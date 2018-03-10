Путин готов "помиловать" Навального, "если он этого заслуживает"

Президент России Владимир Путин заявил, что готов сотрудничать с оппозицией, чтобы сделать Россию "более сильной, конкурентоспособной страной". Так он ответил на вопрос ведущей телеканала NBC Мегин Келли о том, готов ли президент помиловать Алексея Навального, чтобы оппозиционер смог участвовать в выборах.

"Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной", - цитирует Путина РИА новости.

На повторный вопрос о возможности помилования Навального Путин ответил: "Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает".