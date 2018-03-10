Севастополь вот-вот осчастливят реновацией

Реновация устаревшего жилищного фонда может затронуть и Севастополь. Правда в планах городских властей не значится реновация 5-этажных хрущёвок, в эфире правительственного телеканала заявил вице-губернатор Владимир Базаров. По его словам, говоря о реновации в Севастополе нужно в первую очередь обратить внимание на ветхий жилищный фонд двухэтажных домов.

То есть на историческую застройку города, потому что основная часть двухэтажных домов - это еще дореволюционные дома, строившиеся по единым проектам, в основном для военных. Именно эти дома создают неповторимый облик города. Кстати, дома неплохие, часто с невероятно высокими для нынешних времен потолками, толстыми теплыми стенами из природного камня.

Но у этих домов есть существенный "недостаток" - они расположены в центральной части города, в престижных или перспективных для "элитной" застройки районах.

Ну а для реновации у Севастополя фантастические возможности - площадь города невероятно велика, так что не нарушая закон, можно отселить "лишнее" население за десятки километров от центра - в горы, в сельскую местность, на экологически чистые пустоши...

Кстати, не так давно, видимо, их тех же перспектив в соседнем субъекте Федерации, столице Республики Крым Симферополе резко увеличили площадь города, дотянув его на 40 километров от центра в сторону моря. В принципе, при желании, на площади такого размера можно расселить вообще всю Россию, и еще место останется.

В общем, чудесные перспективы раскрываются перед девелоперским бизнесом во вновь приобретенных субъектах Федерации. Такие завлекательные перспективы, что даже прежние проекты по переселению, скажем, из аварийного жилья, практически забросили на годы.

Кстати, права на почти 4 тысячи земельных участков, принадлежащих жителям Севастополя, власти города сейчас оспаривают в судах. Не под реновацию ли землю готовят?..

Анатолий Баранов