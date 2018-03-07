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Московский листок

Памфилова назвала законным участие детей в митинге за Путина

Опубликовано 07.03.2018 в разделе комментариев 15

Памфилова назвала законным участие детей в митинге за Путина

Присутствие несовершеннолетних на митинге-концерте в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, который прошел 3 марта в Лужниках не нарушает закон, заявила в среду журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Там дети принимали участие, и всегда принимают в таких мероприятиях. Она выступала? Она агитировала? Нет. Она была не одна, и была со старшими, с теми, кто несет ответственность за нее", - цитирует Интерфакс ответ Памфиловой на вопрос журналиста, не видит ли ЦИК нарушения законодательства в присутствии на данном мероприятии несовершеннолетних, включая 15-летнюю фигуристку Алину Загитову.

"Нет никаких оснований, чтобы возбуждаться по этому поводу. Были дети с родителями. До абсурда не доводите. Есть более серьезные вещи, на которые надо обращать внимание. Уже просто с микроскопом выискиваете!", - заявила глава ЦИК.

Согласно российскому законодательству, к предвыборной агитации запрещено привлекать лиц, не достигших 18 лет.

 



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Всего комментариев к статье: 15
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Главная ЦИКовская шизофреничка
Крамольник написал 08.03.2018 03:23
Блин!!! А как подобные Памфиловой "государственные воры" изливались на желчь и клеймили позором тех же подростков, которые принимали участие в митингах Навального. Оно и понятно: там были митинги, а здесь - путинги. А ради "прогиба" перед "хозяином" государственные "холуи" готовы даже покойников с кладбищ выгнать на "путинги".
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Re: Все эти - одна воровская шпана!
Люди, написал 07.03.2018 23:51
не ходите на "выборы" - там нет выбора!
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Все эти - одна воровская шпана!
Люди, написал 07.03.2018 23:49
будьте сознательными гражданами - не ходите на выборы, не участвуйте в подтанцовке у этих воров, разграбивших всю Россию и растащивших ее богатства по своим валютным счетам и зарубежным квартирам-виллам-домам-яхтам!
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Л.Д.
Волшебник Чуров написал 07.03.2018 23:43
ЦИК - нелегитимный орган. Поэтому живет по понятиям. А вы чего хотели, чтобы он жил по закону? :))
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(без названия)
стоик1129 написал 07.03.2018 22:59
Только дураки и подлецы пойдут на выборы?
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(без названия)
А.Каммерер написал 07.03.2018 21:52
Ну да, ежели несовершеннолетние агитируют, к примеру, за Грудинина или Явлинского, то это противозаконно, а уж ежели за Навального - то, вообще, преступление. А18 за Солнцеликого - не просто можно, но и нужно! Закон в путлеровской Раше разрешает! Вон и Эллочка-людоедка из ЦИКа подтверждает это.
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Эй, председатель ЦИК!
О. написал 07.03.2018 20:27
На сцене вместе с Солнцеликим присутствовала самая молодая олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова. Ей до восемнадцатилетия еще года два.
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Re: Re: гитлеровская гадина
А че удаляете то...? написал 07.03.2018 19:04
Информация о всяких там фирмы, зарегистрированные в юрисдикции Великобритании:
ООО Правительство РФ: 531298725
ООО Министерство Внутренних Дел РФ: 683530373
ООО Министерство Финансов РФ: 531213530
ООО Министерство Энергетики РФ: 531646429
ООО Министерство Регионального Развития РФ: 531646764
ООО Министерство Транспорта РФ: 531645986
ООО Министерство Имущественных и Земельных Отношений: 531674375 (Источник https://www.upik.de).......Не надо удалять....этож не лож..а правда..пусть и неудобная....Пусть Люди видят своих героев..
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Re: гитлеровская гадина
г жопинск написал 07.03.2018 17:05
а ее и так перекосоротило,приглядитесь,о как скосоворотило.
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Re: Re: Re: гитлеровская гадина
информация к выборам написал 07.03.2018 17:02
В РФ НИКТО и НИКОГДА даже не ставил вопрос О ГОЛОСОВАНИИ
