Мировая торговая война началась

Но, как обычно, Кремль верен своему девизу – «Всегда неготов»…

Введение президентом Трампом 25-процентных пошлин на сталь, и 10-процентных – на алюминий, можно считать началом новой глобально-торговой войны. Это даже не «выстрел в Сараево», а, скорее, аналог мобилизации Германии в 1914-м.

Интересно, что будет делать Кремль в той «каменной буре», что грозит разразиться? Как вы понимаете, ядерные торпеды тут ничем не помогут. Здесь экономикой заниматься надо и налаживанием нормального управления государством.

ВЫДЮЖИТ ЛИ ДОНАЛЬД ФРЕДОВИЧ?

Трамп 8 марта 2018 г. создал «точку ветвления» мировой истории. Причем реально, в отличие от Кремля с его картинками и потоками пустословия. Итак, возможных траекторий развития событий после начала Трампом настоящей война на уничтожение глобализации по-либерально-монетаристски – всего три.

Первая: Трампа убьют, как Кеннеди, и новое руководство США ляжет на прежний курс.

Вторая: Трамп подвергнется импичменту в 2019-м году – и Америка вернется на круги своя.

Третья: Трамп обретет мощную поддержку «красношеих» низов и промышленно-аграрных кругов, начав «цепную реакцию» создания протекционистских барьеров на планете. В ответ на американские ввозные пошлины свои протекционистские барьеры на товары и услуги из США введут КНР и Евросоюз. Что, в свою очередь, вызовет новое повышение пошлин на импорт в Заатлантической имперской республике.

Тут возможны новые «точки ветвления», но ясно одно – в итоге возникнет разделение бывшего глобально-единого рынка на ряд «имперских блоков» со своими валютами и торгово-протекционистскими обводами. Что очень грозит «лопанием» донельзя раздувшихся «пузырей» на фондовых рынках и новой волной жестокого мирового экономического кризиса. В ходе коего совершенно точно резко упадут цены на нефть, газ и прочее сырье. Что несет угрозу краха для ряда сырьевых стран, живущих за счет экспорта. РФ тут стоит первой в числе потенциальных жертв.

И даже если последующие события приведут к внутриполитическому кризису США и их распаду, то гибель крупнейшего из мировых «национальных рынков» ввергнет в пучину жестоких бедствий и ЕС, и КНР, и Индию, и Японию с Южной Кореей, вызвав сильный экономический спад. Москва в сем предельном случае вообще остается без штанов.

Трамп же упорно гнет свою линию. Он имеет массовую поддержку, заявляя: «Какого черта американцы падают жертвами безработицы из-за потоков импорта? Американская сельхозпродукция не может попасть на рынки Канады, Японии и Китая. Ввоз американских автомобилей в Китай облагается пошлиной в 25%, а китайских в США – пошлиной лишь в 2,5%. За каким дьяволом нам такая «свобода торговли»? Какого черта американцы должны пускать к себе товары отовсюду, а сами – натыкаться на всевозможные рогатки? Почему китайцы, занижая курс юаня, захватывают наш рынок, а мы к ним почти ничего ввезти не в силах?» Вот чем предпочитает заниматься американский президент, а не такой ерундой, как «свержение Путина» и Крымом. Ибо если у него получится задуманное, то Путин падет сам. И проблемы Крыма-Донбасса исчезнут. Ибо Морскву смоет цунами жестокого экономического кризиса. Дядя Дональд умеет выбирать главные цели, не размениваясь на частности. Це вам не Хиллари….

Честно говоря, Максиму Калашникову Трамп нравится. Вот так бы Кремль действовал в защиту русских интересов развития страны.

Не знаю, выдюжит ли Трамп, не ведаю, станут ли в итоге американские «индустриальные штурмовики» бить тамошних креаклов в мегаполисах, но предпочитаю готовиться к худшему: к расколу мира на несколько геоэкономических имперских блоков. И к адским мукам рождения нового мира – реинкарнации 1930-х. С неизбежным витком глобального экономического спада и падения цен на сырье. Напомню, что в 2009 году из-за кризиса цены на нефть слетели на уровень в 40 долларов за баррель, упав почти втрое. Тогда лишь запуск долларового печатного станка позволил ценам на сырье быстро восстановиться. Но теперь никакая эмиссия не поможет. Ни американская, ни китайская. Пекин уже не сможет накачивать юанями свою экономику, как десять лет назад, искусственно поддерживая загрузку своего реального сектора. Не зря Син Цзинпин срочно укрепил свою диктаторскую власть. Знал он, что приближается «каменный ураган».

Готова ли к нему расейская «элита»?

САГА О НЕЗАДАЧЛИВОМ КРЕСТЬЯНИНЕ

ВВП в своем Манежном послании 1 марта 2018-го сказал кучу правильных слов о том, что нужно инвестировать громадные деньги в народосбережение и демографию, в строительство передовой инфраструктуры (прошивать страну автострадами), в научно-технический рывок и в строительство современной индустрии. При этом Путин пытается сидеть на двух стульях: одновременно с этими астрономическими затратами потребуется еще и ассигновать несметные средства на новое оружие.

Слова-то, как всегда, прекрасные. А вот как их воплощать? Еще раз напомню: все, о чем заявил ВВП в Манеже, надо было делать еще 10-15 лет назад, когда РФ буквально тонула в дармовых нефтедолларах. Тогда и нужно было все это строить и «прошивать страну», причем безболезненно. Не потребовалось бы повышать налоги, обрекая предприятия на разорение, а граждан – на нищету. В каком-нибудь 2003-м и немного позже нефтяные триллионы буквально из ушей лезли. Но все знают, как бездарно пропали все эти сверхдоходы, на какие пустые «театральные эффекты» ушли. Сочинские и «мундиальные» стадионы останутся памятниками непроходимой тупости власти. Нынче же нефтегазовых сверхдоходов нет как нет. Зато подступает новый фактор: из-за чудовищного падения рождаемости после гибели СССР в РФ начнется сокращение численности работоспособного населения – на 10 миллионов человек за ближайшие тринадцать лет. Зато доля пенсионеров вырастет на те же самые миллионы душ. Это же надо было дождаться такого момента, упустив и нушевые, и «десятые» годы!

И вот теперь кремлевская группировка напоминает того горе-крестьянина, что лето красное пробездельничал, и принялся пахать землю, боронить да сеять лишь тогда, когда настали холода и снежок принялся срываться с низких зимних небес.

Затей Путин заявленную им сейчас программу году в 2003-м – и сейчас РФ подошла к началу глобальной торговой войны, уподобившись крепкому остойчивому кораблю. С работающей, мощной машиной. Но случилось иначе, и РФ больше напоминает кое-как связанный плот. Его могут разорвать штормовые валы.

Почему опасаюсь, что участь РФ в возможной торгово-мировой войне окажется печальной? Попробую пояснить.

ПО СЕНЬКЕ ЛИ ШАПКА?

Чтобы справиться с теми задачами, что поставил Путин в Манеже (а они действительно критически важны!), стране в нынешней ситуации придется задействовать два главных источника получения средств. Иначе совмещение гонки вооружений с попытками развивать РФ просто-напросто покончит с ее экономикой.

Первый источник: конфискация награбленного у выскопоставленного ворья (чистых трутней), введение особых ставок налогообложения для финансистов и сырьевиков ради перераспределения средств в сектор промышленности и умного агропрома. По сути дела, это означает «вырезание» прежней «элиты».

Второй источник: целевая, аккуратная (только под конкретные проекты и договоры поставок отечественной техники) эмиссия рублей. По образу и подобию немецкой эмиссионной политики в Германии 1930-х. С использованием специальных векселей. Тем паче, что есть гигантский резерв – недомонетизация ВВП РФ вдвое. Надо выбирать его точно и аккуратно.

Чтобы задействовать оба источника и сбалансировать бюджет, надо бы применить и дополнительные меры. В числе таковых считаю:

- Вывод госрезервов из долларов с иностранными ценными бумагами, инвестирование оных средств внутри страны, и только в производительные проекты. Превращение сих резервов в доступные и длинные кредиты реальному сектору.

- Создание подлинно суверенной кредитно-финансовой системы, «по Глазьеву».

- Разработка первого пятилетнего плана развития РФ и создание Росплана – по образцу Министерства промышленности и торговли Японии конца 1940-х.

- Резкое нарушение правил ВТО под видом «ответа Трампу», повышение вывозных пошлин на сырье (включая сюда не только нефть, газ, руды металлов, уголь, но и зерно) с понижением пошлин на вывоз готовой продукции.

- Введение (тоже как «ответ Трампу») протекционистских пошлин на ввоз в РФ готовых товаров. Пониженные пошлины устанавливаются только на недостающее нам сырье и на те комплектующие и оборудование, что у нас не производятся и нужны для новой индустриализации страны. Идиотизм, при коем электронные компоненты в РФ облагаются пошлинами более высокими, нежели ввоз готовой электронной техники, прекращается раз и навсегда.

Переход на русский вариант протекционизма позволит восстановить рентабельность производства в РФ, обеспечит рост доходов граждан и предприятий, а значит – и спрос на отечественную продукцию. Тогда и дешевые кредиты не уйдут китайским промышленникам. А чтобы дешевые деньги не уходили на валютную биржу и не рушили курс рубля, на МБ вводится суровый порядок: покупка валюты – только под реальные контракты. Никаких спекуляций! При этом восстанавливается обязательная продажа как минимум половины валютной выручки экспортерами.

Это обеспечит и мобилизацию ресурсов, и не даст стране впасть в маразм советской монополизации внешней торговли государством брежневских времен.

- При этом внешняя политика рационализируется. Мы уходим с бесполезной и крайне затратной войны в Сирии, отказываемся от раздачи льготных многомиллиардных кредитов Бангладеш, Венгрии, Турции, Ирану. Ибо такие кредиты нужны для развития самой РФ. Вместо Сирии мы занимаемся Украиной и Новороссией.

- В сфере ОПК нужен отказ от мертворожденных, бесполезных и крайне затратных затей вроде крылатой ракеты-атомолета, концентрация средств на действительно нужных оборонных проектах. Это и беспилотники-ударники, и космическая авиация (воздушная космонавтика), и глобальные ракеты, и системы связи-разведки-управления.

- Срочное строительство полноценной судебной власти, суровый террор против тех «силовиков», что терроризируют предпринимателей и тем самым крушат экономику собственной страны.

И это – лишь самые первые, неотложные шаги! Полная программа подъема РФ намного сложнее.

Но разве вы видите хоть что-нибудь из перечисленного здесь в Манежных речениях? Ни-че-го!

То есть, тяжесть и размах поставленных в Манеже задач не по плечу нынешней «элите». Не по Сеньке шапка. Мало того, я уверен в том, что произносивший речь сам не верит в выполнимость данных посулов. Да вы посмотрите на нынешний трехлетний бюджет страны – до 2020 года. Он резко противоречит посланию Путина. Вплоть до номинального сокращения его расходов! Как Путин собирается бороться с этой шизофренией? А никак.

И потому события грозят пойти по наихудшему для РФ сценарию.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ОВЕРКИЛЬ

Итак, сперва Кремль сталкивается с тем, что денег остро не хватает, а годовые темпы роста экономики РФ в 1,5-2% (и то липовых, натянутых) отстают от среднемировых (3,4% в год). Что РФ все больше отстает от прочего мира, а средств не хватает на содержание «государевых людей» и на ведение «театральных войн». А дальше может начаться падение доходов от вывоза сырья (в случае начала мировой торговой войны и последующего глобального спада экономики).

И тут, уверен, Кремль двинется по своему привычному (с 2014 года) пути, подражая средневековым монархам-ослам. То есть, он попытается, не трогая грабителей в «элите», нарастить налоговое бремя на низы и предприятия. Вполне верю в то, что власть увеличит НДС с 18 до 21 процента, одновременно (и сразу на всех, без прогрессивной шкалы) утяжелив подоходный налог с 13-ти до 15-ти процентов. В дополнение ко всему этому власть примется вводить платность буквально за все, сдирая деньги с населения по любому поводу.

К чему это приведет? К тому, что производство в стране примется падать, а совокупный платежеспособный спрос граждан – сокращаться. Задушенные податями производители, столкнувшись со съеживанием внутреннего рынка и обнищанием покупателей, станут сокращать выпуск продукции. В результате развивающегося спада даже повышенные фискальные поборы примутся падать. Казна окажется дефицитной. Ну, а те деньги, что баскаки-налоговики сдерут с граждан и предприятий, пропадут втуне, будучи «распиленными», украденными, угробленными в раздутых сметах.

Столкнувшись с этим, власть серости опять повысит налоги. И вызовет полный крах экономики. С восстанием в «элите».

По такому пути уже ходили многие правители Средних Веков. Кремль четко прыгает на те же грабли.

Уже сейчас, при формальном росте экономики РФ в 1,5% в 2017-м Налоговая служба отчиталась о росте налоговых сборов в 17%. Как написал «Эксперт», обрабатывающие отрасли уже теперь работают на пополнение разворовываемого «элитой» бюджета, сами лишаясь всяких денег на свое развитие. Те деньги, что могли бы пойти на новое оборудование, отсасываются в Пенсионный фонд, в виде НДФЛ (его платят за работников предприятия) и НДС. Добавим сюда проценты по кредитам (в разы больше, чем на Западе), теневые поборы «силовиков» и чиновников с тех же предприятий – и получим полный крах путинских планов ускоренного развития производства в стране. Фактически налоговое уничтожение производительной экономики в стране УЖЕ идет.

Да, в веселеньком состоянии Эрэфия встречает мировую торговую войну.

В своем пионерском детстве мы хорошо знали девиз пионеров.

«Будь готов! Всегда готов!»

Девиз для нынешней власти – «Всегда неготов!»

Считаю, что вы, читатели, сами сможете спрогнозировать участь РФ в глобальной перетряске.

А если так, то и голосование 18 марта стоит сделать вотумом недоверия нынешней власти. Говорю это как частное лицо, прошу не ассоциировать меня ни с какой политической силой. Ибо терять нам уже нечего. Ибо, ярясь в нынешнем курсе, наши горе-правители сверзят страну в пропасть, причем собственными руками