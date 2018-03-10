Национальный Лидер впервые заговорил о временах и властях, которые придут после него

Владимир Путин отрицает финансовые связи с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, а также заявляет, что не собирается еще раз менять Конституцию. Об этом он заявил в интервью американской телекомпании NBC. Ранее телеканал опубликовал ряд анонсов, из которых стало известно, что Россия не выдаст США обвиняемых во вмешательстве в выборах и что у намечающейся гонки вооружений есть причина. В ночь на субботу интервью вышло в эфир полностью.

Имя Ролдугина в качестве предполагаемого "кошелька" президента стало известно широкой общественности после обнародования панамских архивов. Позднее журналисты OCCRP связали с Путиным 24 млрд долларов, которыми располагают люди из его ближнего круга.

В интервью NBC Путин говорит о Ролдугине: "Он один из моих друзей, он замечательный музыкант". Комментируя утверждения журналиста о наличии у Ролдугина значительных средств, Путин сказал: "Вы знаете, я не осведомлен о его бизнесе, о том, чем он занимается. Но, можете мне поверить, я точно знаю, что его реальных доходов хватает ровно на то, чтобы купить эти музыкальные инструменты". Президент добавил, что вопросы о финансовом положении виолончелиста следовало бы адресовать ему лично.

Ведущая Меган Келли также попросила Путина прокомментировать спекуляции о том, что ему якобы принадлежит часть активов Ролдугина. Президент опроверг эти утверждения. "Это определенно не мои деньги", - цитирует ТАСС.

Путин обещает не менять Конституцию и говорит, что никогда этого не делал

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не намерен менять Конституцию страны.

"Мне кажется, я уже говорил вам, что никогда не менял Конституцию. У меня и сегодня нет таких планов", - заявил Путин, отвечая на вопрос ведущей телеканала NBC о возможных изменениях в сроках президентских полномочий. (Цитата по РИА "Новости".)

То ли Путин лукавит, то ли сам себя ввел в заблуждение, но изменял Конституцию он и лично, и с помощью своего доверенного соратника на посту президента.

На выборах главы России, которые в этом году пройдут 18 марта, избирать президента россияне будут на шестилетний срок, а не на четыре года, как во время первых двух сроков Путина. И обязаны мы этому изменениям в Конституции, принятым в 2008 году.

До прихода Путина российскую Конституцию, принятую 12 декабря 1993 года, правили по большей части в связи с переименованиями субъектов федерации и их укрупнением. А вот в 2008 году, исполняя роль временного президента, Дмитрий Медведев изменил Основной закон - увеличил президентский срок с четырех до шести лет, раздвинув тем самым горизонты планирования для вернувшегося в Кремль Владимира Путина.

С той же целью был увеличен срок полномочий Госдумы - с четырех до пяти лет.

Эти изменения позволили Путину и дальше усиливать и укреплять свою вертикаль власти.

Затем в 2014 году, уже при президентстве Путина, в Конституцию внесли изменения, касающиеся реформы высших судов. Путин получил возможность назначать на должности судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судей других федеральных судов, Генерального прокурора РФ, а также его заместителей (прокуроров российских регионов), за что раньше отвечал генпрокурор.

Кроме того, Путин получил возможность вводить в состав Совета Федерации до 10% своих представителей.

Формально целью нового вмешательства в Конституцию было усиление контроля за соблюдением законности в России. Но президент получил возможность еще больше контролировать работу органов власти страны.

Путин заявил, что Запад боится тех, кто придет ему на смену

Владимир Путин призвал не бояться тех, кто когда-нибудь придет на смену ему. В интервью NBC он заявил: "Я слышал кучу бреда на этот счет. Почему вы так боитесь, что люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушить то, что я сделал за последние годы? Может, наоборот, это будут люди, которые захотят сделать Россию сильнее, создать будущее для нее, создать платформу для воспитания новых поколений?"

- А вот это крайне интересно, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - я вот мечтаю зацементировавшуюся при Путине олигархическую пирамиду разрушить, разрушить систему опустошения недр России в пользу западных и восточных индустрий (Евросоюз, КНР, Турция), а что ещё-то создал Путин за последние годы? коммерциализированную медицину тоже разрушим к чертям, будет только бесплатная! что ещё хотелось бы разрушить? ну, конечно же, отвратительные постсоветские границы, обстановку вражды между советскими республиками, прогнать отечественных и иностранных буржуев и акционеров с новых и со старых заводов, что ещё уцелели, в общем - всё что создал Советский строй нам придётся отчистить от буржуазных наростов, но ни в коем случае не рушить, только восстанавлиать инфраструктурно-социалистическое, начиная с ГУЛАГа - для силовигархии и олигархата первого призыва, где денно и нощно в режиме, в реалити-шоу "Казённый Дом-2" они будут восстанавливать социализм. Запад боится таких преемников? Но мы не преемники, конечно же!