Нервы не выдержали, взял в руки саперную лопату...

В городе Череповце случилась неприятная история, рабочему задерживали зарплату, один месяц, второй, третий, ему пришлось голодать. Он пришел требовать свое к директору, но тот стал его выпроваживать, говорить, что ты у нас не работаешь. Нервы у рабочего не выдержали, и он ударил слегка начальника по голове саперной лопатой, которую, очевидно, как бы специально повесили на щите у входа.

Рабочего задержали, преподнесли это, как сюжет боевика. Бандит, мол, ворвался в кабинет и стал вымогать у директора деньги, а потом ударил его лопатой. Портрет, действительно, не очень симпатичный получился, а в городе почему – то создали группу в поддержку этого разбойника. Стали собирать деньги ему на адвоката и просто на еду. Встал вопрос, кого защищают чиновники, и какой справедливости добиваются простые люди?

Много сейчас власть говорит о борьбе с серыми зарплатами. А отойдешь от телевизора и кругом по-воровски спрятанные такие зарплаты в конвертах, как подачки богатых нищим, и никаких отчислений в пенсионный фонд. Для этого с работниками и не заключают трудовые договора, они как бы случайно оказавшие на предприятие люди. И вот попробовал бороться с этой напастью в нашей стране в одиночку простой рабочий. Пошел жаловаться на мошенников - предпринимателей, и везде встречали его чиновники, истрепавшие уже языки для создания видимости этой борьбы. Обрадоваться бы им, взять борца с этой нечестью в свою команду, а его сразу от казенного порога со словами: «иди туда, не зная куда». Жаловался Левашов в трудовую инспекцию, ходил в прокуратуру, суды, долго бродил по заколдованному кругу, писал во все концы жалобы, но официально трудоустроен так и не был. Да ещё зарплату, в отместку за то, что хотел добиться правды, ему перестали платить. У Алексея Левашова, так звали рабочего, не выдержали нервы, он схватил саперную лопату и ударил по голове директора, эта голова беззастенчиво врала ему прямо в лицо.

Алексей родом из Усть - Кубинского района Вологодской области, ему всего 33 года, он кандидат в мастера спорта, служил в спецназе ВДВ, участвовал в контртеррористических операциях в Чечне. Ему хотелось не войны, а обыкновенного мирного счастья. Он мечтал о своей квартире, в которой будет жить его семья, дети. Хотел купить её с помощью ипотеки. До этого он работал только официально, но зарплаты были не слишком большие, для ипотеки мало. А тут на глаза попала реклама, предлагали работу недалеко, в Череповце, с хорошей зарплатой. По телефону пообещали, что зарплата будет от 40 до 60 тыс. рублей, всё официально. Приехал устраиваться в ООО «ПромСтальМонтаж». Состоялось собеседование с одним из руководителей — Денисом Медведевым. Обсудили условия, Левашов передал все необходимые для трудоустройства документы. Ему выдали пропуск и служебное удостоверение. Он не обратил даже внимание на то, что на этих документах стояли печати другой организации — «Первый КХМ».

С 15 сентября Левашов начал работать монтажником металлоконструкций, но трудовой договор с ним подписывать не спешили. По его словам, причины назывались разные: то какие-то трудности с оформлением, то документы застряли в Москве (компания зарегистрирована в столице), то сотрудник в отпуске, а иногда и вовсе не отвечали на вопросы. Кроме того, мужчине не выдавали и справку 2НДФЛ, необходимую для получения ипотеки.

Когда Левашов понял, что его обманывают, тогда и пошел в трудовую инспекцию, оттуда его отправили в суд, чтобы тот установил факт трудовых отношений. Череповецкий городской суд иск не принял из-за того, то документ был неверно составлен. В прокуратуре Череповца монтажнику порекомендовали обратиться в Москву. В Вологодской областной прокуратуре мужчине также не помогли.+

Левашов не мог понять, в какой организации он работает. Диалог с заместителем директора Медведевым «ПромСтальМонтаж» зашёл в тупик, он решил требовать заключения договора от руководства предприятия «Первый КХМ», от имени которого был выписан ему пропуск и другие документы. Стал ходить на приёмы к гендиректору Игорю Лапику. А тот заявлял, что Левашов не является сотрудником предприятия, и грубо требовал покинуть кабинет, не реагируя на аргументы рабочего. Левашов продолжал ходить по инстанциям, пытался решить все по закону, все документы есть. Ему в ответ стали звонить по телефону, угрожали, обещали создать проблемы. Говорили, что отвезут его в Дагестан и заставят работать там вообще бесплатно. Этот факт зафиксирован. Он пришел к участковому, написал заявление.

Вполне возможно, что наши, бесконтрольные чиновники, вместо того, чтобы бороться за установление справедливости, поставили для себя другие задачи, доводить человека до нервного истощения, чтобы тот махнул на все рукой и как раб, потерявший гражданство, значит и защиту, отказался от поисков правды. Такой замкнутый круг и стал системой управления в нашей стране.

