Задержание полицией

Несколько удручает, что Навальный ни сам не использует законы Рашки до конца, ни учит пользоваться ими своих сторонников. Понятно, что в Рашке закон не действует, но ссылки на закон - это хоть какое-то оружие, плюс это помощь в принятии нужного решения суду в Страсбурге. Тому суду ведь тоже очень важно, чтобы нарушались не просто права человека, но и национальные законы.

Идущие за Навальным люди - это те реальные граждане, которые ещё остались в России на фоне повсеместной моральной немощности остальных «теоретических борцов». Идущих за Навальным людей жалко, вот поэтому и имеет смысл выходящих на митинги людей вооружить хоть чем-то. В данном случае - необходимыми знаниями.

Что в данном случае нужно понимать, чтобы действовать осмысленно?

На самом деле полиции в Рашке разрешены два вида действий по отношению к людям, даже тем, которые ведут себя на улице как-то непотребно. Статья 27.1 КоАП РФ (выделено мною):

«1. В целях пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об административном правонарушении ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ НА МЕСТЕ ВЫЯВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять следующие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении:

1) доставление;

2) административное задержание…».

И если вы НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТЕ составлению протокола на месте правонарушения, то вас не имеют права задерживать. Это трудно понять? Да, конечно, при существующей практике невозможно поверить, чтобы твари в полиции и судах соблюдали это положение закона, но такой закон, как видите, есть даже в Рашке.

Ваше задержание без попыток составления протокола на месте правонарушения - это НЕЗАКОННОЕ ваше задержание – это преступление полиции по статье 301 УК РФ. И в делах о задержании митингующих, одно из двух - либо вы совершили правонарушение, либо полиция совершила преступление. Для честного суда и вы подозреваемый, и они подозреваемые. И если для честного суда нет веры вам, то уж полиции - и подавно.

Это, повторяю, для честного суда.

В чем смысл этого требования закона к полиции, составлять протокол на месте совершения правонарушения?

Полиция это не орган наказания - не орган репрессий. В делах об административном правонарушении органом репрессий является суд. А полиция только помощница суда. Но суду, чтобы вынести правосудное решение по административному делу (наказывать вас или полицейских), нужно ознакомиться со всеми фактами совершения вами административного правонарушения, а эти факты предоставляют суду СВИДЕТЕЛИ. Так вот, составляя указанный протокол на месте правонарушения, честная полиция ОБЕСПЕЧИВАЕТ СУДУ СВИДЕТЕЛЕЙ и доказательства! Обеспечивает тем, что вписывает в протокол свидетелей вашего правонарушения (записывает их данные и адреса), то есть, даёт возможность суду их выслушать и принять правосудное решение.

Вот против сторонника Навального, пытавшегося 28 января оттеснить от него бандитов-полицейских, полиция возбудила уголовное дело «за причинение острой боли полиции». Ну и где составленный на месте происшествия протокол, в котором было бы зафиксировано это событие?

Нет, понятно, что у нас нет судов, у нас в судах есть «тётки в черных халатах», которые хотят получать большие деньги за безнаказанное нарушение законов, для чего эти тётки хотят выносить заведомо неправосудные постановления. Поэтому эти тётки поощряют полицию нарушать закон, поощряют не составлять никаких протоколов на месте правонарушения для того, чтобы полиция не обеспечивала этих тёток свидетелями, при которых подлость и преступление самих тёток будет видна уж очень сильно. Ведь даже если вы сами приведёте свидетелей с собою в суд, то тётка скажет, что не верит им, поскольку это ваши друзья, и вы их купили или подговорили. Но если этих свидетелей приведут менты, то что тётке сказать – почему она свидетелям не верит?

Поэтому вам стоит испортить этой тётке «малину». Делать это надо так. Запомнить время, когда вас «свинтили», и время, когда полицаи уже в участке начнут фабриковать протокол о, якобы, совершении вами административного правонарушения. И надо следить, чтобы полицай точно записывал время составления этого протокола – чтобы была видна разница между временем фактического вашего задержания и тем временем, когда составлен протокол. Этот промежуток – это незаконное задержание. Обычно данный протокол о вашем административном правонарушении это бланк на одном листе на двух страницах. На обратной стороне есть раздел «Объяснения привлекаемого», который должен быть заполнен с ваших слов. Вот в него надо надиктовать полицаю правду:

«Считаю, что против меня совершены преступления недопущения меня к участию в мирном митинге и ограничения моей свободы. С целью сокрытия факта этого своего преступления, времени его совершения и устранения свидетелей, лица в полицейской форме, напавшие на меня там-то и там-то, во столько-то и столько-то, даже не пробовали составить протокол на месте нападения на меня, чтобы зафиксировать моё, якобы правонарушение».

Все, больше ничего не надо, да там ничего больше и не поместится. Лучше вывести этот текст на бумажке, положить в карман, а если вас «свинтят», то дать полицаю переписать его в протокол. Только после того, как этот текст появится в протоколе, подписать протокол, указав время его подписания.

На запугивания полицая, что это заведомо ложный донос, и требование подписать предупреждение о заведомо ложном доносе (если такое вдруг случится), надо спокойно отвечать: «Я не заявление о возбуждении уголовного дела пишу, а объяснение, и не вам, а нашему самому справедливому в мире суду. Суд разберётся».

Зачем это?

В суде тётка в чёрном халате в своём постановлении по вашему делу на, так сказать, «слушании вашего дела» должна сделать вид, что она и на самом деле судья, что она вас действительно слушала, а в подтверждение этого, должна хоть что-то написать в своём постановлении и с ваших слов. А вы ей заявите и попросите секретаря занести в протокол:

«Факт того, что я был лишён свободы без составления протокола на месте, на котором я, якобы, совершил правонарушение, и без предоставления полицией доказательств, что это было невозможно, доказывается тем, что на месте нападения на меня полиции никакой протокол не составлялся. Прошу суд обязать прокуратуру возбудить уголовное дело против напавших на меня полицейских по признакам статей 149 и 301 УК РФ».

Все! Больше ничего не говорите. На все вопросы отвечайте: «Против меня людьми в полицейской форме совершено преступление, и по сути данного дела мне больше нечего добавить». Вынудите тётку записать в постановлении только то, что вы сказали, не давайте ей повода не заметить этих важных слов за другими вашими словами.

И тётка предстанет пред необходимостью признать вас виновным на основании показаний лиц, подозреваемых в совершении уголовного преступления - полицейских, в условиях, когда у неё на руках доказательства того, что преступление по признакам статьи 301 УК РФ действительно совершено против вас.

Вы же видите, как визжит Кремль в связи с решениями ЕСПЧ. Помогайте этому суду. Одно дело, когда вы словами говорите, что против вас совершено преступление, а другое дело, когда ЕСПЧ видит из протокола и решения национального суда, что вы об этом говорили, и указывали на доказательство преступления - на отсутствие составленного протокола. Но национальный суд в постановлении сделал вид, что ничего этого не слышал и не видел.

А ЕСПЧ, вполне возможно, это увидит и услышит.