Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Национальный Лидер впервые заговорил о временах и властях, которые придут после него

Опубликовано 10.03.2018 в разделе комментариев 7

силовигархия классоваяненависть
Национальный Лидер впервые заговорил о временах и властях, которые придут после него

Владимир Путин отрицает финансовые связи с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, а также заявляет, что не собирается еще раз менять Конституцию. Об этом он заявил в интервью американской телекомпании NBC. Ранее телеканал опубликовал ряд анонсов, из которых стало известно, что Россия не выдаст США обвиняемых во вмешательстве в выборах и что у намечающейся гонки вооружений есть причина. В ночь на субботу интервью вышло в эфир полностью. 

Имя Ролдугина в качестве предполагаемого "кошелька" президента стало известно широкой общественности после обнародования панамских архивов. Позднее журналисты OCCRP связали с Путиным 24 млрд долларов, которыми располагают люди из его ближнего круга. 

В интервью NBC Путин говорит о Ролдугине: "Он один из моих друзей, он замечательный музыкант". Комментируя утверждения журналиста о наличии у Ролдугина значительных средств, Путин сказал: "Вы знаете, я не осведомлен о его бизнесе, о том, чем он занимается. Но, можете мне поверить, я точно знаю, что его реальных доходов хватает ровно на то, чтобы купить эти музыкальные инструменты". Президент добавил, что вопросы о финансовом положении виолончелиста следовало бы адресовать ему лично. 

Ведущая Меган Келли также попросила Путина прокомментировать спекуляции о том, что ему якобы принадлежит часть активов Ролдугина. Президент опроверг эти утверждения. "Это определенно не мои деньги", - цитирует ТАСС. 

Путин обещает не менять Конституцию и говорит, что никогда этого не делал 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не намерен менять Конституцию страны. 

"Мне кажется, я уже говорил вам, что никогда не менял Конституцию. У меня и сегодня нет таких планов", - заявил Путин, отвечая на вопрос ведущей телеканала NBC о возможных изменениях в сроках президентских полномочий. (Цитата по РИА "Новости".) 

То ли Путин лукавит, то ли сам себя ввел в заблуждение, но изменял Конституцию он и лично, и с помощью своего доверенного соратника на посту президента. 

На выборах главы России, которые в этом году пройдут 18 марта, избирать президента россияне будут на шестилетний срок, а не на четыре года, как во время первых двух сроков Путина. И обязаны мы этому изменениям в Конституции, принятым в 2008 году. 

До прихода Путина российскую Конституцию, принятую 12 декабря 1993 года, правили по большей части в связи с переименованиями субъектов федерации и их укрупнением. А вот в 2008 году, исполняя роль временного президента, Дмитрий Медведев изменил Основной закон - увеличил президентский срок с четырех до шести лет, раздвинув тем самым горизонты планирования для вернувшегося в Кремль Владимира Путина. 

С той же целью был увеличен срок полномочий Госдумы - с четырех до пяти лет. 

Эти изменения позволили Путину и дальше усиливать и укреплять свою вертикаль власти. 

Затем в 2014 году, уже при президентстве Путина, в Конституцию внесли изменения, касающиеся реформы высших судов. Путин получил возможность назначать на должности судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судей других федеральных судов, Генерального прокурора РФ, а также его заместителей (прокуроров российских регионов), за что раньше отвечал генпрокурор. 

Кроме того, Путин получил возможность вводить в состав Совета Федерации до 10% своих представителей. 

Формально целью нового вмешательства в Конституцию было усиление контроля за соблюдением законности в России. Но президент получил возможность еще больше контролировать работу органов власти страны. 

Путин заявил, что Запад боится тех, кто придет ему на смену 

Владимир Путин призвал не бояться тех, кто когда-нибудь придет на смену ему. В интервью NBC он заявил: "Я слышал кучу бреда на этот счет. Почему вы так боитесь, что люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушить то, что я сделал за последние годы? Может, наоборот, это будут люди, которые захотят сделать Россию сильнее, создать будущее для нее, создать платформу для воспитания новых поколений?"

