Подарок к 8 марта

Дорогие мои соотечественники, всем, кому не безразличной оказалась судьба не только моего сына Валерия Парфёнова, его товарищей Александра Соколова и Кирилла Барабаша, Юрия Игнатьевича Мухина, но и ко всему, что происходит в родном Отечестве. Хочется в очередной раз выразить вам огромную благодарность за вашу солидарность, за ваше участие в решении вопроса по оказанию медицинской помощи моему сыну. И только благодаря вашим усилиям, вашей помощи и высокой ответственности и профессионализму медицинского персонала офтальмологического отделения № 67 ГКБ: заведующей Кошевой Ольги Павловны, хирурга Кочергина Александра Сергеевича, консультанта, профессора Кочергина Сергея Александровича, ассистента Ивана Дмитриевича, и свершилось чудо - сын стал видеть. Сейчас предстоит реабилитация, важно не допустить осложнения после операции, т.к. вся сложность в том, что Валерий продолжает находиться в тюрьме. Хочется поблагодарить руководство в лице Телятникова Сергея Вениаминовича, медицинский персонал в лице Бархудинова Мурата Джемалудовича СИЗО-2, не отправивших невидящего сына в лагерь по решению «наших гуманных судей: криворучко, колесниковой и её помощниц, - а организовавших вывоз сына в клинику на предоперационное обследование, на операцию и послеоперационное обследование.

Хочется поблагодарить членов Президиума и участников съезда ПДС НПСР в лице Болдырева Ю.Ю., к кому я обратилась оказать содействие в оказании медицинской помощи моему сыну, депутата Государственной думы от КПРФ Парфёнова Дениса Андреевича, его помощников: Дмитрия Васильевича и Марию Андреевну, которые приложили немало усилий, чтобы эта операция состоялась.

Огромное спасибо всем оказавшим материальную поддержку, благодаря которой многие проблемы удалось решить и продолжают решаться в период послеоперационной реабилитации.

В преддверии праздника хочется поздравить всех женщин, поддержавших меня, с женским Днём 8 Марта! Пожелать здоровья, быть успешными и счастливыми!

Н.А. ПАРФЁНОВА

И я присоединяюсь к благодарности мамы Валерия Парфёнова и поздравляю с 8 марта всех женщин, пытающихся в нашем лице защитить права своих детей на человеческие жизнь и достоинство.

Счастья и удачи вам!

Юрий Мухин