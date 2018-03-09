"Михмайдан" продолжается в Киеве уже без Саакашвили

В центре Киева около 200 сторонников выдворенного с Украины экс-президента Грузии, лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили проводят в пятницу, 9 марта, митинг в парке имени Тараса Шевченко, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Они требуют отставки президента страны Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко, создания антикоррупционного суда и принятия нового закона о выборах.

Ранее несколько протестующих прорвались к оцепленному правоохранителями памятнику Шевченко, планируя помешать президенту Украины Петру Порошенко по традиции возложить к нему цветы в честь дня рождения поэта, сообщает "Информатор".

По данным УНИАН, на митинге собралось около 300 человек. У постамента памятника Шевченко активисты "Движения новых сил" развернули баннеры с требованием импичмента президенту, отставки генпрокурора Юрия Луценко и создания антикоррупционного суда, сообщает "Интерфакс-Украина".

Среди митингующих - представители ветеранских организаций в камуфляжной форме, а также националисты с государственными флагами Украины. Все желающие получили возможность озвучить свою позицию с помощью микрофона, который установлен у подножия памятника.

В пятницу в парке Шевченко запланирован ряд акций, в связи с чем в центре Киева несут службу более 500 правоохранителей, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. В связи с запланированными мероприятиями перекрыто движение транспорта на улицах, примыкающих к парку Шевченко.

Напомним, в феврале выдворенный с Украины Саакашвили получил разрешение на пребывание в Нидерландах, где находится в настоящее время. Ранее он обещал вернуться на Украину.

А 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией, передает "Украинская правда". С обеих сторон есть пострадавшие, утверждают СМИ. Задержаны до ста человек.

Полиция пришла в лагерь протестующих утром в субботу - там заявили, что надо провести обыски по нескольким уголовным делам. Протестующие подожгли шины, полиция начала задержания. Нардеп Егор Соболев, один из организаторов акции, заявил "Украинской правде", что полицейские задержали "всех" в лагере и ищут там оружие. По его оценке, задержали до сотни человек.

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