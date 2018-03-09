В Киеве и Мариуполе вчера суровые мужики-патриоты били прогрессивных женщин

Провинциальность праздничного интернета - распространяется и на Рунет. В том смысле, что нет информации - нет и солидарности. Однако вчера, в Международный женский день на Украине присходило такое, что должна знать не просто вся Россия, но и весь прогрессивный мир. Возможно, поэтому, когда товарищ жена мне сообщила позорную новость, я не нашёл её текста на русском в фейсбуке - увы, реальность разобщения республик СССР такова, что новому поколению просто незачем писать о правом беспределе на русском, ведь у русских царит тот же правый беспредел, а праздник борющихся женщин превращён в торжество сексизма и патриархального "преклонения перед женщиной", которое имеет известную изнанку.

Ну, и как же отметили в "европейском" Киеве праздник "чекистских подстилок", который после Евромайдана попал в список запрещённых? Может, нашли отважные коммунисты из массовой некогда КПУ, которые подняли красные знамёна международной солидарности где-нибудь на видном месте?

Нет, КПУ мертва - возможно, живы и следят за праздниками и буднями отдельные активисты, но партии (пусть подпольной, если б была такая энергия!) нет. А где нет организации, там нет и инициативы - и там наступают идеологические враги, которые с 2014-го слились с буржуями в опричном экстазе - правые ультрас, какие бы одежды они не носили и как бы не звались их фракции. Они-то имеют "точку сборки". "Кирхе-кюхе-киндер" - так, кажется, учила "Просвещённая" гитлеровская Германия?

И вот, в отсутствие партийной инициативы - действует, отважно и непреклонно, считающая 8 марта своим праздником, прогрессивная молодёжь, студенчество, интеллигенция. Марш за права женщин организовали они, беспартейные. Вот такой смелый и очень качественный баннер нарисовали товарищи. За спиной у них, как видите, советский гранит Крещатика.

Нацизм, как тоже вы видите видите, смело критикуется и выносится на "Доску позора" - кем?

Женщинами, которые оказались куда отважнее мужиков в СВОЙ праздник...

Почёт им - и от имени российских юбилеющих и отдыхающих левых!

Первое нападение праваков на стихийную демонстрацию против насилия и притеснения женщин в регрессирующем обществе - произошло в начале Крещатика, и полиция действовала как обычно: проигнорировала угрозы, которые высказывались правыми шакалами, что скуля следовали за демонстрацией. Полицаи робко вступили в конфликт только после того, как неонацисты перешли к насилию. На чьей стороне, как вы полагаете, выступили полицаи? Тут вариантов нет... Полицаи - лапа государственности, крыло неонацизма, само собой, как было и в догитлеровской Германии, из кого набирались отряды СА, в частности.

- Когда мы приблизились к Киевской городской администрации, - пишет товарищ наш Алёна, - человек в полицейской форме напал и оттолкнул Дану, нашего товарища, который держал знамя.

К сожалению, ютубного видео нет, но на видео в локальных ФБ-аккаунтах чётко видны мужички в чёрных шапках, пытающиеся вырвать баннер - это явно неонацики, одежда их смотрится неслучайно подобранной. Пошли в ход даже газовые баллончики.

В Мариуполе было не лучше, сообщают те же товарищи украинцы. Там тоже праваки били женщин, вырывали транспаранты - видимо, национальная идентичность требовала отринуть химеру международной солидарности, свободы женщин, равноправия... Ну, и всего из тех "совковых" завоеваний тоталитаризма, которые и с Крещатика скалывают потихоньку в виде серпов и молотов, пятиконечных звёзд...

Слово товарищу Алёне (она писала это накануне 8-го - радреал-стайл дэтектед и респектед!):

- если честно, 8 марта жду всегда даже больше, чем нового года. этот день остается праздником, не смотря на то, что обычные поздравления бесят. но радость приносит то, что в этот день вместе с другими женщинами я публично заявляю то, о чем думаю и с чем сталкиваюсь каждый день в году.

сейчас женщины в Украине угнетены социально-экономически. у нас ниже зп и меньше шансов найти достойную работу за исключением нескольких сфер. как следствие, многим женщинам приходится уезжать из страны и работать в нечеловеческих условия в той же Италии или РФ для того, чтобы прокормить семью.

низкий доход, безработица и бедность приводят к еще большему угнетению в ситуации урезания социальной сферы. и реформа образования с закрытием школ, и медреформа с закрытием медучереждений бъет сильнее по женщинам, ведь они больше заняты в социальных сферах. но не только кризисные экономические процессы в Украине усиливают гендерное неравество. политический поворот вправо и конфликт на Востоке буквально ставят жизнь и здоровье многих женщин под угрозу. сексуальное насилие в зоне АТО, домашнее насилие со стороны вернувшихся из АТО - темы, которые так хочется замалчивать, но они становятся настолько огромными, что уже не удается. правое насилие в городах, далеких от зоны конфликта, снова же часто направлено на женщин. срыв ивентов на феминистскую и лгбт+ тематику стал уже обыденностью, и часто большинство аудитории и организаторок - женщины. хотя зачем ходить далеко? на презентации нашей книги, которую сорвали праворадикалы в Черновцах, в том числе и “парубки-азовці”, среди гостей были почти одни женщины. кроме этого, тянется шлейфом из доисторических эпох набор проблем, связанных с общественными представлениями о “месте женщины” и о том, что она “сама виновата” в изнасилованиях, отсутствии возможности бесплатно и качественно сделать аборт, о том, что её главная цель - это найти “нормального мужика” и рожать-рожать-рожать. список проблем можно продолжать. но для того, чтобы хоть на шаг продвинуться к их решению, важно понимать то, что невозможно решить проблемы женщин, не меняя всё общество и не учитывая интересы других угнетенных групп. потому завтра я выхожу на марш и за то, чтобы возможность работать и отдыхать, получать социальную защиту, быть принятыми получал каждый человек, вне зависимости от того, в какой части страны он живет, кого она любит, какой гендер выбирает, на каком языке разговаривает. несмотря на то, что почти у каждой, кто будет завтра на марше, может быть свое виденье, того какие проблемы для женщин основные и как их решать, мы не в той позиции, чтобы разойтись по разным углам и отказаться от того, чтобы завоевать солидарность широкого круга женщин и стать видимыми в обществе.