Кремль нуждается хоть в ком-то глупей себя

«Ум человека имеет предел, глупость - беспредельна».

Научный факт.

Я понимаю, что пишу на тему, мало кому понятную. К сожалению.

Уже скоро 30 лет, как в государственные должности России подбираются люди не по принципу их способностей, а только как сообщники по воровству. Ну и как такой подбор должен оказать влияние на умственные способности власти? Власти, которую условно назовём «путинской» (это для тех, кто оспаривает термин «фашистская»).

И в результате кукловоды путина удивляют и удивляют. Казалось бы, что они уже исчерпали весь запас глупости, но нет!

Вот они 5 марта свозили артиста, играющего роль Путина, в ФСБ, и этот путин с бумажки прочёл тамошним сидельцам: ««В 2017 году в России была пресечена незаконная деятельность 72 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и почти 400 агентов, спецслужбам РФ нужно продолжать действовать эффективно», - сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки. Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб», — сказал Путин в понедельник, выступая на коллегии ФСБ».

Оценили? Кукловоды путина написали путину такую бумажку, что получилось: это президент докладывает работникам ФСБ о борьбе со шпионами, а не они ему! Получилось, что в ФСБ сидят бараны, которые ничего об итогах собственной борьбы со шпионажем не слышали, а Президент в Рашке вынужден к ним в ФСБ приехать, чтобы проинформировать их о том, за что они в 2017 году деньги получили.

Да, понимаю, что этот пример малозаметный, но это пример того, что за эти 30 лет полностью истощились умственные способности кукловодов в Кремле. Там уже такие люди, которые вообще не представляют, чем занимаются даже не президенты, а просто руководители. О том, что руководитель на яхте сношается с проституткой - это они знают, про то, что руководитель отдыхает и рыбу ловит, - тоже, что перед камерой сидит в торце стола и что-то читает с бумажки - это им понятно. Но это всё, что они знают о работе руководителя!

Соответственно, в чём заключена работа руководителя, совершенно ничего не представляют и массы журналистов с политологами.

Вот в послании путина Совету Федерации - там, где он показывал мультики про «вундервафли» (Wunderwaffe - (нем.) чудо-оружие) - его кукловоды 82 раза написали путину, что надо России, но так и не объяснили, а кто это «надо» должен делать? Александр Сергеевич Пушкин?

Вы можете себе представить руководителя фирмы, который бы не указывал подчинённым, кому и что исполнить и к какому сроку, а каждый день шатался бы по фирме и рассказывал бы подчинённым, что именно фирме «надо»? Такое у нас могут представить себе только журналисты, поскольку людям реального дела известно, что руководитель приезжает к подчинённым для выяснения обстановки у этих подчинённых, а не для рассказа им о том, что они и без него, и лучше его знают.

Я уже не раз писал, что президент в Рашке ни за что не отвечает, писать ему сообщения о непорядках в России или просить его о чём-то существенном, - бесполезно! Обычно я обращал внимание на то, что путин (назначающий судей, руководителей прокуроров, ментов и следователей) на все жалобы отвечает силами своей администрации, что путин не имеет права вмешиваться в деятельность преступников на этих должностях.

Но вот пример из экономики и военного дела - о чём путин беспрестанно «базарит», когда этого «петрушку» возят по городам и сёлам России показывать «вживую». Вот в конце нынешнего января путин объявил о возобновлении производства древнего бомбардировщика Ту-160, обещая своим придурковатым поклонникам до 2035 года простроить аж 50 таких машин. (Их и в СССР, когда Ту-160 был еще хоть как-то современным, построили серией всего в 27 машин).

И вот один из оставшихся в живых создателей этого самолёта, А. Горбачевский, находившийся уже на пенсии, попытался сообщить путину, что эта машина безнадёжно устарела, и против стран с хоть какой-то ПВО, её просто невозможно применять. Пример - война с Грузией, когда ПВО Грузии сбила этот самолёт при первом же его вылете.

Как вы думаете, что ответила администрация президента Рашки?

Правильно: «Горбачевский получил ответы на свои обращения. Но лишь со ссылками на секретность программы и Конституцию России, по которой президент не имеет права вмешиваться в работу министерств и ведомств».

Оценили? Глава государства в этом государстве не имеет права ни во что вмешиваться! И ведь никто не задаётся вопросом - а тогда на какой хрен такой «пердизент» нужен?!

