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Московский листок

Анатолий Баранов: Я не очень понимаю, зачем Собчак выполнять законы Украины?

Опубликовано 08.03.2018 в разделе комментариев 3

крым собчак
Анатолий Баранов: Я не очень понимаю, зачем Собчак выполнять законы Украины?

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" по поводу Собчак и Крыма, хотя не очень понимаю интереса к этой теме. Где Собчак и где Крым? Девушка была в Крыму в 2014 году и собирается приехать еще раз - и что? Я за это время в Крыму был раз 10 или больше, я сейчас в Крыму - и что? В чем событие? Взять билет и поехать, остановиться в гостинице, поесть в ресторане... Но у больших людей все не так, все через одно место - они и сортир ходят порой со спецназом.

Театр начинается с обыска!

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «политической шизофренией» просьбу кандидата в президенты России Ксении Собчак предоставить ей разрешение посетить Крым. Об этом он написал в своем в Twitter.

Схожим образом на инициативу Собчак отреагировали и в Верховной раде. Так нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук считает, что Собчак могла бы получить разрешение на въезд в Крым, но без права предвыборной агитации.

— Я не очень понимаю, зачем Собчак выполнять законы Украины? — задается вопросом главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Как гражданка РФ она может не только их не выполнять, она имеет полное право просто их не знать! Зачем ей в Крым тоже не очень понятно — ее избирателей там нет по определению.

— Зачем вообще участвовать в выборах президента страны, частью которой, согласно Конституции является Крым? Если не признаешь Конституцию — тогда зачем участвовать?

— Разгадки манипулятивных технологий немного не по моей части. Могу сказать точно, если участвует, то имеет интерес. Все-таки это дорогое удовольствие, и ради озорства в президентские выборы не играют.

— Глава МИД Украины назвал это политической шизофренией. Согласны ли вы с таким «диагнозом»? Могут ли другие политики последовать примеру?

— Павел Климкин сам известный клоун, поэтому его слова надо воспринимать с известной иронией. Особенно когда украинский чиновник говорит о легитимности. Это не у них там президентов меняют при помощи камней и палок? Что же до примера Ксении Анатольевны Собчак, то у нее своя, строго отведенная ей роль, и навряд ли кто-то из политиков-мужчин сможет адекватно ее исполнить. Хотя если нас ждет еще и чей-нибудь каминг-аут… Все остальное в этой кампании вроде уже было.

—Если бы Собчак получила разрешение от Киева на посещение Крыма? Какой прием ее бы ждал?

— В Киеве, думаю, до смерти были рады, что кто-то их заметил и даже что-то у них спрашивает.

— Ранее Собчак призывала к повторному референдуму в Крыму? Насколько эта идея может получить распространение среди российского политикума?

— Российское законодательство не предполагает повторных референдумов. Это значит, нужно признать предыдущий референдум недействительным. Но тогда согласно декларации о независимости, Крым становится независимой республикой, а вовсе не частью Украины. И думаю, после такой пощечины число желающих обратно войти в состав РФ будет поменьше. То есть это будет означать именно признание независимости и суверенитета Республики Крым. Но я не слышал, чтобы такой вариант вообще кто-то рассматривал.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: пост 08.03.2018 14.02-не мой. Света Свинорыл изголяется... Убогая дырявая кастрюля.
-Что это? написал 08.03.2018 14:32
(без названия)
Это что?!. написал 08.03.2018 14:02
Не понимаю, зачем Баранову что либо понимать, когда у него есть методичка из Ольгино?
-----------------
Кастрюля ржавая. Иди в задницу, вонючее скакло.
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(без названия)
Это что?!. написал 08.03.2018 14:02
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крымчанам остается проводить все новые и новые референдумы
брэд написал 08.03.2018 13:20
"Зачем вообще участвовать в выборах президента страны, частью которой, согласно Конституции является Крым? "
--
По Конституции РФ Крым - часть Украины, а не РФ. По Конституции РФ международные соглашения выше внутренних законов, и если внутренние противоречат, действуют международные. По договору о дружбе и границе между РФ и Украиной Крым украинский.
Именно поэтому в Крыму пользуются до сих пор украинскими документами о правах собственности. Собственность - это серьезно. А разговоры политиков - это пустое сотрясение воздуха.
.
"Особенно когда украинский чиновник говорит о легитимности. Это не у них там президентов меняют при помощи камней и палок?"
--
Между прочим, РФ такую смену власти признает законной. Так что это не "у них", а и в Москве тоже.
.
"Это значит, нужно признать предыдущий референдум недействительным."
--
Но если Путин сам заявил, что референдум был под дулами автоматов "вежливых людей", Путин сам его сделал недействительным. Так что крымчанам остается проводить все новые и новые референдумы, пока Путин не устанет их разоблачать и тем самым подгаживать. А когда ему надоест подгаживать - одному богу известно. Можно только надеяться, что Путин устанет раньше, чем крымчане.
Так что ходить вам к голо-совательным урнам - не переходить, совать туда - не пересовать. Надо тренироваться как спортсменам, развивать в себе выносливость.
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