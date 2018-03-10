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Московский листок

Путин признался, что Песков "иногда несет пургу"

Опубликовано 10.03.2018 в разделе комментариев 2

Путин признался, что Песков "иногда несет пургу"

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналистке NBC, что не может контролировать все заявления сотрудников администрации президента. "У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон (пресс-секретарь президента). Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?", – цитирует президента РИА Новости.

Путин также отказался прокомментировать высказывание спецпредставителя президента России Андрея Крутских, заявившего в 2016 году на форуме по интернациональной безопасности о том, что РФ находится «на пороге того момента», когда сможет «на равных говорить с американцами в информационном пространстве».

"Я понятия не имею, что он сказал, ну вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа", — ответил Путин.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Вопрос написал 10.03.2018 17:21
А много ли интервью дал Ленин, Сталин, Брежнев ЗА ВСЮ карьеру? А вот Хрущев с прессой много общался! А Горбачев сколько всего наговорил? И Путин тоже СЛИШКОМ МНОГО всего говорит. Ему бы надо и учиться, и работать, работать, работать. А не в телевизорах выступать, на всяких открытиях/закрытиях/селигерах/форумах/хуерумах/пресс-конференциях и посланиях... Когда ж Путин работает????
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тогда б неплохо б всей стране объяснить зачем
корнхолио написал 10.03.2018 16:38
на этой должности он держит такого идиота
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