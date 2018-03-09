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Московский листок

Трамп всё-таки готов к переговорам с КНДР

Опубликовано 09.03.2018 в разделе комментариев 0

сша кндр переговоры конфронтация
Трамп всё-таки готов к переговорам с КНДР

Президент США Дональд Трамп действительно готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом. В администрации американского президента пояснили, что "место и время переговоров ещё не определены". Там отметили, что США очень надеются, что эти переговоры поспособствуют денуклеаризации КНДР, однако до их проведения все санкции против Пхеньяна останутся в силе. 

Сам Трамп в своем твиттере назвал достигнутую договоренность огромным прогрессом. 

Ранее в четверг (по местному времени) представитель Южной Кореи, находящийся с визитом в Белом доме, рассказал, что Ким Чен Ын передал Дональду Трампу предложение провести встречу, и тот ответил согласием. Сообщалось, что встреча может произойти еще "до мая".

Отметим, что настроения в Белом доме сильно поменялись с октября прошлого года. 

Дональд Трамп заявил тогда, что в отношении Северной Кореи "сработает только одна вещь". Об этом он написал в Twitter. Он не стал конкретизировать, но пообещал журналистам, что очень скоро они поймут, о чем идет речь. 

"Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало. Соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь", - написал президент США (Цитата по РИА "Новости".) 

Позже Белый дом выпустил дополнительное сообщение, но о чем идет речь, там так и не уточнили. "Что ж, вы поймете это довольно скоро", - лишь сообщил президент.  

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