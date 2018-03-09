В Кабуле шахид забрал к Аллаху семерых соплеменников

Жертвами самоподрыва смертника в столице Афганистана Кабуле стали по меньшей мере семь человек. Как передает Reuters, взрыв прогремел в пятницу во время мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари - бывшего лидера афганских шиитов, убитого в 1995 году. По словам представителя Министерства внутренних дел страны Наджиба Даниша, смертник привел взрывное устройство в действие, когда его остановили для проверки сотрудники полиции.

В результате взрыва погибли шесть гражданских лиц и один полицейский, еще 15 человек получили ранения. По другим данным, жертвами взрыва стали 13 человек.

Отметим, что эта атака произошла менее чем через две недели после того, как президент Афганистана Ашраф Гани призвал группировку "Талибан" (запрещена в РФ) к переговорам, чтобы положить конец продолжающейся последние 16 лет войне, жертвами которой стали десятки тысяч человек.

В ночь на четверг боевики атаковали блокпост, расположенный в провинции Тахар. По официальным данным, жертвами этой атаки стали семеро солдат и десять полицейских, в то время как террористы заявили о гибели 29 человек.

Напомним, 27 января заминированный автомобиль был подорван возле бывшего здания Министерства внутренних дел республики на площади Садарат в одном из кварталов Кабула, передает ТАСС. Неподалеку расположены здания нескольких посольств и здание Высшего совета.

Дежан Панич, координатор больницы итальянской группы помощи Emergency, которая находится поблизости от места взрыва, сообщил, что к ним привезли более полусотни пострадавших.

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