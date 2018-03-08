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Московский листок

Зачем кремлёвская социология обижает хозяина?

Опубликовано 08.03.2018 автором Кондауров Алексей в разделе комментариев 0

путин выборы грудинин
Зачем кремлёвская социология обижает хозяина?

Последние исследования кремлёвских социологов показывают падение рейтинга Путина аж на 12% в крупных городах.

И это после триумфального выступление с посланием депутатам и чиновникам?

Так не понравились простым российским гражданам ракеты с ядерной установкой, готовые стереть в порошок Флориду и всю Пиндосию к едреней фене?

Сомнительно очень что-то, судя по всенародной любви к кузькиной матери.

Тут, наоборот, рейтинг должен к 90% устремиться, а не проседать.

Тогда зачем кремлёвская социология - вернее, администрация президента - обижает хозяина?

А, наверное, затем, чтобы сторонники Путина бросились 18 марта на избирательные участки защищать своего благодетеля, который ядерной дубиной размахивает, а противники, окрыленные надеждой устроить второй тур, тоже ринулись бы за бюллетенями.

На что только ни идут умные административные головы, лишь бы повысить явку: и начальнику рисуют 57% вместо недавних почти 80, и Грудинина не снимают с этапа, и Собчак оскорбляют и избивают, и смс рассылают с призывом придти, и Кирилла подключили православных наставлять, и мусульманам правильный путь через Кадырова указывают, и Памфилову время от времени показывают с насупленным от огорчения "кое-какими кое-где нарушениями" ликом.

Ладно уж с теми-то, кто готов превратится в ядерный пепел ради прихоти "актовместонего" - с ними всё ясно.

Беда с теми, кто о втором туре начал мечтать: эти, вроде, и в своём уме, и знают, сколько дважды два будет, а поди ж ты, всё грезят светлым демократическим сражением на полях незаконных "невыборов".

Видно, ничему их ни Сурков, ни Володин, ни Кириенко за 19 прошедших лет не научили.



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