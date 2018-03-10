Даже на 8 Марта Путин перестал любить женщин...

Президент погрязшей в милитаризме России В.Путин изобрел новую «защитную чешую» от суровых реалий жизни, неприятных известий и невзгод.

Во-первых, он начал выражать соболезнования виртуально - через свой сайт. Во-вторых, через него же поздравлять всяко-разных героев дня и именинников.

11 февраля в 14.27мск в Раменском районе Подмосковья рухнул на землю «АН-148». Под его обломками нашли смерть 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

И хотя было воскресенье, ровно через два часа, в 16.30 мск на портале Владимира Владимировича появилось выражение глубокой печали: «Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате крушения пассажирского самолёта в Московской области».

А кому это «всем»? Кто они? Матери, вдовы, дети, братья и сестры?» Его это не касается. «Всем».

И как эти «все» должны узнать о президентской скорби? Да никак. Просто отдуплился: пусто-пусто. Если играете в домино - знаете, что это такое.

«А как тогда быть?» - спросите. Депутат Госдумы от шахтерского Кузбасса Нина Останина рассказывала мне: «После взрыва в шахте с гибелью горняков я запрашивала в отделе кадров сведения обо всех их родных. Каждой матери и вдове и детям посылала письмо со своими соболезнованиями. По приезду в Кузбасс интересовалась их нуждами».

Вопрос понятен? Судьбами и нуждами семей погибших на производстве, в шахтах, в авиакатастрофах не интересуется не только сам нацлидер, но и его федеральные СМИ. Не хотят огорчать…

8 марта на сайте появилось его личное поздравление женщин, которое он завершил лирическим стишком. Очень трогательно, да? А по сути - опять «отдуплился».

Потому что было времечко - приглашал на 6-7 марта в Кремль многодетных матерей, поздравлял и вручал каждой орден «Родительская слава». Указ об его учреждении подписал 13 мая 2008 г.

Созывали к нему на чай и матерей, чьи дети добивались высоких достижений и становились гордостью страны. Но постепенно президентские приглашения на чай и награждения «Родительской славой» стали сходить на нет.

Почему же он начал сторониться откровенных бесед с мамашами о проблемах современного материнства и детства? Все-таки их поддержка - конституционная обязанность государства, от имени которого он ежедневно вещает.

Вот 29 мая подписал указ об объявлении «Десятилетия детства» и…, похоже, сам о нем забыл. Ни разу не рассказал за 10 месяцев, каким оно ему видится. Отдуплился.

Зато 12 июня и 5 ноября мы видели, как его костоломы «винтили» на Тверской подростков. При Ельцине демонстрантов тоже лупили, но несовершеннолетних ребят пачками в автозаки не бросали и в околотки для штрафов не свозили. Это, несомненно, ноу-хау Владимира Владимировича.

А разве, скажем, не полезно поговорить с матерями о том, отчего вдруг упала рождаемость и что нужно сделать, чтобы вытащить Россию из демографической ямы?

Молодоженам, «чтобы плодиться», нужно свое жилье. Но ипотека под 13-15% явно не для молодой, часто студенческой, семьи. Она дорогая сверх всякой меры. Нигде в мире нет таких бешеных процентов за банковский кредит.

Зато в соцсетях кремлетролли начали проповедовать явно фашистскую идеологию: а вы не рожайте, если вам нечем прокормить ребенка. Планируйте их рождение.

Помним мы эти омерзительные закидоны РАПСа от г-жи Лаховой, которая «просвещала школьников» рекламой презервативов.

Как вообще можно в кризисной России, общем обрушении экономики, закрытии предприятий, бешеном росте квартплаты и дороговизны что-либо планировать?

А так все верно. Сначала мы погрузим население в несусветную нищету, а потом посмотрим, как оно будет размножаться и плодиться. Все по «заветам» мерзавок Олбрайт-Тэтчер, заявлявших, что России для обслуживания «трубы» достаточно 50 (15) млн. человек.

На встречах Путина с мамашами нет-нет, да и заходил разговор о нищенском ежемесячном пособии на ребенка до 16 лет. В тучном 2004 году он установил его в размере 76 рублей в месяц и... спихнул их выплату на плечи нищих регионов. А большинство их них - дотационные.

Сегодня по областям и краям это 360 - 500 рублей в месяц, кроме Москвы и Невской столицы. Там побольше. При этом выдают их только нуждающимся семьям. Вы представляете этот идиотизм?

На материнский капитал за второго ребенка, как и 10 лет назад, молодой мамаше нельзя лечить заболевшего малыша. Правительство не разрешает. Вы поняли - да? Капитал считается семейным, но командует им премьер Медведев.

Сегодня, как и прежде, маткапитал наличными не выдается - только по перечислению. Он стал самым настоящим канатом для затягивания молодой семьи в грабительскую ипотеку. В интересах банкиров и застройщиков.

Понятно теперь, почему г-н Путин отказался на 8 Марта от встреч и откровенных разговоров с многодетными мамашами?

Ему просто нечего им сказать.

P.S. 6 марта Кожевниковский райсуд Томской обл. приговорил к году колонии многодетную мать, которая 27 ноября 2017 г. украла пять кур, чтобы накормить четверых голодных детей. Суд не волновала судьба оставшихся без матери сирот (подр. https://www.znak.com ).

Это все, что нужно знать о помощи государства многодетным матерям.