Мэрия Собянина настучала Кремлю о планах избирателей устроить забастовку 18-го марта

В мэрии Москвы сообщили о желании оппозиционных активистов провести в центре столицы в день президентских выборов, 18 марта, массовую акцию под названием "Забастовка избирателей". Столичные чиновники назвали такой вариант проведения мероприятия незаконным, однако предложили альтернативу. В Фонде борьбы с коррупцией, основанном Алексеем Навальным, от комментариев пока отказываются, передает РБК.

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников пояснил журналистам, что массовая акция с такой темой не может состояться, потому что в день выборов по закону запрещено вести какую-либо агитационную деятельность.

"Мы предложили заявителям заменить тему, потому что в соответствии с законом они не имеют права с такой темой выходить на массовое мероприятие 18 марта. Предложили им собраться в Сокольниках, если у них есть желание, но с другой темой. Есть закон "О выборах", - пояснил он.

Как стало известно изданию, заявителями акции выступили трое человек с фамилиями Соболь, Замятин и Гимади, которые совпадают с фамилиями сотрудников ФБК. Юрист организации Жданов не подтвердил, но и не опроверг факт подачи документов в мэрию. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш от комментариев отказалась.

7 марта Центральная избирательная комиссия РФ отказалась выдать аккредитацию на выборы президента наблюдателям от издания "Левиафан", основанного ФБК. Речь идет о 4,5 тысячи человек. Также ЦИК отказался аккредитовать издание "Молния", от которого на выборах планировали присутствовать наблюдатели от движения в защиту прав избирателей "Голос".

В воскресенье, 28 января, во многих городах России прошли "забастовки избирателей". Согласованные акции состоялись в 46 субъектах Федерации. Акции в Москве и Санкт-Петербурге согласованы не были. По официальной оценке МВД, в акциях приняли участие 4700 человек, по данным организаторов участников было гораздо больше. В одной лишь Москве, судя по кадрам с места событий, присутствовали тысячи человек. В ходе акций были задержаны 350 человек, большинство из них отпустили из отделений полиции без составления протоколов.

Отметим, что федеральные власти прекрасно подготовились к перевыборам Путина ещё за год до предвыборной его кампании... Вот что сообщали СМИ 3 апреля 20127-го:

Военнослужащим Росгвардии приобретут бронированные автобусы и легковые транспортные средства на сумму 211,9 миллиона рублей. Все авто необходимо поставить на базы в Ростове-на-Дону, Московской области, столице, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске и Новосибирске.

Ожидается закупка четырех легковых автомобилей марки «Есаул», стоимость каждого из которых равна 2,8 млн рублей, еще одно авто аналогичной марки, которое стоит на 200 тысяч рублей дороже, а также 22 автобуса «Федерал» по 8,985 миллиона за штуку.

То есть основной закупкой станут автобусы "Федерал" по цене без малого 9 миллионов за штуку - по простому этот транспорт называется "автозак".

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