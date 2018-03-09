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Московский листок

Независимый профсоюз журналистов призвал к бойкоту Слуцкого

Опубликовано 09.03.2018 в разделе комментариев 3

Независимый профсоюз журналистов призвал к бойкоту Слуцкого

Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ призвал иностранных корреспондентов не обращаться за какими-либо комментариями к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому в связи с обвинениями депутата в домогательствах. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook профсоюза.

Накануне у здания Госдумы в Москве прошли одиночные пикеты с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против Слуцкого несколько журналисток. Пикеты были организованы правозащитной организацией Amnesty International, в них принимали участие журналисты и активисты.

О домогательствах со стороны депутата заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова.

Сам Слуцкий накануне написал в своем Фейсбуке, что просит прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». До того он отвергал все обвинения в свой адрес.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
посмотревший написал 09.03.2018 12:20
Один неназываемый персонаж выпустил очередное кино про этого депутата.Так там одних штрафов за нарушение ПДД 800 штук за полгода!Ну и как обычно-пара Бентли и и Мерин,незадекларированный участок 1 га на Рублевке.Больше миллиона уже посмотрело.Бребовые ватники-правдорубы,что скажите?
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(без названия)
ватник - правдоруб написал 09.03.2018 11:57
Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ -
а ето кто такие ????? мы газет не читаем ,
журналы то же , репортажи - блевотны ,
а журналисты у нас есть и куча профсоюзов .
валите ребята лесом .
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(без названия)
Бредо написал 09.03.2018 11:55
Не понял,вот ОН их домагается и домогается,а они журналистки к нему прут и прут,журналистов развелось как экономистов и юристов,в этих сферах у нас самое плачевное состояние,ну и что делать бедным журналисткам,которых наплодили без меры что бы о них хоть услышали?-правильно идти по пути артистов,извиняюсь ЗВЕЗД.
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