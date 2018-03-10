Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Севастополь вот-вот осчастливят реновацией

Опубликовано 10.03.2018 в разделе комментариев 5

севастополь застройка реновация
Севастополь вот-вот осчастливят реновацией

Реновация устаревшего жилищного фонда может затронуть и Севастополь. Правда в планах городских властей не значится реновация 5-этажных хрущёвок, в эфире правительственного телеканала заявил вице-губернатор Владимир Базаров. По его словам, говоря о реновации в Севастополе нужно в первую очередь обратить внимание на ветхий жилищный фонд двухэтажных домов.

То есть на историческую застройку города, потому что основная часть двухэтажных домов - это еще дореволюционные дома, строившиеся по единым проектам, в основном для военных. Именно эти дома создают неповторимый облик города. Кстати, дома неплохие, часто с невероятно высокими для нынешних времен потолками, толстыми теплыми стенами из природного камня.

Но у этих домов есть существенный "недостаток" - они расположены в центральной части города, в престижных или перспективных для "элитной" застройки районах.

Ну а для реновации у Севастополя фантастические возможности - площадь города невероятно велика, так что не нарушая закон, можно отселить "лишнее" население за десятки километров от центра - в горы, в сельскую местность, на экологически чистые пустоши...

Кстати, не так давно, видимо, их тех же перспектив в соседнем субъекте Федерации, столице Республики Крым Симферополе резко увеличили площадь города, дотянув его на 40 километров от центра в сторону моря. В принципе, при желании, на площади такого размера можно расселить вообще всю Россию, и еще место останется.

В общем, чудесные перспективы раскрываются перед девелоперским бизнесом во вновь приобретенных субъектах Федерации. Такие завлекательные перспективы, что даже прежние проекты по переселению, скажем, из аварийного жилья, практически забросили на годы.

Кстати, права на почти 4 тысячи земельных участков, принадлежащих жителям Севастополя, власти города сейчас оспаривают в судах. Не под реновацию ли землю готовят?..

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
nekrasovian написал 10.03.2018 02:37
Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
Ответить
(без названия)
Morder написал 10.03.2018 01:50
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok
Ответить
(без названия)
Только в России написал 10.03.2018 00:35
Жопа штука неодушевленная.
Даже при Украине Севастополь был фиг знает чем. Ни то ни се. Так что не жалко. Путину гип-гип ура! Россия форева жопа!
Ответить
рашеговнии приходит ж...а ?
,: написал 10.03.2018 00:18
рашеговнии приходит ж...а !
Ответить
рашеговнии приходит ж...а ?
': написал 10.03.2018 00:12
рашеговнии приходит ж...а !
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
День гнева &#8211; или покорности? И.Стрелков и С.Удальцов
День гнева – или покорности? И.Стрелков и С....
08.03.2018
"Чистуха" Путина: Евромайдан без него не победил бы
"Чистуха" Путина: Евромайдан без него не победил б...
09.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Севастополь вот-вот осчастливят реновацией (5)
Даже на 8 Марта Путин перестал любить женщин... (10)
Нервы не выдержали, взял в руки саперную лопату... (5)
Подлодки США могут стереть РФ с лица Евразии (5)
В Кабуле шахид забрал к Аллаху семерых соплеменников (1)
"Михмайдан" продолжается в Киеве уже без Саакашвили (9)
Мэрия Собянина настучала Кремлю о планах избирателей устроить забастовку 18-го марта (6)
В Киеве и Мариуполе вчера суровые мужики-патриоты били прогрессивных женщин (10)
Независимый профсоюз журналистов призвал к бойкоту Слуцкого (7)
Трамп всё-таки готов к переговорам с КНДР (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Немнoгo Нижнегo - 3
Максим Калашников Максим Калашников: МИРОВАЯ ТОРГОВАЯ ВОЙНА НАЧАЛАСЬ
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Реновация - это не оккупация
Дарья Митина Дарья Митина: Симметричный oтвет
Максим Калашников Максим Калашников: От АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss