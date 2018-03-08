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Московский листок

В городах, где осталась интеллигенция, рейтинг Путина обвалился на фоне роста миллионеров

Опубликовано 08.03.2018 в разделе комментариев 2

кризис силовигархия президент выборы 2018
В городах, где осталась интеллигенция, рейтинг Путина обвалился на фоне роста миллионеров

Неожиданную тенденцию выявили социологи в городах с населением свыше миллиона человек, где живет четверть избирателей. По опубликованным в конце прошлой недели данным ВЦИОМа, рейтинг кандидата в президенты Владимира Путина в Москве и Санкт-Петербурге за месяц упал более чем на 12 процентных пунктов – с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля. В других городах-миллионниках падение рейтинга на те же 12 п. п. случилось еще до Нового года, затем он подрос всего на 2 п. п. Аналогичные тренды в городах с населением от 100 000 до 500 000 человек и до 100 000 человек, а стабильным рейтинг президента остается лишь в городах с 500 000–950 000 жителей и на селе. При этом в крупных городах увеличилось число не определившихся с выбором и подрос рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина. 

Чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти, поясняет гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «В крупных городах фактор страха и административного давления работает слабее. Кроме того, у их жителей выше планка притязаний, больше источников информации, поэтому они более критичны к властям». Падение рейтинга Путина – это фактор начала предвыборной кампании, отмечает социолог: «Люди вспоминают, что есть еще кандидаты. Естественно, власть немного теряет, а оппозиционеры набирают». К тому же сравнивать эти цифры с предновогодним всплеском не вполне корректно, полагает Федоров: «Если его исключить, то колебания в диапазоне 5 п. п. А к началу марта цифры [Путина] подросли». Число неопределившихся теоретически должно падать, но на практике растет, согласен социолог: «Появились два неожиданных лица – Грудинин и [Ксения] Собчак. Ядра [электората] кандидатов уже кристаллизовались, особого прироста голосов за основного кандидата после президентского послания, вероятно, не будет». 

Миллионники проголосуют с явкой чуть выше 50%, говорит человек, близкий к администрации президента. Любая социология – инструмент активного формирования реальности, с помощью цифр пытаются внушить те или иные интерпретации происходящего, отмечает другой собеседник, близкий к администрации. Падение рейтинга Путина, по его мнению, можно объяснить недостаточной активностью и ошибками в ходе кампании: «В реальности цифры гораздо меньше. Реальная явка в лучшем случае ожидается 55–60%, результат Путина колеблется в зависимости от региона от 50 до 65%. Если в Москве выйдут за 50% – это будет подвиг». Разница между явкой в крупных городах и по области может достигать 20%, обычно же в области она на 10–12% больше, говорит еще один человек, близкий к администрации президента: «Дальше будет зависеть от того, включат ли механизм рисовки голосов. Если выборы будут с полным задействованием админресурса – а я такого не исключаю, – то все равно, кто сколько получит в реальности. Если выборы пройдут честно, то результат Путина в миллионниках будет ниже, а у оппонентов – несколько выше». Явка в миллионниках составит 45–55%, полагает собеседник.

Отметим, что в крупных городах проживает интеллигенция, а от неё не спрячешь классовые успехи путинской власти. 

Число россиян с состоянием более 5 миллионов долларов за 2017 год выросло на 27% — до 38,1 тысячи. Об этом говорится в ежегодном докладе консалтинговой компании Knight Frank - The Wealth Report 2018.

По показателю годового прироста миллионеров Россия опередила Бразилию, Южную Корею и Тайвань. При этом число россиян с капиталом более $50 млн составило 2620 человек – 2 процента от общего их числа в мире. Российские мультимиллионеры совокупно владеют состоянием в 1,2 триллиона долларов, что составляет 73,5% от ВВП страны за прошлый год. 

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Четырежды г о в н о
Сергей Петров написал 08.03.2018 13:17
На такие выборы я бы сходил. По большому.
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Четырежды г о в н о
Лис написал 08.03.2018 13:08
Пора бл ядь, пора.
Выборов нема. Зачем то люди придут 18 марта. Предлагаю с рать.
Установим в кабинках срательные комнаты, дело интимное, и кто больше насрет, тому лада веста цвета баклажан металлик.
Т.с. русское говн о выдает гов но за русское го вно Путьку, и в награду русское гов но автомобиль.
Плюсуем русачки, хyли просто так yeбанить воскресенье? Заодно и просремся
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