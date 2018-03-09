Крым постепенно готовят к войне

Специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер высказался за введение санкций против лиц, посетивших Крым. Об этом он заявил в среду, выступая в варшавском филиале Фонда Маршалла. Представитель Госдепа сравнил Донбасс с Крымом, отметив только одну разницу, что на границе с полуостровом нет боевых действий.

"Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", - приводит слова Волкера агентство Укринформ.

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В принципе новость, конечно, плохая. И дело даже не в том, что несколько миллионов российских граждан оказываются под угрозой санкций, к этому как раз уже адаптировались.

И дело даже не в том, что в Европе все чаще раздаются голоса, что надо как-то сочетать "крымский", да и "донбасский" вопросы со сложившейся реальностью, а в Америке продолжают делать вид, что с 2014 года ничего не изменилось.

А дело в том, что Америку вполне устроит, если "главное отличие" Крыма от Донбасса, то есть отсуствие военных действий, изчезнет и в Крыму тоже начнется война.

Собственно, если бы не позиция Америки, то и Донбасс вышел бы из состава Украины без войны, а за ним скорее всего и Харьков с Одессой. Но Соединенным штатам соверешенно наплевать на то, что в войнах гибнут люди - это вообще несущественно. Если для Европы украинцы пусть и ущербные, но европейцы, то для Америки просто расходный материал, какие-то полуабстрактные туземцы.

Скажем, мы представляем себе сценарий возвращения Крыма в состав Украины как непримиримый конфликт между подавляющим большинством крымчан и киевской властью, то есть гарантированную гражданскую войну на полуострове. А для американской политики это просто движение фишек на карте мира.

Кому в Крыму нужна Украина? Кому на Украине сейчас нужен Крым?

Но в Вашингтоне разыгрывают тот сценарий, который им кажется более выгодным. Это логично со стороны Вашингтона, но абсолютно неприемлемо с нашей. Нам-то война в Крыму точно не нужна. И на Донбассе тоже.

Какова вероятность наступательной операции со стороны 30-тысячного ополчения против почти 100-тысячной группировки ВСУ?

Однако Украина наращивает и численность своих войск, и проводит их перевооружение и переоснащение с открытой помощью США. Зачем, если вероятность нападения со стороны донбасских республик равна нулю? Ну, значит, это украинская сторона при поддержке США намерена наступать. Да, собственно, они этого даже не считают нужным скрывать.

Но ведь та же ситуация и на границе с Крымом, только соотношение сил немножко другое. Но Украина и тут собирается наступать, рано или поздно.

А в свете предстоящей и уже почти неизбежной войны санкции как способ экономического ослабления будущего противника - это логично.

С другой стороны странно - нам воевать со дня на день, что нам от тех санкций? Что за дело солдату, что ему не дадут визу на территорию противника?

А.Б.