Ну и, кстати, вопрос, а что тогда путин делал в ФСБ? Кого там обозначал воплями: «Надо!», - если не имеет прав вмешиваться в дела этого ведомства?

Ещё и ещё раз повторяю - кукловоды путина крайне глупы и в никакой мере не способны создать путину имидж государственного деятеля в газах мало-мальски знающего человека. Только в глазах дурака.

Вот тут недавно Соловьёв пиарил путина фильмом «Миропорядок 2018», в котором брал у путина интервью. Сами оцените, что именно кукловоды поручили артисту отвечать на вопросы Соловьёва, - чем, с точки зрения кукловодов, путину хорошо пропиариться перед выборами.

«К нам обратились американские партнёры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё (я сейчас говорю почти дословно просьбу), чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», — заявил Путин.

Президент отметил, что Россия согласилась на такую просьбу, а через день на Украине произошёл государственный переворот».

Ещё раз обратите внимание, что ни артист в роли Путина, ни его кукловоды не понимают элементарного - того, что путин в России играет роль президента, следовательно, ему из США должен был звонить… Обама! И только он! Уже госсекретарь, и тот обязан был звонить не прямо президенту, а Лаврову. Но звонили не они. И, по рассказам путина, «им» в Кремль позвонили из США некие «партнёры», не имеющие имён. Партнёры по чему? По какому бизнесу? Кураторы из ЦРУ?

В Интернете любят умничать: «Оговорки по Фрейду!». Но тут и в самом деле достаточно характерно, что Кремль видит в США не официальных государственных деятелей, а каких-то неведомых никому партнёров.

И обратите внимание, эти «партнёры» попросили («приказали») убедить Януковича не сопротивляться Майдану. И Кремль это исполнил! Безоговорочно! Путин признался, что это Кремль (если хотите - путин) определил победу Майдана, и этим разжёг кровавую рознь между велико- и малороссами.

И вот сами посудите: даже если это так, но если бы среди кукловодов были умные люди, разве они написали бы артисту вышеприведенный текст?

Что смешно, весь этот текст артист «Путин» озвучил всего лишь для того, чтобы почеркнуть, что сам путин «своих партнёров в США» никогда не подводил, а они, видишь ли, обидели его! Как видите, весь этот диалог про предательство Кремлём Януковича придуман только для того, чтобы этот «спич» путина закончить «упрёком США»: «Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз обманули. — RT). Так, чтобы сказали: «Давайте сделаем так», — а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счёт. Такого, пожалуй, не было», — добавил он».

Кукловоды (сами того не понимая) представили путина (который по легенде уже 18 лет у власти) наивным придурком, верящим не президенту США, а неким «партнёрам», которых у него в США не должно быть. И представили только ради того, чтобы «уесть» США, - типа, какие там нехорошие «партнёры» - обманывают нашего глупого Вовку.

И уж в чём-то надеяться на этих артистов в роли президента - вообще глупо. Им поручили роль соответственно моменту - они её зачитали (не понимая что именно), а по остальным вопросам артистов вообще не вводят в курс дела. Вот обнаглевшие кукловоды представили этого артиста «Путина» журналистке NBC, уверенные, что уж этот-то артист с задачей справится! А путин «поплыл» даже не по каким-то сложным государственным вопросам, а по вопросу о том, что говорят миру его пресс-секретари от его имени, с отчаяния пролепетав о Пескове: «…он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?».

«Дебил, бл…ть!!» ©. Так ты вызови Пескова и потребуй объяснить, что за пургу он несёт! Но, как видите, Песков для артиста «Путина» такой большой начальник, что путин не может у него даже объяснений потребовать.

Пердизент Раисси, слов нет.

Но есть пара аналогичных слов о законодательной и исполнительной властях Рашки.

На Украине, в уже далёком 2010 году наглая дура пожарила на вечном огне яичницу, дуру на Украине осудили, но дура пожаловалась в Европейский суд по правам человека, и тот недавно присудил ей компенсацию в 4 тысячи евро.

И оказалось, что в Рашке нет других проблем, - этим постановлением Европейский суд воодушевил на вопли не украинских, а наших записных «пацриотов», которые, кстати, дружно и подло молчат о том, что в России сидят в тюрьме мои товарищи, осуждённые за организацию референдума.

Как по команде завопили все (а, может, и в самом деле по команде?) под общим заголовком «Европа разрешила жарить яичницу на Вечном огне».

