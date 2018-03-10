Национальный Лидер впервые заговорил о временах и властях, которые придут после него

Владимир Путин отрицает финансовые связи с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, а также заявляет, что не собирается еще раз менять Конституцию. Об этом он заявил в интервью американской телекомпании NBC. Ранее телеканал опубликовал ряд анонсов, из которых стало известно, что Россия не выдаст США обвиняемых во вмешательстве в выборах и что у намечающейся гонки вооружений есть причина. В ночь на субботу интервью вышло в эфир полностью.
Имя Ролдугина в качестве предполагаемого "кошелька" президента стало известно широкой общественности после обнародования панамских архивов. Позднее журналисты OCCRP связали с Путиным 24 млрд долларов, которыми располагают люди из его ближнего круга.
В интервью NBC Путин говорит о Ролдугине: "Он один из моих друзей, он замечательный музыкант". Комментируя утверждения журналиста о наличии у Ролдугина значительных средств, Путин сказал: "Вы знаете, я не осведомлен о его бизнесе, о том, чем он занимается. Но, можете мне поверить, я точно знаю, что его реальных доходов хватает ровно на то, чтобы купить эти музыкальные инструменты". Президент добавил, что вопросы о финансовом положении виолончелиста следовало бы адресовать ему лично.
Ведущая Меган Келли также попросила Путина прокомментировать спекуляции о том, что ему якобы принадлежит часть активов Ролдугина. Президент опроверг эти утверждения. "Это определенно не мои деньги", - цитирует ТАСС.
Путин обещает не менять Конституцию и говорит, что никогда этого не делал
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не намерен менять Конституцию страны.
"Мне кажется, я уже говорил вам, что никогда не менял Конституцию. У меня и сегодня нет таких планов", - заявил Путин, отвечая на вопрос ведущей телеканала NBC о возможных изменениях в сроках президентских полномочий. (Цитата по РИА "Новости".)
То ли Путин лукавит, то ли сам себя ввел в заблуждение, но изменял Конституцию он и лично, и с помощью своего доверенного соратника на посту президента.
На выборах главы России, которые в этом году пройдут 18 марта, избирать президента россияне будут на шестилетний срок, а не на четыре года, как во время первых двух сроков Путина. И обязаны мы этому изменениям в Конституции, принятым в 2008 году.
До прихода Путина российскую Конституцию, принятую 12 декабря 1993 года, правили по большей части в связи с переименованиями субъектов федерации и их укрупнением. А вот в 2008 году, исполняя роль временного президента, Дмитрий Медведев изменил Основной закон - увеличил президентский срок с четырех до шести лет, раздвинув тем самым горизонты планирования для вернувшегося в Кремль Владимира Путина.
С той же целью был увеличен срок полномочий Госдумы - с четырех до пяти лет.
Эти изменения позволили Путину и дальше усиливать и укреплять свою вертикаль власти.
Затем в 2014 году, уже при президентстве Путина, в Конституцию внесли изменения, касающиеся реформы высших судов. Путин получил возможность назначать на должности судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судей других федеральных судов, Генерального прокурора РФ, а также его заместителей (прокуроров российских регионов), за что раньше отвечал генпрокурор.
Кроме того, Путин получил возможность вводить в состав Совета Федерации до 10% своих представителей.
Формально целью нового вмешательства в Конституцию было усиление контроля за соблюдением законности в России. Но президент получил возможность еще больше контролировать работу органов власти страны.
Путин заявил, что Запад боится тех, кто придет ему на смену
Владимир Путин призвал не бояться тех, кто когда-нибудь придет на смену ему. В интервью NBC он заявил: "Я слышал кучу бреда на этот счет. Почему вы так боитесь, что люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушить то, что я сделал за последние годы? Может, наоборот, это будут люди, которые захотят сделать Россию сильнее, создать будущее для нее, создать платформу для воспитания новых поколений?"
- А вот это крайне интересно, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - я вот мечтаю зацементировавшуюся при Путине олигархическую пирамиду разрушить, разрушить систему опустошения недр России в пользу западных и восточных индустрий (Евросоюз, КНР, Турция), а что ещё-то создал Путин за последние годы? коммерциализированную медицину тоже разрушим к чертям, будет только бесплатная! что ещё хотелось бы разрушить? ну, конечно же, отвратительные постсоветские границы, обстановку вражды между советскими республиками, прогнать отечественных и иностранных буржуев и акционеров с новых и со старых заводов, что ещё уцелели, в общем - всё что создал Советский строй нам придётся отчистить от буржуазных наростов, но ни в коем случае не рушить, только восстанавлиать инфраструктурно-социалистическое, начиная с ГУЛАГа - для силовигархии и олигархата первого призыва, где денно и нощно в режиме, в реалити-шоу "Казённый Дом-2" они будут восстанавливать социализм. Запад боится таких преемников? Но мы не преемники, конечно же!
Рафик Кулиев написал 10.03.2018 15:34
Завидонов Ниготим написал 10.03.2018 15:30
Из адмиралтейства написал 10.03.2018 14:57
Тов. Тамсямиский написал 10.03.2018 14:29
С.П.Вдиван написал 10.03.2018 14:05
Это признаки болезни Альцгеймера. написал 10.03.2018 13:15
ну Случайный прохожий написал 10.03.2018 12:13
Также он высказался о конституции-"Я никогда не менял конституцию. И в особенности чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день".Конституцию действительно изменил Медведев(номинальный на тот момент президент),для того чтобы соблюсти интересы следующего президента.(повысил срок пребывания с четырех до шести лет)И конечно самое главное-"у меня нет таких планов на сегодняшний день".Абсолютно верно,"на сегодняшний день",таких планов нет,а что будет через шесть лет,одному Путину известно.
А вот что касается Навального,то для того.чтобы миловать,человек должен совершить преступление,а преступление совершил путинский суд,осудив невиновного человека,что было признано Верховным судом РФ(что потом несколько не им помешало переписать ими же отмененный приговор).Да,и фамилию "Навальный",Путин опять не произнес.
Выводы делайте сами.