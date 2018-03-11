Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Сильный президент - сильная Россия". Какой еще силы не хватает Путину?

Опубликовано 11.03.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

путин выборы грудинин
"Сильный президент - сильная Россия". Какой еще силы не хватает Путину?

«Все уже было - даже то, что будет», - как изящно высказался один наш читатель-афорист лет 20 назад. И не ошибся.

Был уже в 1996 г. у «всенародно пьющего» слоган «Сильный президент - Сильная Россия». Ему тогда тоже не хватало власти. Все время требовал дополнительных полномочий.

Сначала ему мешали КПСС, Горбачев, потом Руцкой с Хасбулатовым. Потом весь Верховный Совет РСФСР, который сделал его президентом. И который по указке из-за океана он решил на всякий случай его расстрелять.

А летом 96-го прогремел на ростовском стадионе нашумевший концерт «в поддержку». Выскочивший на сцену ЕБН начал вместе с солистом Женей Осиным лихо выделывать коленца. Показал нечто среднее между барыней и рок-н-ролом. Несмотря на свои 65.

Но концерты не помогли, и был назначен второй тур. И как тоже изящно выразился в феврале 2012 г. тогдашний президент Д.Медведев на встрече лидерами несистемной оппозиции: «Вряд ли у кого есть сомнения, кто победил на выборах президента 96-го года. Это не был Борис Николаевич Ельцин» (http://www.km.ru/v-rossii/2012/02/22/vybory-2011-2012/medvedev-priznalsya-v-1996-m-prezidentskie-vybory-vyigral-zyuga).

Так что, если бы не природная трусость партайгеноссе Зюганова, возможно, жили бы мы сейчас совсем в другой стране. Тогда - глядишь, и окопный генерал Лев Рохлин дожил бы до наших дней.

История повторяется в виде фарса. Кириенки-володины достали из нафталина слоган «Сильный президент - сильная Россия». Он мозолит глаза везде. В каждом городе. На всех перекрестках и улицах. Сказать, что вызывает тошноту - значит, ничего не сказать.

А посередь плаката он сам - Его благородие Владимир Путин. Наверху давно все решено. Сильной Россия может быть только при нем. Ему и править страной и нами еще 6 лет. А потом еще 6. И так далее. До полной сдачи Южных Курил, Дальнего Востока и Калининграда.

Вы видели 3 марта в «Лужниках» шоу «в поддержку» автора сценария и продюсера мультфильмов для американских взрослых? Полное убожество по сравнению с теми зажигательными шлягерами и танцами середины 90- х.

Вертелись возле него, словно заслоняя от снайперов, вечный Петросян о 72 годах, 66-летний лужковский любимец Газманов, 65-летний вратарь Третьяк. Да ровесница крейсера «Аврора» Л.Долина, которая пела еще большевикам на II съезде РСДРП.

Вот и думает каждый рабочий и крестьянин, свинарка и пастух: какой же силы еще не хватает нацлидеру после «18 брежневских лет» правления?

Как уже 100 раз было сказано, полномочий у него больше, чем у президента США и всех европейский лидеров вместе взятых

Он никому не подконтролен - ни народу, ни парламенту. Никому не подчинен, ни перед кем никогда не отчитывается и уволить его из Кремля просто невозможно.

Да и не возможно это, потому что он подчинил себе все силовые структуры. МВД и Минобороны, ФСБ и МЧС, ФСО и СБП, Следком и генпрокуратуру.

Показалось мало: сколотил под себя еще и полумиллионную личную Нацгвардию, наделив ее правом «в особых случаях» стрелять на поражение в инвалидов, несовершеннолетних и беременных женщин. Ну, это если голодные бабы со скалками и сковородками на Кремль пойдут.

По подсчетам СМИ, за 15 лет он «простил» африканским и другим странам $140 млрд., или 7-8 трлн. руб. Единолично простил, никого не спрашивая и с народом не советуясь.

Захотел - подарил китайцам полтора острова, и ни одна ветвь власти не посмела пикнуть. А кто может пикнуть, если спикеры Госдумы и Совфеда Володин и Матвиенко, генпрок Чайка, глава ВерхСуда Лебедев, председатель КС Зорькин - по сути, его наемные клерки? Хоть завтра любого может уволить.

Захотел - единолично начал войну в Сирии, ухлопав на нее за 2,5 года, по подсчетам СМИ, 100-120 млрд. народных рублей. Где их взял при дефиците бюджета в 1,3 трлн.руб?

Там же, где берет на иномарки немецкого Автопрома призерам олимпиад. «Из тумбочки». Их нашего с вами кармана. Опять никого на то не спрашивая.

Так какой силы ему еще не хватает? И для чего? Не случайно ж е крымский наместник Аксенов брякнул, что России нужны диктатура, монархия и пожизненное правление Путина...

Значит, жди после 18 марта предложения монархистски Поклонской ввести для дорого Владимира Владимировича пожизненное правление.

Зачем? А затем, оказывается, что «кругом враги» и мы «воюющая страна». А коней, ослов и баранов, как известно, на переправе не меняют.

И о погоде. Как утверждают особо информированные источники, участие «клубничного олигарха» Грудинина в нынешней избирательной кампании - это вопрос его последующего трудоустройства.

К примеру, он может получить кормушку… ээ.., то есть должность министра села. Чему бы я, к примеру, только обрадовался. А что? Пусть всех нас научит, как стать миллиардером и жить на две семьи. А, может быть, даже на три или четыре.

Что касается Ксюши, то я бы предложил оживить законопроект Владимира Вольфовича 15-летней давности о легализации «первой древнейшей». Кресло министра нравственности и внешних сношений ей бы очень подошло. Главное - работа по «Дому-2» до боли знакомая.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ахтунг! Снег в городе!
Ахтунг! Снег в городе!
11.03.2018
Кремль нуждается хоть в ком-то глупей себя
Кремль нуждается хоть в ком-то глупей себя
11.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ахтунг! Снег в городе! (0)
Новый Уренгой. Ночное задержание (0)
"Сильный президент - сильная Россия". Какой еще силы не хватает Путину? (0)
Кремль нуждается хоть в ком-то глупей себя (2)
Мировая торговая война началась (13)
Путин признался, что Песков "иногда несет пургу" (14)
Национальный Лидер впервые заговорил о временах и властях, которые придут после него (19)
Путин готов "помиловать" Навального, "если он этого заслуживает" (8)
Севастополь вот-вот осчастливят реновацией (20)
Даже на 8 Марта Путин перестал любить женщин... (36)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кризис культуры
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Топор повара Негоро
Максим Калашников Максим Калашников: ПОЧЕМУ РАСЕЙСКАЯ ЭЛИТА ПРОИГРАЕТ ПИНДОСАМ?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Тоталитарный грипп : эпидемия
Дарья Митина Дарья Митина: Привет oт итальянских тoварищей
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss