Путин признался, что Песков "иногда несет пургу"

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналистке NBC, что не может контролировать все заявления сотрудников администрации президента. "У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон (пресс-секретарь президента). Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?", – цитирует президента РИА Новости.

Путин также отказался прокомментировать высказывание спецпредставителя президента России Андрея Крутских, заявившего в 2016 году на форуме по интернациональной безопасности о том, что РФ находится «на пороге того момента», когда сможет «на равных говорить с американцами в информационном пространстве».

"Я понятия не имею, что он сказал, ну вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа", — ответил Путин.