Самоубийство охранника в имении Порошенко предшествовало наезду кортежа "гетмана" на пенсионера

В украинской полиции подтвердили, что охранник имения президента Украины Петра Порошенко совершил самоубийство. Об этом сообщает УНН. «Факт таковой имеется. Сейчас проводится расследование. Открытое уголовное производство», — сказал представитель управления полиции в Киевской области Николай Жукович.
Он уточнил, что это «произошло недалеко от резиденции, но на посту». Инцидент произошел еще 23 февраля, однако известно о нем стало только сейчас. Отмечается, что полицейский спецподразделении Киевской области покончил с собой сразу после того, как сменил предыдущего охранника дома Порошенко.
«23 февраля полицейский покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко в Козине. Это старший сержант Сергей Галасюк, он приехал в поселок и сменил УГОшника. Зашел в будку, и там… (покончил с собой)», – приводится сообщение информированного источника.
Издание отмечает, что в день смерти полицейского сообщение о происшествии появилось в некоторых украинских СМИ («Правда ТУТ»), однако вскоре оно бесследно исчезло.
Сначала была удалена новость на сайте издания, затем был заблокирован доступ к Youtube-каналу ресурса.
В правоохранительных органах подтвердили гибель сержанта Галасюка. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
6 марта сообщалось, что кортеж Петра Порошенко сбил пенсионера в центре Киева. Пожилой мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.
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реальная критика написал 09.03.2018 00:07
https://www.youtube.com/channel/UCdd-_anGfzFr1V8sCcffj1Q
и все остальные выпуски
Там реальная критика пукина
надо написал 08.03.2018 22:45