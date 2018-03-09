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Московский листок

Подлодки США могут стереть РФ с лица Евразии

Опубликовано 09.03.2018 в разделе комментариев 5

сша атом конфронтация
Подлодки США могут стереть РФ с лица Евразии

США могут ответить на любую атаку и даже полностью уничтожить Россию. С таким заявлением выступил председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен. По его словам, Вашингтон готов отразить любые угрозы, а Москва не знает место расположения американских подлодок, которые способны нанести удар по России и уничтожить ее. 

«Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», – цитирует «РИА Новости» Хайтена. 

Заявления генерала прозвучали во время слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, так Хайтен прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию и презентацию новейшего оружия. 

При этом из-за нового российского вооружения американские сенаторы призвали госсекретаря США Рекса Тиллерсона вернуться к диалогу с Москвой по стратегической стабильности. 

В Москве инициативу поддержали и отметили «отрезвляющий» эффект, который произвело послание Путина. «В Сенате США впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям. Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет», – сказал российский сенатор Алексей Пушков. 

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников иронично прокомментировал заявления представителя Пентагона о возможности "уничтожить Россию". "Эксперты мирового сообщества сходятся в общем мнении на том, что противодействия сегодняшним вооружениям, которые показал Путин в своем обращении к парламенту, на сегодня нет", - передает РИА Новости слова Серебренникова.

1 марта Владимир Путин подчеркнул, что Россия не несет никому угрозы, а растущая мощь РФ и новое вооружение – гарантия мира на Земле и уравновешивание стратегических сил в мире. 

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
nekrasovian написал 10.03.2018 03:01
Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
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(без названия)
!!!!OQQQTOT--VASBOG!!!& написал 10.03.2018 02:26
-Таки непонятно, кака амеропитекия, которой рулят коррупционеры, подонки, идиоты и пси-хопаты - таки да сих пор не развалилась... Таки ее, наверное или сам сатана или древнеиудейский родоплеменной бошок (таки , если что помнит - он "есть любовь"!) таки спасает... Или - таки обои вместе... То таки да...
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(без названия)
Morder написал 10.03.2018 01:56
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok
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Учитывая, что все их дети уже давно пристроены там, то...
Ю С написал 09.03.2018 23:36
Не только у депутатов, но и некоторых высокопоставленных силовиков. У самого дочери одна в стране члене НАТО, другая в стране с которой у США договор "о взаимной обороне".
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Угроза США- сами США.
-Что это? написал 09.03.2018 22:44
Помимо всего прочего (20трлн. ...), там ползуче началась собственная " перестройка" , итоги которой непредсказуемы.
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