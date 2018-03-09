Подлодки США могут стереть РФ с лица Евразии

США могут ответить на любую атаку и даже полностью уничтожить Россию. С таким заявлением выступил председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен. По его словам, Вашингтон готов отразить любые угрозы, а Москва не знает место расположения американских подлодок, которые способны нанести удар по России и уничтожить ее.

«Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», – цитирует «РИА Новости» Хайтена.

Заявления генерала прозвучали во время слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, так Хайтен прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию и презентацию новейшего оружия.

При этом из-за нового российского вооружения американские сенаторы призвали госсекретаря США Рекса Тиллерсона вернуться к диалогу с Москвой по стратегической стабильности.

В Москве инициативу поддержали и отметили «отрезвляющий» эффект, который произвело послание Путина. «В Сенате США впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям. Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет», – сказал российский сенатор Алексей Пушков.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников иронично прокомментировал заявления представителя Пентагона о возможности "уничтожить Россию". "Эксперты мирового сообщества сходятся в общем мнении на том, что противодействия сегодняшним вооружениям, которые показал Путин в своем обращении к парламенту, на сегодня нет", - передает РИА Новости слова Серебренникова.

1 марта Владимир Путин подчеркнул, что Россия не несет никому угрозы, а растущая мощь РФ и новое вооружение – гарантия мира на Земле и уравновешивание стратегических сил в мире.

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