- А вот это крайне интересно, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - я вот мечтаю зацементировавшуюся при Путине олигархическую пирамиду разрушить, разрушить систему опустошения недр России в пользу западных и восточных индустрий (Евросоюз, КНР, Турция), а что ещё-то создал Путин за последние годы? коммерциализированную медицину тоже разрушим к чертям, будет только бесплатная! что ещё хотелось бы разрушить? ну, конечно же, отвратительные постсоветские границы, обстановку вражды между советскими республиками, прогнать отечественных и иностранных буржуев и акционеров с новых и со старых заводов, что ещё уцелели, в общем - всё что создал Советский строй нам придётся отчистить от буржуазных наростов, но ни в коем случае не рушить, только восстанавлиать инфраструктурно-социалистическое, начиная с ГУЛАГа - для силовигархии и олигархата первого призыва, где денно и нощно в режиме, в реалити-шоу "Казённый Дом-2" они будут восстанавливать социализм. Запад боится таких преемников? Но мы не преемники, конечно же!



Рейтинг:   3.57,  Голосов: 7
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
странная забывчивость
Рафик Кулиев написал 10.03.2018 15:34
Черный странным образом забыл начать с уничтожения святую святых буржуазии - частной собственности на землю, средства производства и банки.
Ответить
(без названия)
Завидонов Ниготим написал 10.03.2018 15:30
Когда он стал в проруби креститься треугольником, то уже тогда стало полностью ясно - сраной управляет конкретный неадекват.
Ответить
(без названия)
Из адмиралтейства написал 10.03.2018 14:57
Для России на ближайшие шесть лет ВАЖНА СТАБИЛЬНОСТЬ! ЕЁ (стабильность) можно обеспечить только с Путиным. 90% россиян со мной согласны на 100%.
Ответить
Re: У Путина - провалы в памяти.
Тов. Тамсямиский написал 10.03.2018 14:29
Как говорил легендарный советский киногерой: "Ты не сознание - ты совесть потерял!"
Ответить
Чем обычно продолжается конец эпохи великого властителя ?
С.П.Вдиван написал 10.03.2018 14:05
Руководимые им силовики делятся на партии и начинают дубасить друг друга тем, чем привыкли мочить врагов. В борьбе за утверждение своего человека на освободившемся "центральном распределяющем посту". Это не я, это - ИСТОРИЯ так придумала.
Ответить
У Путина - провалы в памяти.
Это признаки болезни Альцгеймера. написал 10.03.2018 13:15
.
Ответить
Нашли кому верить
ну Случайный прохожий написал 10.03.2018 12:13
Наш акын много чего кому наговорил и наобещал,вот только с выполнением своих обещаний у него как-то плохо,да и он вполне может обещать взаимоисключающие вещи.Вообще в этом интервью Путин много чего наговорил,оказывается он не отвечает за высказывания своего пресс-секретаря-" Песков несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?".Ралдугина и Пригожина,о хоть и знает,но чес они занимаются и откуда у них деньги,понятия не имеет.
Также он высказался о конституции-"Я никогда не менял конституцию. И в особенности чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день".Конституцию действительно изменил Медведев(номинальный на тот момент президент),для того чтобы соблюсти интересы следующего президента.(повысил срок пребывания с четырех до шести лет)И конечно самое главное-"у меня нет таких планов на сегодняшний день".Абсолютно верно,"на сегодняшний день",таких планов нет,а что будет через шесть лет,одному Путину известно.
А вот что касается Навального,то для того.чтобы миловать,человек должен совершить преступление,а преступление совершил путинский суд,осудив невиновного человека,что было признано Верховным судом РФ(что потом несколько не им помешало переписать ими же отмененный приговор).Да,и фамилию "Навальный",Путин опять не произнес.
Выводы делайте сами.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
День гнева &#8211; или покорности? И.Стрелков и С.Удальцов
День гнева – или покорности? И.Стрелков и С....
08.03.2018
"Чистуха" Путина: Евромайдан без него не победил бы
"Чистуха" Путина: Евромайдан без него не победил б...
09.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Национальный Лидер впервые заговорил о временах и властях, которые придут после него (7)
Путин готов "помиловать" Навального, "если он этого заслуживает" (6)
Севастополь вот-вот осчастливят реновацией (12)
Даже на 8 Марта Путин перестал любить женщин... (27)
Нервы не выдержали, взял в руки саперную лопату... (33)
Подлодки США могут стереть РФ с лица Евразии (26)
В Кабуле шахид забрал к Аллаху семерых соплеменников (1)
"Михмайдан" продолжается в Киеве уже без Саакашвили (9)
Мэрия Собянина настучала Кремлю о планах избирателей устроить забастовку 18-го марта (7)
В Киеве и Мариуполе вчера суровые мужики-патриоты били прогрессивных женщин (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Скандал в Самаре с Ефремовым
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Умираешь ?, -так умирай !
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Надоело! Хватит! Общество на мыло !
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Сделка с дьяволом - обычная рыночная практика
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss