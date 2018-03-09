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Московский листок

"Михмайдан" продолжается в Киеве уже без Саакашвили

Опубликовано 09.03.2018 в разделе комментариев 5

коррупция украина кризис киев михмайдан
"Михмайдан" продолжается в Киеве уже без Саакашвили

В центре Киева около 200 сторонников выдворенного с Украины экс-президента Грузии, лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили проводят в пятницу, 9 марта, митинг в парке имени Тараса Шевченко, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Они требуют отставки президента страны Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко, создания антикоррупционного суда и принятия нового закона о выборах. 

Ранее несколько протестующих прорвались к оцепленному правоохранителями памятнику Шевченко, планируя помешать президенту Украины Петру Порошенко по традиции возложить к нему цветы в честь дня рождения поэта, сообщает "Информатор". 

По данным УНИАН, на митинге собралось около 300 человек. У постамента памятника Шевченко активисты "Движения новых сил" развернули баннеры с требованием импичмента президенту, отставки генпрокурора Юрия Луценко и создания антикоррупционного суда, сообщает "Интерфакс-Украина". 

Среди митингующих - представители ветеранских организаций в камуфляжной форме, а также националисты с государственными флагами Украины. Все желающие получили возможность озвучить свою позицию с помощью микрофона, который установлен у подножия памятника. 

В пятницу в парке Шевченко запланирован ряд акций, в связи с чем в центре Киева несут службу более 500 правоохранителей, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. В связи с запланированными мероприятиями перекрыто движение транспорта на улицах, примыкающих к парку Шевченко. 

Напомним, в феврале выдворенный с Украины Саакашвили получил разрешение на пребывание в Нидерландах, где находится в настоящее время. Ранее он обещал вернуться на Украину.

А 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией, передает "Украинская правда". С обеих сторон есть пострадавшие, утверждают СМИ. Задержаны до ста человек.

Полиция пришла в лагерь протестующих утром в субботу - там заявили, что надо провести обыски по нескольким уголовным делам. Протестующие подожгли шины, полиция начала задержания. Нардеп Егор Соболев, один из организаторов акции, заявил "Украинской правде", что полицейские задержали "всех" в лагере и ищут там оружие. По его оценке, задержали до сотни человек. 

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Всего комментариев к статье: 5
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14 лет в сраном местечке Запорожье строят мосты,они уже рассыпаются
.Дмитрий.г.Запорожье.-+.. написал 09.03.2018 15:13
тупорылые хохломакаки не могут построить мосты 14 (!!!!!) лет!
Четырнадцать лет! Черчилль ржет в гробу над тупыми хохлопитеками,
свинорылыми жыдобандеровскими безмозглыми отбросами.
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(без названия)
Дмитрий, Попорожье написал 09.03.2018 15:10
А это так всегда. Узяу бы я бандуру тай за грав! Или гоп гоп читагоп весело спиваю ))) Такая у них жизнь, все майдан да майдан, да дым колес стучицца в сердце укра. Мамо вмэрло, тату вмэр, давай спляшем гопака )))
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Черчиль ненавидел хохломакак обосранных,вонючих,срущих в штаны
.Дмитрий.г.Запорожье.-+.. написал 09.03.2018 14:49
ддя хохломакак нет демократии,только клетка,жыдобандеровцыэто безмозглые жЫвотные,жрущие сами себя
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хохломакаки тупорылые-местечковые свинорылые жыдобандеровцы
.Дмитрий.г.Запорожье.-+.. написал 09.03.2018 14:44
территория хохломакак скоро освободится,идет массовая утилизация этого хохложыдомусора
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(без названия)
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 09.03.2018 14:00
Кацапопитекам это конечно понять трудно,ибо кацапье,это нация такая тупорылая,но называеется это ДЕМОКРАТИЯ.Конечно Демократия это хлопотно,но как говорил Черчиль...ничего более разумного человечество до сих пор не придумало...
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