействованием админресурса – а я такого не исключаю, – то все равно, кто сколько получит в реальности. Если выборы пройдут честно, то результат Путина в миллионниках будет ниже, а у оппонентов – несколько выше", - рассказал изданию еще один человек, близкий к администрации президента. По его словам, явка в городах-миллионниках составит 45–55%.

 



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 12
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Всего комментариев к статье: 27
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Товарищ,
путин всего лишь пешка написал 08.03.2018 03:05
Бойкотируй любые буржуазные игрища!
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(без названия)
стоик1129 написал 07.03.2018 22:52
На выборы пойдут обманутые и подлецы?
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(без названия)
все простооо!!! написал 07.03.2018 22:09
нада на долбасе дать право голоса долбаситам
тама рейтинг путяры будет 200%
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зачем кукловоды дали задание пропагандону Федорову сообщить о падении рейтинга Путлера?
Вот послушай КАКой расКЛАД написал 07.03.2018 22:03
Что имеем? 3 высших уголовника летали в США слушать указивки от хозяина.
.
Некий никому не известный нагрудинин(с усами) - член ЕДРА, вдруг переходит в КПРФ - и выдвигается - вообще непонятно как - без сбора подписей - просто от фонаря.
.
в мордоре - идет пропаганда сралина и его вЯличия - построено полицейское бандюганство - все бизнесА поделены между псами в погонах - по Греченевскому ("Итоги нашего демократического режима") - псы имеют 2 (основные)мафии - азиатская и европейская. Сливы карнавального - идут от одной из них против другой (или как минимум они управляются свыше) - СЛИВЫ про нагрудинина и его счета - И ЗАКРЫТИЕ ГЛАЗ - НА ОЧЕВИДНОЕ ОТЛУЧЕНИЕ ОТ КАНДИДАТУРЫ В РЕЗИДЕНТЫ.
.
одни сливают нагрудинина - другие его защищают и охраняют и ГЛАВНОЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПИАРЯТ сколько тролей в сети - больше чем за крысу!
.
вряд ли - кремлевские уголовники - интересуются мнением рабов (лохтората) - но сценарий очень смахивает - на войну кланов псов в погонах и их протеже.
.
карнавальный - может выдать ВОТ ВОТ - что то очень важное - что - либо - похоронит нагрудинина либо обмажет крысу говнном, карнавальный работает на кремль - это факт, он последний джокер, который будут использовать в самый последний критический момент, но явно не сейчас, кроме очередного вброса.
.
список 210 - где все на крючке - похоже говорит нам - часть уголовников посавили нагрудинина - а вторая часть банкует за крысу, видимо они не в списке и являются тайными управителями двойников.
.
мы имеем похоже полностью свихнувшуюся крысу - и кучу двойников, которая нужна только давно живущим на западе управленцам опарации ГОЛГОФА, суть которой не то что у них заявлено - соц революция поддержанная всем народом, а полная концлагеризация мордора - новый мировой концлагерь (по бзежинскому)
.
условно одни уголовники живут в европе - другие в сша, а азиатское крыло болтается между ними, получаем крыса-нагрудинин-карнавальный - кто там чей гадать не берусь.
это будет ясно по сливу карнавального - что в нем будет.
.
убить крысу - они не могут, много двойников, хотя в лужниках могли бы, но ТВ видимо под контролем других упырей.
.
вероятность такая - если будет слив про крысу - будет 2 тура. в любом случае - будущее поганой - власть садистов в погонах и концлагеризация.
.
кого будут сажать в лагеря - я очень удивлюсь если ворье из ЕР и нынешних депутан губеров мэров и всех миллионеров и софет пидерации.
.
скорее всего - машина налажена для истребления умных культурных порядочных честных людей, так как псарня ВСЯ набита быдлотой садистами ворьем и уголовниками в погонах, какая сила сможет их вычистить - не вижу, кроме инопланетян или китайских войск, если инопланетяне - то победило крыло США, если китай, то крыло азиатов слилось с евразийцами, что представить сложно, но можно.
.
если выберут крысу - то в мордоре начнется ПОСЛЕДНИЙ ХАПОК - грабеж и чипирование рабов - открытое полицейское бандюганство - которое кончит войной с китаем, или это будет договорняк как с гитлером по утилизации и распродажи кусков мордора.
.
те кто правит сраной - народ считают за рабов, и в любом случае - будет хуже и хуже и хуже ДО ПОЛНОГО КОНЦЛАГЕРЯ И ВЕЛИЧАЙШЕГО САДИЗМА - по самоистреблению русских.
.
банду уголовников в погонах - захватившую мордор - не убрать и не осадить никак, кроме войны или ПРЯМОГО УЛЬТИМАТУМА ОТ ХОЗЯЕВ ДЕНЕГ, но им не нужна сраная сильная или живая, им нужна сраная как самоутилизатор народа (русского).
.
1% - что - некие люди - захотят дать ЖИЗНЬ мордористану - тогда это только инопланетяне. а они не вмешиваются открыто, и они сделали совок и правили да и сегодня правят поганой, через своих эмиссаров.
.
на планете много пришельцев НО есть одна местная раса - рептоиды - потомки динозавров именно они меняют климат и правят поганой 400 лет - точно.
.
будет крыса - будут войны и голод, будет нагрудинин - будет ХЗ что, но возможен концлагерь для народа.
.
в любом случае нужно валить из поганой.
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(без названия)
Константин написал 07.03.2018 21:14
Результат предсказуем уже сейчас: в реальности Путин набирает 30%, а Грудинин 55%. Главное зафиксировать явку, а процедура изьятия бюллетеней с галочкой за народного кандидата и вброса вместо них бюллетеней с галочками за кандидата секты свидетелей гайдарочубайсоидов, отработана еще в 96 году. И нарисуют в итоге Путину 60%, а Грудинину 25%.
