Путин разрешил Росгвардии охранять губернаторов и "иных лиц"

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии охранять "руководителей высших исполнительных органов власти субъектов Федерации и иных лиц". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, охранять глав субъектов и "иных лиц" Росгвардия будет с разрешения главы государства. Отмечается, что услуги Росгвардии будут осуществляться на договорной основе. Тарифы на услуги будет определять правительство, а все полученные доходы должны направляться в казну.

Что за "иные лица", которых за деньги будет охранять Росгвардия, в документе не уточняется.