Путин разрешил Росгвардии охранять губернаторов и "иных лиц"

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии охранять "руководителей высших исполнительных органов власти субъектов Федерации и иных лиц". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, охранять глав субъектов и "иных лиц" Росгвардия будет с разрешения главы государства. Отмечается, что услуги Росгвардии будут осуществляться на договорной основе. Тарифы на услуги будет определять правительство, а все полученные доходы должны направляться в казну.
Что за "иные лица", которых за деньги будет охранять Росгвардия, в документе не уточняется.
3авидонов Нигодин написал 08.03.2018 00:22
Сторонников социальной справедливости ждут официальные расстрелы, отравления, лагеря.
kerl написал 07.03.2018 23:31
эта написал 07.03.2018 20:44
Вся Власть Советам!
kerg написал 07.03.2018 18:19