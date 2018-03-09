Независимый профсоюз журналистов призвал к бойкоту Слуцкого

Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ призвал иностранных корреспондентов не обращаться за какими-либо комментариями к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому в связи с обвинениями депутата в домогательствах. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook профсоюза.

Накануне у здания Госдумы в Москве прошли одиночные пикеты с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против Слуцкого несколько журналисток. Пикеты были организованы правозащитной организацией Amnesty International, в них принимали участие журналисты и активисты.

О домогательствах со стороны депутата заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова.

Сам Слуцкий накануне написал в своем Фейсбуке, что просит прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». До того он отвергал все обвинения в свой адрес.