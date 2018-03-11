Новый Уренгой. Ночное задержание

Новоуренгойский активист, корреспондент газеты "Рабочая Демократия" Юрий Буларга в ночь на 11 марта 2018 года задержан в своём городе по дороге домой.

Юрий Буларга неоднократно снимал видеорепортажи, обвиняющие новоуренгойские власти в массовом отъёме жилья у горожан, принимал активное участие в акциях протеста по защите жилищных прав (как в самом городе Новый Уренгой, так и в Москве). 2 марта в городе состоялся митинг, на котором собравшиеся жители рассказывали, что лишились жилья по вине городских властей. Буларга принимал в этом митинге самое активное участие. 10 марта он снял на видео демонтаж испорченного предвыборного плаката Владимира Путина.

Юрий Буларга продолжает оставаться в дежурной городской части. Единственное обвинение, которое ему предъявляют на данный момент - на него пришла ориентировка, что он находится в розыске.

От редакции: Это характерно для правовой системы государства латиноамериканского типа - основанием для задержания является внутренний документ полиции, который в принципе нельзя предъявить ни суду, ни обществу, ни самому задержанному. На каком основании задержан Буларга? На основании ориентировки...

Завтра так можно арестовать кого угодно. И на вопрос, каковы основания к задержанию, смело отвечать - не твое дело!

А уж кого арестовать - всегда найдется.

А.Б.