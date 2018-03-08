Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Подарок к 8 марта

Опубликовано 08.03.2018 в разделе комментариев 0

мухин 8 марта парфенов
Подарок к 8 марта

Дорогие мои соотечественники, всем, кому не безразличной оказалась судьба не только моего сына Валерия Парфёнова, его товарищей Александра Соколова и Кирилла Барабаша, Юрия Игнатьевича Мухина, но и ко всему, что происходит в родном Отечестве. Хочется в очередной раз выразить вам огромную благодарность за вашу солидарность, за ваше участие в решении вопроса по оказанию медицинской помощи моему сыну. И только благодаря вашим усилиям, вашей помощи и высокой ответственности и профессионализму медицинского персонала офтальмологического отделения № 67 ГКБ: заведующей Кошевой Ольги Павловны, хирурга Кочергина Александра Сергеевича, консультанта, профессора Кочергина Сергея Александровича, ассистента Ивана Дмитриевича, и свершилось чудо - сын стал видеть. Сейчас предстоит реабилитация, важно не допустить осложнения после операции, т.к. вся сложность в том, что Валерий продолжает находиться в тюрьме. Хочется поблагодарить руководство в лице Телятникова Сергея Вениаминовича, медицинский персонал в лице Бархудинова Мурата Джемалудовича СИЗО-2, не отправивших невидящего сына в лагерь по решению «наших гуманных судей: криворучко, колесниковой и её помощниц, - а организовавших вывоз сына в клинику на предоперационное обследование, на операцию и послеоперационное обследование.

Хочется поблагодарить членов Президиума и участников съезда ПДС НПСР в лице Болдырева Ю.Ю., к кому я обратилась оказать содействие в оказании медицинской помощи моему сыну, депутата Государственной думы от КПРФ Парфёнова Дениса Андреевича, его помощников: Дмитрия Васильевича и Марию Андреевну, которые приложили немало усилий, чтобы эта операция состоялась.

Огромное спасибо всем оказавшим материальную поддержку, благодаря которой многие проблемы удалось решить и продолжают решаться в период послеоперационной реабилитации.

В преддверии праздника хочется поздравить всех женщин, поддержавших меня, с женским Днём 8 Марта! Пожелать здоровья, быть успешными и счастливыми!

Н.А. ПАРФЁНОВА

И я присоединяюсь к благодарности мамы Валерия Парфёнова и поздравляю с 8 марта всех женщин, пытающихся в нашем лице защитить права своих детей на человеческие жизнь и достоинство.

Счастья и удачи вам!

Юрий Мухин



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
День гнева &#8211; или покорности? И.Стрелков и С.Удальцов
День гнева – или покорности? И.Стрелков и С....
08.03.2018
Борис Кагарлицкий: Можно ли объединить левые партии
Борис Кагарлицкий: Можно ли объединить левые парти...
08.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зачем кремлёвская социология обижает хозяина? (0)
Театр начинается с обыска! (0)
Подарок к 8 марта (0)
Путин разрешил Росгвардии охранять губернаторов и "иных лиц" (4)
Памфилова назвала законным участие детей в митинге за Путина (15)
Рейтинг Путина пошел на спад в крупных городах (27)
Оппозиционера Гальперина приговорили к двум годам условно за призывы к революции (2)
Число долларовых мультимиллионеров в РФ выросло почти на 30% за год (5)
Володин посоветовал не терпящим домогательств журналисткам сменить место работы (6)
Как можно перехитрить "избирательную машину" (28)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вoпрoс на засыпку
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Предвыборный театральный шмон
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк бoится
Дарья Митина Дарья Митина: Первый и единственный Президент Республики Крым: Почему Крым не наш
Дарья Митина Дарья Митина: Немнoгo Нижнегo - 1
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss