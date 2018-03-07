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Московский листок

Путин разрешил Росгвардии охранять губернаторов и "иных лиц"

Опубликовано 07.03.2018 в разделе комментариев 4

Путин разрешил Росгвардии охранять губернаторов и "иных лиц"

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии охранять "руководителей высших исполнительных органов власти субъектов Федерации и иных лиц". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, охранять глав субъектов и "иных лиц" Росгвардия будет с разрешения главы государства. Отмечается, что услуги Росгвардии будут осуществляться на договорной основе. Тарифы на услуги будет определять правительство, а все полученные доходы должны направляться в казну.

Что за "иные лица", которых за деньги будет охранять Росгвардия, в документе не уточняется.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
3авидонов Нигодин написал 08.03.2018 00:22
Элитные банд-группы законодательно постановили охранять себя не элитными банд-группами.
Сторонников социальной справедливости ждут официальные расстрелы, отравления, лагеря.
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(без названия)
kerl написал 07.03.2018 23:31
Все этого для того, чтобы его личные охранные части Путлера( типа СС Гитлера) могли дополнительно зарабатывать и "контролировать",устранять в интересах Диктатора местную власть Губернаторов. Он ссыт, боится , что сдадут его за дибилоидную политику "Тормоза", тупых ограничений и нищеты в регионах!
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так она и устроена -
эта написал 07.03.2018 20:44
суверенная вертухаль власти оккупантов.
Вся Власть Советам!
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ну про "Иных лиц" - это просто
kerg написал 07.03.2018 18:19
достаточно вспомнить как в ноябре 2017 года на территории комплекса Москва-Сити были ранены несколько сотрудников Росгвардии, охранявших измайловского авторитета Дмитрия Павлова, известного правоохранительным органам под кличкой "Павлик".
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