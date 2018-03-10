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Московский листок

Даже на 8 Марта Путин перестал любить женщин...

Опубликовано 10.03.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 10

путин выборы двойник
Даже на 8 Марта Путин перестал любить женщин...

Президент погрязшей в милитаризме России В.Путин изобрел новую «защитную чешую» от суровых реалий жизни, неприятных известий и невзгод.

Во-первых, он начал выражать соболезнования виртуально - через свой сайт. Во-вторых, через него же поздравлять всяко-разных героев дня и именинников.

11 февраля в 14.27мск в Раменском районе Подмосковья рухнул на землю «АН-148». Под его обломками нашли смерть 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

И хотя было воскресенье, ровно через два часа, в 16.30 мск на портале Владимира Владимировича появилось выражение глубокой печали: «Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате крушения пассажирского самолёта в Московской области».

А кому это «всем»? Кто они? Матери, вдовы, дети, братья и сестры?» Его это не касается. «Всем».

И как эти «все» должны узнать о президентской скорби? Да никак. Просто отдуплился: пусто-пусто. Если играете в домино - знаете, что это такое.

«А как тогда быть?» - спросите. Депутат Госдумы от шахтерского Кузбасса Нина Останина рассказывала мне: «После взрыва в шахте с гибелью горняков я запрашивала в отделе кадров сведения обо всех их родных. Каждой матери и вдове и детям посылала письмо со своими соболезнованиями. По приезду в Кузбасс интересовалась их нуждами».

Вопрос понятен? Судьбами и нуждами семей погибших на производстве, в шахтах, в авиакатастрофах не интересуется не только сам нацлидер, но и его федеральные СМИ. Не хотят огорчать…

8 марта на сайте появилось его личное поздравление женщин, которое он завершил лирическим стишком. Очень трогательно, да? А по сути - опять «отдуплился».

Потому что было времечко - приглашал на 6-7 марта в Кремль многодетных матерей, поздравлял и вручал каждой орден «Родительская слава». Указ об его учреждении подписал 13 мая 2008 г.

Созывали к нему на чай и матерей, чьи дети добивались высоких достижений и становились гордостью страны. Но постепенно президентские приглашения на чай и награждения «Родительской славой» стали сходить на нет.

Почему же он начал сторониться откровенных бесед с мамашами о проблемах современного материнства и детства? Все-таки их поддержка - конституционная обязанность государства, от имени которого он ежедневно вещает.

Вот 29 мая подписал указ об объявлении «Десятилетия детства» и…, похоже, сам о нем забыл. Ни разу не рассказал за 10 месяцев, каким оно ему видится. Отдуплился.

Зато 12 июня и 5 ноября мы видели, как его костоломы «винтили» на Тверской подростков. При Ельцине демонстрантов тоже лупили, но несовершеннолетних ребят пачками в автозаки не бросали и в околотки для штрафов не свозили. Это, несомненно, ноу-хау Владимира Владимировича.

А разве, скажем, не полезно поговорить с матерями о том, отчего вдруг упала рождаемость и что нужно сделать, чтобы вытащить Россию из демографической ямы?

Молодоженам, «чтобы плодиться», нужно свое жилье. Но ипотека под 13-15% явно не для молодой, часто студенческой, семьи. Она дорогая сверх всякой меры. Нигде в мире нет таких бешеных процентов за банковский кредит.

Зато в соцсетях кремлетролли начали проповедовать явно фашистскую идеологию: а вы не рожайте, если вам нечем прокормить ребенка. Планируйте их рождение.

Помним мы эти омерзительные закидоны РАПСа от г-жи Лаховой, которая «просвещала школьников» рекламой презервативов.

Как вообще можно в кризисной России, общем обрушении экономики, закрытии предприятий, бешеном росте квартплаты и дороговизны что-либо планировать?

А так все верно. Сначала мы погрузим население в несусветную нищету, а потом посмотрим, как оно будет размножаться и плодиться. Все по «заветам» мерзавок Олбрайт-Тэтчер, заявлявших, что России для обслуживания «трубы» достаточно 50 (15) млн. человек.

