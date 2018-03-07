Памфилова назвала законным участие детей в митинге за Путина

Присутствие несовершеннолетних на митинге-концерте в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, который прошел 3 марта в Лужниках не нарушает закон, заявила в среду журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Там дети принимали участие, и всегда принимают в таких мероприятиях. Она выступала? Она агитировала? Нет. Она была не одна, и была со старшими, с теми, кто несет ответственность за нее", - цитирует Интерфакс ответ Памфиловой на вопрос журналиста, не видит ли ЦИК нарушения законодательства в присутствии на данном мероприятии несовершеннолетних, включая 15-летнюю фигуристку Алину Загитову.
"Нет никаких оснований, чтобы возбуждаться по этому поводу. Были дети с родителями. До абсурда не доводите. Есть более серьезные вещи, на которые надо обращать внимание. Уже просто с микроскопом выискиваете!", - заявила глава ЦИК.
Согласно российскому законодательству, к предвыборной агитации запрещено привлекать лиц, не достигших 18 лет.
Крамольник написал 08.03.2018 03:23
Люди, написал 07.03.2018 23:51
Люди, написал 07.03.2018 23:49
Волшебник Чуров написал 07.03.2018 23:43
стоик1129 написал 07.03.2018 22:59
А.Каммерер написал 07.03.2018 21:52
О. написал 07.03.2018 20:27
А че удаляете то...? написал 07.03.2018 19:04
ООО Правительство РФ: 531298725
ООО Министерство Внутренних Дел РФ: 683530373
ООО Министерство Финансов РФ: 531213530
ООО Министерство Энергетики РФ: 531646429
ООО Министерство Регионального Развития РФ: 531646764
ООО Министерство Транспорта РФ: 531645986
ООО Министерство Имущественных и Земельных Отношений: 531674375 (Источник https://www.upik.de).......Не надо удалять....этож не лож..а правда..пусть и неудобная....Пусть Люди видят своих героев..
г жопинск написал 07.03.2018 17:05
информация к выборам написал 07.03.2018 17:02
граждан СССР за Конституцию РФ, так как голосовали за ПРОЕКТ
Конституции РФ. Конституция РФ – нелегальная и неправомочная
декларация, ибо, Граждан РФ на момент «принятия» проекта Конституции РФ
не существовало, как и не существует граждан РФ до сих пор, в заявленных
количествах.
Проекту Конституции РФ предстояло пройти еще 3 стадии:
обсуждение, внесение поправок в текст и вынесение окончательного варианта
на
всенародное
СУЩЕСТВОВАЛО.
Легальность гражданства СССР определяется Законом СССР «О
ГРАЖДАНСТВЕ СССР», который никто не отменял. Гражданство человека
определяется по гражданству его родителей, согласно Закону СССР и
подтверждается Свидетельством о рождении, либо удостоверением
личности гражданина СССР: Паспортом, или Военным билетом, или
удостоверением личности офицера СССР.
Основание: статьи 13,14,20 Закона СССР от 23.05.1990 N 1518-1 «О гражданстве СССР».
Ельцин Б.Н., подписывая Указ на бланке с гербом РСФСР, находился в должности Президента РСФСР. Однако, он
указал себя президентом тогда еще не существующей РФ – другого субъекта права, злоупотребляя должностным
положением и совершая правовой подлог (мошенничество), то есть, – совершая преступление.
Постановление Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации Р.142 – ОЧЕВИДНЫЙ АКТ
МОШЕННИЧЕСТВА (см. ниже)
Указом Президента РФ вносится на голосование ПРОЕКТ Конституции РФ, а ЦИК РФ, подводя итоги по ПРОЕКТУ
Конституции РФ, СОВЕРШАЕТ ПРАВОВОЙ ПОДЛОГ, указывая в пункте 2 Постановления, что Конституция РФ «принята».
Безосновательно!
Информация к выборам написал 07.03.2018 16:59
Закона.
Закона РФ «О паспорте РФ» не существует (отсутствует).
Паспорта СССР были изъяты у граждан СССР незаконно, мошенническим
способом, в два этапа.
Вкладыш РФ в Паспорт СССР подтверждает очевидный АКТ мошенничества (см.
слева): мы видим на нем печать В/Ч СССР и указание: «..является гражданином
Российской Федерации на основании ст. 18 и 19 закона РСФСР о гражданстве
РСФСР от 28.11.1991 года..» там, где дата выдачи, - удостоверено печатью
войсковой части СССР. Казалось бы - и что тут такого?
Все дело в том, что РФ, РСФСР и СССР - это совершенно разные субъекты
права, причем «матрешка» РСФСР меньше «матрешки» СССР, то есть, должна
быть в подчинении. Что выходит в итоге: печатью В/Ч СССР удостоверен
«документ» о гражданстве РФ на основании закона РСФСР!!!? Протрите глазки,
поясняем в сравнении: печатью войсковой части США удостоверен документ о
гражданстве Германии на основании закона Израиля, - ведь не иначе! Но
именно так, гражданину СССР начали вменять несуществующее гражданство
РФ, злоупотребляя должностными полномочиями и печатью СССР. А потом выкрали и паспорта СССР.
Более того, паспорта РФ выдает Федеральная Миграционная служба РФ гражданам СССР, поскольку граждане СССР в
РФ являются иностранцами, тем самым РФ и подтверждает действие Законов СССР и ПРАВ граждан СССР. При этом, РФ
предоставляет гражданам СССР РАЗРЕШЕНИЕ (ВИЗУ) действовать в оккупационной юрисдикции РФ, удостоверяя это
разрешение печатями ПВС (паспортно – визовой службы)
ну Случайный прохожий написал 07.03.2018 16:50
То что Путин себя давно Юпитером считает,понятно.А Навальный действительно прет как бык.Кино его последнее посмотрите,очень завлекательно.и познавательно.О Юпитере и прочих жителях Олимпа,а также о плебсе и прочих существах.
казнить тварь написал 07.03.2018 16:38
не нашла написал 07.03.2018 16:36
Л.Д. написал 07.03.2018 16:03