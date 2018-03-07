Памфилова назвала законным участие детей в митинге за Путина

Присутствие несовершеннолетних на митинге-концерте в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, который прошел 3 марта в Лужниках не нарушает закон, заявила в среду журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Там дети принимали участие, и всегда принимают в таких мероприятиях. Она выступала? Она агитировала? Нет. Она была не одна, и была со старшими, с теми, кто несет ответственность за нее", - цитирует Интерфакс ответ Памфиловой на вопрос журналиста, не видит ли ЦИК нарушения законодательства в присутствии на данном мероприятии несовершеннолетних, включая 15-летнюю фигуристку Алину Загитову.

"Нет никаких оснований, чтобы возбуждаться по этому поводу. Были дети с родителями. До абсурда не доводите. Есть более серьезные вещи, на которые надо обращать внимание. Уже просто с микроскопом выискиваете!", - заявила глава ЦИК.

Согласно российскому законодательству, к предвыборной агитации запрещено привлекать лиц, не достигших 18 лет.