На встречах Путина с мамашами нет-нет, да и заходил разговор о нищенском ежемесячном пособии на ребенка до 16 лет. В тучном 2004 году он установил его в размере 76 рублей в месяц и... спихнул их выплату на плечи нищих регионов. А большинство их них - дотационные.

Сегодня по областям и краям это 360 - 500 рублей в месяц, кроме Москвы и Невской столицы. Там побольше. При этом выдают их только нуждающимся семьям. Вы представляете этот идиотизм?

На материнский капитал за второго ребенка, как и 10 лет назад, молодой мамаше нельзя лечить заболевшего малыша. Правительство не разрешает. Вы поняли - да? Капитал считается семейным, но командует им премьер Медведев.

Сегодня, как и прежде, маткапитал наличными не выдается - только по перечислению. Он стал самым настоящим канатом для затягивания молодой семьи в грабительскую ипотеку. В интересах банкиров и застройщиков.

Понятно теперь, почему г-н Путин отказался на 8 Марта от встреч и откровенных разговоров с многодетными мамашами?

Ему просто нечего им сказать.

P.S. 6 марта Кожевниковский райсуд Томской обл. приговорил к году колонии многодетную мать, которая 27 ноября 2017 г. украла пять кур, чтобы накормить четверых голодных детей. Суд не волновала судьба оставшихся без матери сирот (подр. https://www.znak.com ).

Это все, что нужно знать о помощи государства многодетным матерям.



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
sergeiemarov написал 10.03.2018 03:16
Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
Ответить
Прежде чем дать дуба
Закурдаев написал 10.03.2018 02:34
Афтор! Тебе же Володин сказал: Есть Путин - есть Россия. Не будет Путина - не будет России.
Тебя ясно подвели к мысли, что прежде чем сыграть в ящик, Путин нажмет на все ядерные кнопки
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(без названия)
nikitapugarov написал 10.03.2018 02:20
Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
Ответить
Re: Re: Он ненавидит детей
!!!!OQQQTOT-VASBOG!!!& написал 10.03.2018 01:53
"А Собянин выдал недавно:15 миллионов русских,
живущих в селах и малых городах он обьявил абсолютно
лишними."
- То таки свою рояль они сыграли, когда таки пропили, прос-раи, предали и СССР и Коммунизм! Теперь они никому нинах не нужны и то таки - объективная реальность, таки не зваисяща от нашего сознания... То таки да...
Ответить
(без названия)
Morder написал 10.03.2018 01:52
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok
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Re: Re: Он ненавидит детей
!!!!OQQQTOT VASBOG!!!& написал 10.03.2018 01:48
"Президент погрязшей в милитаризме России В.Путин изобрел новую &#171;защитную чешую&#187; от суровых реалий жизни, неприятных известий и невзгод."
- Таки безголовенко взял беспроигрышную ноту - если бы путин страну таик не вооружал - то безголовенко обвинял бы его в том что он страну не таки не вооружает!
Из этого всего видно, что безголовенко является подонком, врагом народа и амерской шавкой, потому, что амеропитекии вооружение РФ мешает фашизм разводить по всему миру! А безголовенку трмплюкатор печеньку не прислал, потому, что таки трамплюкатор жмот и барыга - то таки да...
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Re: Он ненавидит детей
да он всех люто ненавидит написал 10.03.2018 01:05
и выполняет план Адольфа Гитлера "Барбаросса".
А Собянин выдал недавно:15 миллионов русских,
живущих в селах и малых городах он обьявил абсолютно
лишними.
Адольф Гитлер так не говорил о немцах.
И никто не посадил Собянина за экстремизм и
русофобию.
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Он ненавидит детей
Секретарев, к.и.н. написал 10.03.2018 00:20
Законом "Димы Яковлева" Путин запретил американцам усыновлять тяжело больных ребятишек и сам никакой помощи им не оказывает, хотя обязан. Лечение в России, тем более больных раком детей бесплатное.
Министрам и депутатам поднял оклады до небес, а матери через СМИ, ТВ, соцсети собирают гроши для лечения больных раком детей
Чтоб он загнулся от поноса
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рашеговнии приходит ж...а ?
'; написал 10.03.2018 00:19
рашеговнии приходит ж...а !
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рашеговнии приходит ж...а ?
,: написал 10.03.2018 00:14
рашеговнии приходит ж...а !
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