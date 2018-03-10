Путин готов "помиловать" Навального, "если он этого заслуживает"

Президент России Владимир Путин заявил, что готов сотрудничать с оппозицией, чтобы сделать Россию "более сильной, конкурентоспособной страной". Так он ответил на вопрос ведущей телеканала NBC Мегин Келли о том, готов ли президент помиловать Алексея Навального, чтобы оппозиционер смог участвовать в выборах.
"Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной", - цитирует Путина РИА новости.
На повторный вопрос о возможности помилования Навального Путин ответил: "Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает".
г жопинск написал 10.03.2018 13:37
будущее мордора - концлагерь написал 10.03.2018 12:31
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в поганой - только смерть и АД, лучше жить с туземцами, чем в мордоре, никогда ничего человеческого не будет - КОГДА ПРАВЯТ ПОГОНОНОСЦЫ - они тупые и рабы, потому что только рабы могут носить погоны и исполнять приказы.
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псарня - это фашисты и садисты - это нелюди - и они основа СМЕРТИ и концлагеризации мордора.
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план голгофа - работает уже больше 30 лет - например некий охранник З0Л0ТОB - охранял есльцина, еще задолго до его возвышения.
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золотов охранял - и покойного (убитого) собчака, он хозяин сосгвардии - самой крупной бандой убийц на планете.
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куда движется сраная - в АД. и конечно карнавальный - будет дурить рабов еще лет 10+
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за это время - концлагеризация поганой - будет полностью закончена.
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НОВЫЙ МИРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ - БУДЕТ ПОСТРОЕН. С ПОМОЩЬЮ СОСИИ. ЗА СЧЁТ СОСИИ. НА ОБЛОМКАХ СОСИИ. (С) З.Бзежинский
Святой Пигидий написал 10.03.2018 12:26
ну Случайный прохожий написал 10.03.2018 12:11
Также он высказался о конституции-"Я никогда не менял конституцию. И в особенности чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день".Конституцию действительно изменил Медведев(номинальный на тот момент президент),для того чтобы соблюсти интересы следующего президента.(повысил срок пребывания с четырех до шести лет)И конечно самое главное-"у меня нет таких планов на сегодняшний день".Абсолютно верно,"на сегодняшний день",таких планов нет,а что будет через шесть лет,одному Путину известно.
А вот что касается Навального,то для того.чтобы миловать,человек должен совершить преступление,а преступление совершил путинский суд,осудив невиновного человека,что было признано Верховным судом РФ(что потом несколько не им помешало переписать ими же отмененный приговор).Да,и фамилию "Навальный",Путин опять не произнес.
Выводы делайте сами.
зомбоящик - показатель будущего написал 10.03.2018 11:55
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богатье и псарня - смерть русского народа.
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уголовники в погонах - истребят русский народ - и зомбычье - поможет.
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хотите жить - БЕГИТЕ - завтра будет поздно.
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НЭП закончен - начинается концлагеризация - гулаг и работа за трудодни.
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пока стоит кремль и зиккурат - будущее русских - смерть.
Szanya написал 10.03.2018 11:34