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Re: Re: Рабочие и крестьяне должны устроить Первому Лицу второй тур
или написал 07.03.2018 20:48
может - последний путь?
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Re:
Вячеслав написал 07.03.2018 20:40
Потому что им крайне трудно будет нарисовать ему более 60%, учитывая что в реальности он никак не наберет более 30%. Надоел он уже даже тем кто не бедствует. Реально за него будут голосовать две категории:
1) Блаженные-то есть те кто до сих пор верит зомбоящику.
2) Те кто боится, что при другой власти может потерять кормушку, положение и так далее.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 07.03.2018 20:27
Ну, посколько так называемый ВЦИОМ является подразделением путлеровского агитпропа и используется ворами с целью манипуляции быдломассой, ВОПРОС может быть только один: зачем кукловоды дали задание пропагандону Федорову сообщить о падении рейтинга Путлера? Ведь должна же быть какая-то цель у кукловодов, если учесть, что сам по себе этот ВЦИОМ не имеет никакого отношения ни к опросам общественного мнения, ни к социологии, а является инструментом вранья и манипулирования.
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(без названия)
Вячеслав написал 07.03.2018 20:27
На работе приходится общаться с сотнями людей. На вопрос за кого будешь голосовать крайне редко звучит за Путина. Остальные либо не пойдут либо будут голосовать за Грудинина. Круг общения разный: от директоров крупных фирм до простых рабочих и водителей. Реальный рейтинг Путина в крупных городах 20-25%. Это в основном силовики и чиновники.
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Re: Re: За то на Украине отростает рейтинг путина и российских политиков.
светослав,,,,,,, написал 07.03.2018 20:25
Ну, а чего?
Вон у нас в Украине умирает каждый день в среднем 9 Хохлов:
https://antikor.com.ua/articles/131367-ehednevno_v_ukraine_umiraet_9_chelovek_ot_otravlenija_kachestvennym_alkogolem
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Re: За то на Украине отростает рейтинг путина и российских политиков.
Вот тебя хохла здесь не хватало... написал 07.03.2018 19:48
Хохол не до тебя нам сейчас....ты пошол бы лутьше шеневмерлу исполнил....
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(без названия)
выбор есть написал 07.03.2018 19:36
или россия, живая но без путина
и с путиным - но мертвая
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За то на Украине отростает рейтинг путина и российских политиков.
светослав,,,,,,, написал 07.03.2018 19:26
Потому что местные бла-бла-блальщики всех уже заколебали.
Тараканы и пауки.А также мухи и мошкара назойливая.
Люди постепенно прозревают.
А шо им еще остается? Но, пока многие спасаются боярой и разбойничьим промыслом.
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Re: Рабочие и крестьяне должны устроить Первому Лицу второй тур
Все правильно...нужен второй тур... написал 07.03.2018 18:38
Все правильно Наша задача минимум Это второй тур....И кстати ниже ктото написал про малолетнего кремлебота....Ну что сказать про сахалин???Дебил ты...Сам дурак...кричиш держи вора Громче остальных...Власть держиться на лизоблюдах и исполнительных дураках....Кто ты не понятно...Походу не рыба не мясо...
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Рабочие и крестьяне должны устроить Первому Лицу второй тур
С.П.Вдиван написал 07.03.2018 18:22
чтобы иметь полное счастье еще пару недель целовать власть в понимающее лицо, а не в мозолистый зад, как остальные 6 лет
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Рабы благодаря Путину, его вертикали власти чиновничеству и т.д.?
Переходящий Рубикон написал 07.03.2018 18:03
Какой такой рейтинг? Смотрите что говорит осетин https://www.youtube.com/watch?v=s8LY4koS4sU
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Статистика говорите?
Счетовод написал 07.03.2018 17:49
Смотрите о нонешней статистике, Симчера говорит https://www.youtube.com/watch?v=JtjXnoSk0ls
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.надо рескнуть..
пишет малолетний кремлебот написал 07.03.2018 17:37
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Re: Re: Re: Re: проходит мимо....Случайный прохожий..
Да нельзя утверждать что и как написал 07.03.2018 17:11
Но даже если Грудинин запосной для вовки вариант...надо рескнуть..терять нечего...Но зато если Грудинин победит у нас будет время..а если пу придет то все будет хуже...и он будет действовать опираясь на Типа карт бланш от избирателей....но даже если он (пу)победит не с очевидным результатом то надеяться на карт бланш ему не придеться...
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Re: Re: Re: проходит мимо....Случайный прохожий..
ну Случайный прохожий написал 07.03.2018 17:01
Всех кого я знаю никто не будет голосовать за вовку.
---------
Не все так просто,действительно.огромное число не хочет голосовать за Путина(оставим в стороне путиноидов,хотя их тоже довольно много,зомбоящик свое дело делает).Но они БУДУТ голосовать за Путина(если придут на участок)!Потому что ВЫБОРА НЕТ.И Грудинин не выбор,вы что думаете,Контора не знала о его счетах и махинациях?!Не смешите мои крылатые ракеты с ядерными двигателями.все все прекрасно знали!И Грудинин прекрасно знает отведенную ему роль.Если бы были настоящие ВЫБОРЫ,то тогда быть может и был шанс,но Кремль все сделал.чтобы сделать "выборы"без выбора.Так что все сказанное мной ниже остается в силе.И 19 марта вы это поймете(если конечно не кремлебот на зарплате).Не разочаруйтесь.
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