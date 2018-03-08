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Московский листок

Театр начинается с обыска!

Опубликовано 08.03.2018 в разделе комментариев 0

театр путин выборы двойник
Театр начинается с обыска!

Решил я накануне женского праздника в компании супруги посетить культурное мероприятие в городе федерального значения Севастополь. Театр. Имени наркома культуры товарища Луначарского. Наверно, было бы правильней сходить на футбол, патриотичней. Но футбола не было, а театр подвернулся очень кстати, хотя и не патриотичную "Летучую мышь" ставили какого-то Штрауса. Что, нет чего-нибудь отечественного, чего ставить?

Но ладно, поехал. Билетов купил целых два, себе, значит, и супруге. Голову вымыл и ботинки начистил, супругу опять-таки торопил, чтоб не опоздать - говорят, если опоздаешь, то в зал не пустят.

В общем, подъезжаю к театру, а там машину поставить и негде! Там вообще-то парковка организована платная, за 35 рублей в час для пополнения бюджета. А тут на самой этой парковке стоят гаишники с мигалкой, "скорая помощь", машина МЧС и еще какие-то автомобили с номерами "ЕКХ". Естественно, простых водителей гоняют невежливыми словами.

Припарковался метров за пятьсот от театра. Иду, значит, в неудобных туфлях, хромаю. Супруга под руку держит, чтоб не упал ненароком. А перед театром - огроменная очередь внутрь войти - сроду такой не видал, разве что в кино про блокаду Ленинграда за хлебом. Во народ к культуре тянется!

А оказывается, там возле рамок магнитных на проходе стоят толпой полицейские с подполковником во главе и какие-то в штатском, не знаю, в каком звании, и каждого буквально проверяют на терроризм. Карманы, значит, вывернуть, сумки открыть, особенно почему-то женские, металлические предметы на стол - и через рамку. Меня почему-то три раза через рамку гоняли - видать, подозрительный.

Но руки вверх поднимать не требовали! Зря не скажу.

Спрашиваю у охранника - охрана своя у театра имеется, но тут ее куда-то отдвинули, мол, не мешайтесь. Тот мне и сказал: "Представитель приехал!" Ну, понятно, чтоб ближе к народу, опять же перед президентскими выборами. Решил, так сказать, приобщиться. Похвально. Я еще в очереди на вход оценил.

В театре, понятно, тоже полицейских и тех, которые в штатском, видимо-невидимо.

Хорошо догадался перед спектаклем в туалетную комнату зайти, чтоб потом весь спектакль не ерзать. Выхожу, а у входа два натуральных спецназовца, в камуфляже, с полной выкладкой - стоп, говорят, граждане, сортир временно поступает в распоряжение государственной власти - Представитель изволят по нужде. Ну, зашли, все там проверили, что никакого терроризма, и нужду большое начальство справило.

В зале тоже хорошо - специальный человек прямо в проходе на отдельном стуле сидел перед первым рядом, ежли чего - чтоб вовремя пресечь поползновения.

А спектакль хороший был, веселый, только я больше на того, который в проходе сидел косился - ежели он пулемет достанет, то чтоб сразу на пол лечь и руками голову прикрыть как при ядерном взрыве. И хорошо, что в туалетную комнату сходил загодя - как стрелять начнут, думаю, хоть в штаны не напрудоню. А то ж срам перед начальством.

Кстати, Представителя я так и не увидел - в ложе сидели какие-то молодые люди двое с двумя дамами. А Представитель в федеральном округе человек в возрасте, раньше еще генеральным прокурором работал.

В общем, приобщился я к искусству, а заодно и на начальство посмотрел. Тяжелая у него, у начальства жизнь - все время как на передовой, в театр как на спецоперацию, в сортир - со спецназом.

А с другой стороны - с нами как еще можно? Мы ж мерзавцы, жулье и дрянь всевозможная. Чуть строгости поубавишь - и пошло-поехало.

Я думаю, надобно сечь. Вот вывели из театра на площадь, штаны спустить - и по заднему месту, без разбора пола и возраста! Тогда порядок будет. А то ведь возомнили о себе, права, достоинство... А вот выверни-ка карманы, посмотрим, что там у тебя за достоинство.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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