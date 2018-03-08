Чиновники приступили к уничтожению городской среды Севастополя

В Севастополе власти намерены сносить сараи горожан – так же, как и незаконно установленные гаражи, рассказал вице-губернатор Владимир Базаров в эфире «Информационного канала Севастополя».

«Сараев огромное количество по городу. Мы сейчас занялись гаражами – снесли очень много по городу – они уже свои функции как гаражи не выполняли, люди ими пользуются как хранилищами для хлама. И сараями по отдельным территориям мы уже занимались. Но нужно их включать в систему и сносить. Они сейчас больше (пожарную) опасность представляют, чем несут пользы для жителей близлежащих (многоэтажных) домов», – заявил он.

В прошлом году власти города снесли 40 гаражей для того, чтобы расширить подъездные пути к заповеднику «Херсонес Таврический». Ранее департамент городского хозяйства Севастополя озвучивал планы демонтировать более 600 самовольно установленных гаражей.

- Начинание, может, и благое, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но буквально половина города сегодня - это всевозможные "незаконные" строения. Начиная с Херсонеса Таврического - навряд ли древние греки возводили свои дома в соответсии с российскими строительными нормами и правилами. Ну и вся историческая застройка - это нагромождение всевозможных пристроек, сараев, летних кухонь и прочего. Ну и гаражей, конечно. Новое российское начальство ценности в этом никакой не видит, в результате Севастополь как городская среда будет уничтожен. Останется некий макет города, которого раньше не было, примерно как центр Москвы сегодня - пусто, аляповато и совершенно противоестественно...