граждан СССР за Конституцию РФ, так как голосовали за ПРОЕКТ
Конституции РФ. Конституция РФ &#8211; нелегальная и неправомочная
декларация, ибо, Граждан РФ на момент &#171;принятия&#187; проекта Конституции РФ
не существовало, как и не существует граждан РФ до сих пор, в заявленных
количествах.
Проекту Конституции РФ предстояло пройти еще 3 стадии:
обсуждение, внесение поправок в текст и вынесение окончательного варианта
на
всенародное
СУЩЕСТВОВАЛО.
Легальность гражданства СССР определяется Законом СССР &#171;О
ГРАЖДАНСТВЕ СССР&#187;, который никто не отменял. Гражданство человека
определяется по гражданству его родителей, согласно Закону СССР и
подтверждается Свидетельством о рождении, либо удостоверением
личности гражданина СССР: Паспортом, или Военным билетом, или
удостоверением личности офицера СССР.
Основание: статьи 13,14,20 Закона СССР от 23.05.1990 N 1518-1 &#171;О гражданстве СССР&#187;.
Ельцин Б.Н., подписывая Указ на бланке с гербом РСФСР, находился в должности Президента РСФСР. Однако, он
указал себя президентом тогда еще не существующей РФ &#8211; другого субъекта права, злоупотребляя должностным
положением и совершая правовой подлог (мошенничество), то есть, &#8211; совершая преступление.
Постановление Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации Р.142 &#8211; ОЧЕВИДНЫЙ АКТ
МОШЕННИЧЕСТВА (см. ниже)
Указом Президента РФ вносится на голосование ПРОЕКТ Конституции РФ, а ЦИК РФ, подводя итоги по ПРОЕКТУ
Конституции РФ, СОВЕРШАЕТ ПРАВОВОЙ ПОДЛОГ, указывая в пункте 2 Постановления, что Конституция РФ &#171;принята&#187;.
Безосновательно!
Ответить
Re: Re: гитлеровская гадина
Информация к выборам написал 07.03.2018 16:59
Паспорт РФ &#8211; нелегальный документ, выдаваемый гражданам СССР вне
Закона.
Закона РФ &#171;О паспорте РФ&#187; не существует (отсутствует).
Паспорта СССР были изъяты у граждан СССР незаконно, мошенническим
способом, в два этапа.
Вкладыш РФ в Паспорт СССР подтверждает очевидный АКТ мошенничества (см.
слева): мы видим на нем печать В/Ч СССР и указание: &#171;..является гражданином
Российской Федерации на основании ст. 18 и 19 закона РСФСР о гражданстве
РСФСР от 28.11.1991 года..&#187; там, где дата выдачи, - удостоверено печатью
войсковой части СССР. Казалось бы - и что тут такого?
Все дело в том, что РФ, РСФСР и СССР - это совершенно разные субъекты
права, причем &#171;матрешка&#187; РСФСР меньше &#171;матрешки&#187; СССР, то есть, должна
быть в подчинении. Что выходит в итоге: печатью В/Ч СССР удостоверен
&#171;документ&#187; о гражданстве РФ на основании закона РСФСР!!!? Протрите глазки,
поясняем в сравнении: печатью войсковой части США удостоверен документ о
гражданстве Германии на основании закона Израиля, - ведь не иначе! Но
именно так, гражданину СССР начали вменять несуществующее гражданство
РФ, злоупотребляя должностными полномочиями и печатью СССР. А потом выкрали и паспорта СССР.
Более того, паспорта РФ выдает Федеральная Миграционная служба РФ гражданам СССР, поскольку граждане СССР в
РФ являются иностранцами, тем самым РФ и подтверждает действие Законов СССР и ПРАВ граждан СССР. При этом, РФ
предоставляет гражданам СССР РАЗРЕШЕНИЕ (ВИЗУ) действовать в оккупационной юрисдикции РФ, удостоверяя это
разрешение печатями ПВС (паспортно &#8211; визовой службы)
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Re:
ну Случайный прохожий написал 07.03.2018 16:50
Что позволено Юпитеру,то не позволено быку.
То что Путин себя давно Юпитером считает,понятно.А Навальный действительно прет как бык.Кино его последнее посмотрите,очень завлекательно.и познавательно.О Юпитере и прочих жителях Олимпа,а также о плебсе и прочих существах.
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гитлеровская гадина
казнить тварь написал 07.03.2018 16:38
всех ее родных и близких - казнить - гадину.
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ну если она
не нашла написал 07.03.2018 16:36
Нарушений в том, что действующий президент выступает кандидатом, не сложив с себя президентских полномочий за месяц до выборов, как должен по закону, то о чем говорить!?
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(без названия)
Л.Д. написал 07.03.2018 16:03
Лицемерная сволочь! Недавно она с "Едроворами" осуждала участие молодежи, школьников в акциях Навального!
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