Спустя три месяца работодатель, наконец, предложил Левашову заключить трудовой договор, но, только начиная с декабря и с официальной зарплатой в размере 19 тыс. рублей вместо 40 тыс., которые он получал до этого в конверте. Левашов, конечно, не согласился. Требовал обещанные деньги и продолжал настаивать на заключении договора. Тогда зам. директора «ПромСтальМонтаж» Медведев заявил, либо он соглашается на такие условия, или забирает трудовую книжку и отправляется на все четыре стороны. Трудовую книжку Левашов забирать не стал и продолжал ходить по разным инстанциям и писать жалобы. Тогда ему вообще перестали платить деньги за работу. В организации знали, что ситуация у Левашова безвыходная: денег нет, снимать жильё в городе он не может. Должен, наконец, он сдаться.

К началу февраля 2018-го деньги и запасы еды у Левашова подошли к концу, и он несколько дней жил на одной воде. 7 февраля голодный рабочий в очередной раз пришёл к директору «Первого КХМ» и стал требовать погасить задолженность по зарплате за несколько месяцев.+

«Я был голодный, в отчаянии, на взводе, и когда Лапик меня послал куда подальше, огрел его сапёрной лопаткой. Но я, конечно, сожалею об этом поступке», — говорит Левашов.

Мужчину задержала полиция, которую вызвали сотрудники предприятия. Следователи МВД завели на Левашова уголовное дело по статье, вымогательство с применением насилия. Много таких вымогателей развелось сейчас в России, по несколько месяцев, а то и больше им не выплачивают зарплату. И они требуют отдать долги. Нужно ведь кормить семьи, поднимать, по призыву нашего президента, демографию. Те, кто задерживает зарплату работникам, на примере судьбы Левашова, теперь могут спать спокойно, кто с них требует долги, следователи могут подвести под суровую статью о вымогательстве. Ну и это ещё не предел. Спустя две недели следствие решило переквалифицировать инкриминируемую рабочему статью. Теперь он подозревается в более серьёзном преступлении — самоуправстве. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы, хорошо хоть не пожизненный срок. Короче говоря, людей, которые отказываются работать бесплатно, отнесли к категории экстремистов.

Наши трудовые отношения зашли в тупик, даже следователи не могут понять, в какой фирме работает человек, где уж самому рабочему в этом разобраться. Создают организацию, в которой работников, раз, два и обчелся – директор, его заместитель и бухгалтер. Эта фирма получают заказ от государства или какой-то крупной компании на строительство или ремонт и так далее. На выполнение этой работы привлекает другую организацию, субподрядчика, которая нанимает рабочих. Почему же директор Лапик, если он к трудоустройству Левашова никакого отношения не имеет, подписывал от лица свой компании ему пропуск и удостоверение? Рабочий в такой ситуации вполне справедливо полагал, что это и есть его реальный начальник.

Власть, правоохранительные органы, не ожидали, что этот случай вызовет такую реакцию у населения города. Они стали затягивать следствие, ищут выход из создавшей ситуации. Алексей Левашов отпущен из СИЗО с подпиской о невыезде. Пока идёт следствие, обвиняемый ищет, хотя бы временную работу. Выжить ему помогают жители Череповца, организовавшие в соцсети сбор средств ему на еду и оплату услуг адвоката.

«Я благодарен всем людям, кто меня поддержал. Это их заслуга, что я до суда нахожусь на свободе. Я в неоплатном долгу перед этими людьми. Хочется сказать всем, кто попадет или уже попадал в такие ситуации, чтобы не отчаивались и не доводили до того, что произошло у меня, решали вопрос законным путем, чтобы не было таких проблем. Прошу работодателей не вытирать ноги о людей. Мы все в одной связке: работники зависят от работодателей, а работодатели зависят от работников», — сказал Алексей Левашов.

В свою очередь Левашов, с помощью адвоката подал очередную жалобу на работодателя в прокуратуру. Проверка по обращению Левашова уже идёт, об этом рассказали в прокуратуре Череповца. Проверяют соблюдение трудового законодательства, обещают принять меры прокурорского реагирования.

Тем временем пошел в полный отказ заместитель гендиректора «ПромСтальМонтаж» Денис Медведев. Он заявил, что не понимает сути претензий Левашова:

«Могу сказать, что всё это полная чушь. Он работал, получал зарплату, Все документы мы предоставили правоохранителям. Договор не заключали с ним? Ничего не знаю — ни одного звонка от него мне накануне не поступало. Зачем он пошёл с лопатой к человеку из другой организации и стал от него что-то требовать, не могу понять».

Вот такие у нас предприниматели, не стесняясь, врут прямо в глаза. Весь бизнес у нас, построен на сплошном обмане. Раз за разом наставляют рога государству, партнерам, что уж говорить про то, как просто обвести вокруг пальца обыкновенного, беззащитного работника, кто за него заступится? Разве трудно восстановить с помощью свидетелей, сколько раз к Медведеву приходил Левашов? И заставить начальника, хотя бы просто, публично извиниться за обман. Ну, кто будет этим заниматься? Конечно, Левашов виноват, он сам об этом сказал. Он долго ходил по кругу, просил помощи. Стоит проверить всех, кто не замечал беду, подталкивал человека к такому исходу, а это значит, проверить всю нашу систему управления. Она, к сожалению, построена на полном отторжении интересов простого человека. Вагоны жалоб на местную власть поступают в приемную президента, а оттуда их отправляют к тем, на кого люди жалуются. Замкнутый круг, который прошел рабочий Левашов, нервы не выдержали, взял в руки саперную лопату. Что скажут теперь наши правоохранительные мудрецы? Следствие продолжается.

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»