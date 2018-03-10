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Московский листок

Путин готов "помиловать" Навального, "если он этого заслуживает"

Опубликовано 10.03.2018 в разделе комментариев 6

Путин готов "помиловать" Навального, "если он этого заслуживает"

Президент России Владимир Путин заявил, что готов сотрудничать с оппозицией, чтобы сделать Россию "более сильной, конкурентоспособной страной". Так он ответил на вопрос ведущей телеканала NBC Мегин Келли о том, готов ли президент помиловать Алексея Навального, чтобы оппозиционер смог участвовать в выборах.

"Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной", - цитирует Путина РИА новости.

На повторный вопрос о возможности помилования Навального Путин ответил: "Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает".

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
г жопинск написал 10.03.2018 13:37
а если Ходорковкого до выборов допустить,хотя бы на год?
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карнавальный - крот ФСЖБ - он подготовлен ими для дальнейшего управления рабами
будущее мордора - концлагерь написал 10.03.2018 12:31
только глупые люди - думают что карнавальный - это какой то политик или хоть кто то - кто за народ.
.
в поганой - только смерть и АД, лучше жить с туземцами, чем в мордоре, никогда ничего человеческого не будет - КОГДА ПРАВЯТ ПОГОНОНОСЦЫ - они тупые и рабы, потому что только рабы могут носить погоны и исполнять приказы.
.
псарня - это фашисты и садисты - это нелюди - и они основа СМЕРТИ и концлагеризации мордора.
.
план голгофа - работает уже больше 30 лет - например некий охранник З0Л0ТОB - охранял есльцина, еще задолго до его возвышения.
.
золотов охранял - и покойного (убитого) собчака, он хозяин сосгвардии - самой крупной бандой убийц на планете.
.
куда движется сраная - в АД. и конечно карнавальный - будет дурить рабов еще лет 10+
.
за это время - концлагеризация поганой - будет полностью закончена.
.
НОВЫЙ МИРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ - БУДЕТ ПОСТРОЕН. С ПОМОЩЬЮ СОСИИ. ЗА СЧЁТ СОСИИ. НА ОБЛОМКАХ СОСИИ. (С) З.Бзежинский
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(без названия)
Святой Пигидий написал 10.03.2018 12:26
Не понял... а что - Навальный нуждается в помиловании плешивого вошьдя? Навальный - это будущее (или часть будущего, как минимум - вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет), а Вова... Вова - политический труп, вчерашний день. Ну, то есть, гадить Вова и в России, и по миру еще может о-го-го как, но - все это тупик.
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Нашли кому верить
ну Случайный прохожий написал 10.03.2018 12:11
Наш акын много чего кому наговорил и наобещал,вот только с выполнением своих обещаний у него как-то плохо,да и он вполне может обещать взаимоисключающие вещи.Вообще в этом интервью Путин много чего наговорил,оказывается он не отвечает за высказывания своего пресс-секретаря-" Песков несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?".Ралдугина и Пригожина,о хоть и знает,но чес они занимаются и откуда у них деньги,понятия не имеет.
Также он высказался о конституции-"Я никогда не менял конституцию. И в особенности чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день".Конституцию действительно изменил Медведев(номинальный на тот момент президент),для того чтобы соблюсти интересы следующего президента.(повысил срок пребывания с четырех до шести лет)И конечно самое главное-"у меня нет таких планов на сегодняшний день".Абсолютно верно,"на сегодняшний день",таких планов нет,а что будет через шесть лет,одному Путину известно.
А вот что касается Навального,то для того.чтобы миловать,человек должен совершить преступление,а преступление совершил путинский суд,осудив невиновного человека,что было признано Верховным судом РФ(что потом несколько не им помешало переписать ими же отмененный приговор).Да,и фамилию "Навальный",Путин опять не произнес.
Выводы делайте сами.
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зомбоящик в руках уголовников в погонах - смотрите что они там бакланят
зомбоящик - показатель будущего написал 10.03.2018 11:55
все что показывают - это ТРЕНД будущего поганой - идет подготовка к войне всех со всеми - что бы скрыть итоги ГЕНОЦИДА - который осуществили погононосцы и богатье депутаны губеры судьи ВСЯ ПОГОНОНОСНАЯ ГИТЛЕРОВСКАЯ РАТЬ. чиновники-уголовники - делают все что бы народ начал друг друга убивать, и это уже неизбежность - война голод мор массовые людоедства садизм и концлагеря в каждом городе.
.
богатье и псарня - смерть русского народа.
.
уголовники в погонах - истребят русский народ - и зомбычье - поможет.
.
хотите жить - БЕГИТЕ - завтра будет поздно.
.
НЭП закончен - начинается концлагеризация - гулаг и работа за трудодни.
.
пока стоит кремль и зиккурат - будущее русских - смерть.
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Обещать не значит жениться..
Szanya написал 10.03.2018 11:34
Это во какой у нас Гараню - хочу казню, хочу помилую, только в исключительно личных интересах, чтобы вертикаль власти не ослабела. Нет, Артисты просто так власть не отдаст, знает, что пощады не будет, а пути отхода пока не продуманы.
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