Вице-спикер Госдумы Яровая: «Данный прецедент можно расценивать как навязывание легитимизации новых преступлений против мира и человечности».

Сенатор Пушков: «Так утверждают фальшивые права и новые псевдоценности, оскорбляя память погибших в схватке против Гитлера. Аморально. Омерзительно».

«Осквернение мемориала «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве является недопустимым кощунством и попранием европейских ценностей», - отрапортовал 7 ноября журналистам Министр иностранных дел России Лавров.

На самом деле суд в Страсбурге признал справедливыми и правомерными все обвинения, по которым украинский суд осудил наглую дуру на 4 года лишения свободы условно, поскольку, по мнению ЕСПЧ, Вечный огонь — не «просто газ». А выплатить ей 4 тысячи евро ЕСПЧ присудил за то, что дуру продержали под арестом на месяц дольше положенного - суд присудил компенсацию за нарушение законов Украины. ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ УКРАИНЫ, дебилы!

Не верю в то, что процитированные выше «пацриоты» Яровая и Пушков с Лавровым не прочли о том, за что именно осудили дуру, но тогда что они поняли?

Ведь из их воплей получается, что не оскорбление Вечного огня, а осуждение беззаконного содержание граждан под стражей:

- по утверждению Яровой это «преступление против мира и человечества»;

- по мнению Пушкова - это «аморальное и омерзительное выступление на стороне Гитлера»;

- ну, а Лавров убеждает, что это «попрание европейских ценностей».

Понятно, что фашистам Рашки, в которой вообще нет судов как таковых, ЕСПЧ как кость в горле, но разве Яровой, Пушкову и Лаврову нельзя было придумать что-то поумнее, чтобы облить своим дерьмом этот, пока ещё похожий на настоящий, суд?

Нельзя!

Ум не позволил!

Ну и как писать о дебилизме, не упомянув о СМИ?

Вот в топе новостей кричит заголовок «Четыре сенатора призвали к диалогу с Россией после послания Путина». Как говорится в определённых кругах, «радости полная жопа»! К примеру, сенатор Совета Федерации Косачёв тут же отреагировал: «…диалог с Россией по вопросу вооружений, является «новостью, которая обнадеживает»».

А чему радоваться-то? Ведь в Сенате США 100 сенаторов и это значит, что 96% сенаторов плевать хотели и на выступление путина, и на его «вундервафли», и на диалог с Рашкой.

Но, всё же, прочтём: «Четверо американских сенаторов — демократы Эдвард Марки, Джефф Меркли, Дайан Файнстин, а также Берни Сандерс, не представляющий никакой партии — обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать переговоры с Россией по вопросам стратегической стабильности». То есть, сенаторы призвали не Трампа (который согласился встретиться с Ким Чен Ыном, ещё недавно называвшим Трампа «старым маразматиком»), а всего лишь Госсекретаря США.

А Тиллерсон как раз поехал в Зимбабве, и Лавров, придурок, радостно поскакал за ним в Зимбабве, Тиллерсон не обратил на него внимания и переехал в Эфиопию, и Лавров поскакал за ним туда. В Аддис-Абебе Лавров даже умудрился поселиться в одном отеле с Тиллирсоном, но тот встречаться с Лавровым не захотел, дипломатично соврав прессе, что не получал прошения Лаврова о встрече. Ну не мог же американский дипломат публично сообщить, что он послал коллегу Лаврова по сексуально-пешеходному маршруту!

Однако дебилы в посольстве России в Вашингтоне не поняли даже такого сверхпрозрачного намёка и, как Шура Балаганов, начали предъявлять миру квитанции о том, что они Тиллерсону извещение посылали своевременно - 2 марта! То есть, не дали Тиллерсону сделать вид, что Лаврова в США как бы уважают, подчеркнули, что в США на министра иностранных дел Рашки через губу плюют.

Оно и понятно, не Эфиопия, небось!

И СМИ Рашки, имей они хоть ложку мозгов, в данном случае помолчали бы об этом конфузе… а они вопят о нём во всё горло! А как же, они же США этим воплем уели! Уличили в том, что у Госсекретаря канцелярия плохо работает, прошение Лаврова о встрече потеряла.

Лавров, ну где твоё: «Дебилы, бл…ть!» ©.

Вот вам и вся пердизентская рать.

Так, что все на выборы путина!

Фальсифицировать результаты дебилы Кремля умеют и им нужна только всенародная поддержка!

Таких же дебилов.