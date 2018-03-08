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Московский листок

Все шахтёры "Комсомольской" спасены в Коми после тревоги

Опубликовано 08.03.2018 в разделе комментариев 0

шахтёры коми
Все шахтёры "Комсомольской" спасены в Коми после тревоги

Все 118 горняков шахты "Комсомольская" АО "Воркутауголь" в Коми, где сработали датчики концентрации угарного газа, благополучно выведены на поверхность, никто из них не пострадал. Об этом сообщили в четверг, 8 марта, в АО "Воркутауголь". 

"Все 118 человек ремонтной смены, которая работала под землей на момент задымления, успешно выведены на поверхность. Никто не пострадал. В шахте продолжают работать горноспасатели, угрозы жизни и здоровью людей нет", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы АО "Воркутауголь" Татьяна Бушкова.

В 10:20 по московскому времени поступило сообщение о срабатывании датчиков, фиксирующих предельно допустимую концентрацию угарного газа. Датчики сработали на перемычке, закрывающей участки шахты, где работы уже не проводятся. 

По данным ГУ МЧС РФ по региону, специалисты устанавливают причины срабатывания датчиков. Вентиляция и электроснабжение шахты не нарушены, угрозы обрушения и взрыва нет. 

Шахта "Комсомольская" расположена в Печорском угольном бассейне, работает с 1977 года, в настоящее время принадлежит компании "Воркутауголь" (входит в ПАО "Северсталь"). На сегодня шахта является самой глубокой в России - в ней работают горняки на глубинах до 1,1 тыс. метров.

Отметим, что у шахтёров давно не всё благополучно и за пределами РФ, но на территории экс-СССР, в котором и создавались ныне эксплуатируемые зарубежным капиталом шахты и шахтёры.

15 февраля состоялось третье по счету заседание суда города Шахтинска, где рассматривался иск компании «Арселор Миттал Темиртау» в отношении отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса, входившего ранее в закрытую властями Конфедерацию Независимых Профсоюзов Казахстана, профсоюза металлургов «Жактау» и общественного объединения «Шахтерская семья» о признании их действий или бездействия незаконными.

На этот раз представители истца передали через канцелярию заявление с просьбой оставить их исковое заявление без рассмотрения. И это после того, как днем раньше судья вынес определение к компании «Арселор Миттал Темиртау» с требованием предоставить суду доказательства действий или бездействия данных организаций, приведших к дестабилизации ситуаций на шахтах угольного департамента и к общей забастовке шахтеров в декабре прошлого года.

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