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Московский листок

У служебного подъезда. Жильцы общежитий поздравили Собянина с 8 марта

Опубликовано 08.03.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 3

москва собянин ракова
У служебного подъезда. Жильцы общежитий поздравили Собянина с 8 марта

6 марта 2018 года жильцы московских общежитий решили навестить Мэрию. Им очень хотелось бы поговорить о своих наболевших проблемах.

О том, что общежития Трёхгорки (Трёхгорный вал, д. 14, корп. 3, Трёхгорный вал, д. 4, корп.1, Трёхгорный вал, д. 2, стр.1) уже несколько лет висят между городом и частным собственником. В результате жильцы вынуждены платить за жильё по ценам, многократно превышающим коммунальные. А главное, они не могут заключить договора социального найма.

А, значит, они, или их дети, могут в любой момент оказаться на улице.

Об общежитии Салюта (пр-т Буденного 16), также зависшем между городом и Росимуществом (город отказывается принимать здание). И опять же вытекающее подвешенное состояние жильцов.

О доме по адресу Камова 26. Данный дом был сожжён еще в 2012 году (скорее всего, из-за желания жуликов избавится от жильцов дома). Нового жилья людям из этого дома до сих пор не предоставлено.

Чиновники выйти пообщаться с жильцами не соизволили, поэтому люди начали скандировать:

- Где наши договора социального найма?

- Замкнутый круг отписок!

- Мы честно заработали наше жильё!

- Защитим жильё от жулья!

- Просим выйти кого-нибудь честного!

 

Мимо проносили огромные корзины цветов, корзины с конфетами, подарками, но целый взвод охраны и Росгваридии уверял жителей, что в здании никого нет, что они находятся на охране пустующего сейчас объекта. Жители изволили не поверить данной информации, так как цветочный поток, пропускаемый охраной, благополучно растворялся в коридорах Мэрии.

«С 8 марта, уважаемая Сергунина», «С 8 марта, уважаемый Собянин!» - приветствовали появление очередных подарков жители.

Впрочем им, женщинам, по 30-40 лет, отработавших на благо Москвы, пенсионерам, инвалидам, не было предложено ни цветка, ни стула.

Жительницы простояли на ногах в ожидании приёма более 6 часов, некоторым из них поневоле пришлось опуститься на пол, расположиться на свёрнутых на полу пальто и куртках. Одной из жительниц стало плохо, врач Мэрии, сразу прибывший жительницам на помощь, у двоих из них обнаружил давление, зашкалившее до 170 и 180. Впрочем, никто из чиновников Мэрии, к жителям так и не вышел.

Подъехавшие правоохранители требовали от людей покинуть здание, угрожали административной ответственностью, впрочем, силы к жильцам не применялось. Для них просто закрыли туалет и позволили без еды и воды сидеть на полу, пока Мэрия утопала в праздничном банкете.

После 9 вечера чиновников решили уже не ждать. А готовиться к новым акциям протеста.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: поздравили собянина с 8 марта
18 марта-день национального позора написал 08.03.2018 13:22
собянин говорил,что у Москвы женское лицо. проговорилась тетя сережа
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(без названия)
г жопинск написал 08.03.2018 12:18
браво москвичи!!!!поздравили собянина с 8 марта!!!!
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вечно пьяный Собян н с испитым бабьим целлюлитным фэйсом всем надоел
столик 666 написал 08.03.2018 12:10
гнать эту шушеру в тундру.
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