Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мэрия Собянина настучала Кремлю о планах избирателей устроить забастовку 18-го марта

Опубликовано 09.03.2018 в разделе комментариев 1

кризис либералы силовигархия навальный нацдемы собянин президент выборы 2018
Мэрия Собянина настучала Кремлю о планах избирателей устроить забастовку 18-го марта

В мэрии Москвы сообщили о желании оппозиционных активистов провести в центре столицы в день президентских выборов, 18 марта, массовую акцию под названием "Забастовка избирателей". Столичные чиновники назвали такой вариант проведения мероприятия незаконным, однако предложили альтернативу. В Фонде борьбы с коррупцией, основанном Алексеем Навальным, от комментариев пока отказываются, передает РБК. 

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников пояснил журналистам, что массовая акция с такой темой не может состояться, потому что в день выборов по закону запрещено вести какую-либо агитационную деятельность. 

"Мы предложили заявителям заменить тему, потому что в соответствии с законом они не имеют права с такой темой выходить на массовое мероприятие 18 марта. Предложили им собраться в Сокольниках, если у них есть желание, но с другой темой. Есть закон "О выборах", - пояснил он. 

Как стало известно изданию, заявителями акции выступили трое человек с фамилиями Соболь, Замятин и Гимади, которые совпадают с фамилиями сотрудников ФБК. Юрист организации Жданов не подтвердил, но и не опроверг факт подачи документов в мэрию. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш от комментариев отказалась. 

7 марта Центральная избирательная комиссия РФ отказалась выдать аккредитацию на выборы президента наблюдателям от издания "Левиафан", основанного ФБК. Речь идет о 4,5 тысячи человек. Также ЦИК отказался аккредитовать издание "Молния", от которого на выборах планировали присутствовать наблюдатели от движения в защиту прав избирателей "Голос". 

В воскресенье, 28 января, во многих городах России прошли "забастовки избирателей". Согласованные акции состоялись в 46 субъектах Федерации. Акции в Москве и Санкт-Петербурге согласованы не были. По официальной оценке МВД, в акциях приняли участие 4700 человек, по данным организаторов участников было гораздо больше. В одной лишь Москве, судя по кадрам с места событий, присутствовали тысячи человек. В ходе акций были задержаны 350 человек, большинство из них отпустили из отделений полиции без составления протоколов.

Отметим, что федеральные власти прекрасно подготовились к перевыборам Путина ещё за год до предвыборной его кампании... Вот что сообщали СМИ 3 апреля 20127-го:

Военнослужащим Росгвардии приобретут бронированные автобусы и легковые транспортные средства на сумму 211,9 миллиона рублей. Все авто необходимо поставить на базы в Ростове-на-Дону, Московской области, столице, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске и Новосибирске. 

Ожидается закупка четырех легковых автомобилей марки «Есаул», стоимость каждого из которых равна 2,8 млн рублей, еще одно авто аналогичной марки, которое стоит на 200 тысяч рублей дороже, а также 22 автобуса «Федерал» по 8,985 миллиона за штуку.

То есть основной закупкой станут автобусы "Федерал" по цене без малого 9 миллионов за штуку - по простому этот транспорт называется "автозак".

Материалы по теме:

Как можно перехитрить "избирательную машину" 

Росгвардия закупает дополнительные автозаки для Москвы и Петербурга

В городах, где осталась интеллигенция, рейтинг Путина обвалился на фоне роста миллионеров 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Солдатня
недовольна "Федералом" за 9 млн написал 09.03.2018 14:52
"... Ну и в заключение несколько слов об эксплуатации "Федерала" в нашем подразделении...
-слабый двигатель. Это хорошо заметно по поведению автомобиля на подъемах и по температуре воздуха в салоне. Мощности явно не хватает. Двигатель работает в предельном тепловом режиме.
- относительное комфортное размещение в бронекапсуле. Правда крыша протекает... Впечатление портят низкий потолок и выступающие запорные механизмы аварийных люков. О которые постоянно прикладываются головой. Контакты с выступающими деталями на потолке различаются по звуку:
- если слышен металлический стук и ругательства, то это значит что "контактер" был одет в шлем.
- если слышен глухой удар и раздается протяжное, с болью в голосе, ругательство, то это значит... Российская сборка в данном случае подразумевает оторванную ручку задней двери, плохо закрученные болты крепления бронелистов, которые, при осмотре, закручивались рукой.... И отсутствие болтов и гаек...
на перевале лопнул топливопровод в моторном отсеке...Солярка попала на горячий двигатель.... Из-под капота пошел пар...топливо потекло на землю...
Автобус специальный бронированный "Федерал"
Слава богу, ничего не загорелось...
Непростая посадка &#8211; высадка в средствах индивидуальной бронезащиты и с оружием в руках. Особенно опасно проделывать эту процедуру через заднюю дверь. Полное отсутствие поручней, особенно в грязь, приводит к полетам мордой вниз или спиной назад, в зависимости от желания "прыгуна" (войти или выйти)..."
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
День гнева &#8211; или покорности? И.Стрелков и С.Удальцов
День гнева – или покорности? И.Стрелков и С....
08.03.2018
Борис Кагарлицкий: Можно ли объединить левые партии
Борис Кагарлицкий: Можно ли объединить левые парти...
08.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Михмайдан" продолжается в Киеве уже без Саакашвили (5)
Мэрия Собянина настучала Кремлю о планах избирателей устроить забастовку 18-го марта (1)
В Киеве и Мариуполе вчера суровые мужики-патриоты били прогрессивных женщин (6)
Независимый профсоюз журналистов призвал к бойкоту Слуцкого (3)
Трамп всё-таки готов к переговорам с КНДР (0)
Крым постепенно готовят к войне (94)
8 марта и женщины в мировом революционном движении (8)
Задержание полицией (9)
Самоубийство охранника в имении Порошенко предшествовало наезду кортежа "гетмана" на пенсионера (4)
Все шахтёры "Комсомольской" спасены в Коми после тревоги (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Немнoгo Нижнегo - 2
Дарья Митина Дарья Митина: Если у тебя в голове слышны голоса, не сомневайся: это голоса за Грудинина, которые украл Путин
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Если нас в чём-то обвиняют,то наверняка это не мы сделали
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Про войну немножко
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Сценарий конца гегемонии США
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss