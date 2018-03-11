"Сильный президент - сильная Россия". Какой еще силы не хватает Путину?

«Все уже было - даже то, что будет», - как изящно высказался один наш читатель-афорист лет 20 назад. И не ошибся.

Был уже в 1996 г. у «всенародно пьющего» слоган «Сильный президент - Сильная Россия». Ему тогда тоже не хватало власти. Все время требовал дополнительных полномочий.

Сначала ему мешали КПСС, Горбачев, потом Руцкой с Хасбулатовым. Потом весь Верховный Совет РСФСР, который сделал его президентом. И который по указке из-за океана он решил на всякий случай его расстрелять.

А летом 96-го прогремел на ростовском стадионе нашумевший концерт «в поддержку». Выскочивший на сцену ЕБН начал вместе с солистом Женей Осиным лихо выделывать коленца. Показал нечто среднее между барыней и рок-н-ролом. Несмотря на свои 65.

Но концерты не помогли, и был назначен второй тур. И как тоже изящно выразился в феврале 2012 г. тогдашний президент Д.Медведев на встрече лидерами несистемной оппозиции: «Вряд ли у кого есть сомнения, кто победил на выборах президента 96-го года. Это не был Борис Николаевич Ельцин» (http://www.km.ru/v-rossii/2012/02/22/vybory-2011-2012/medvedev-priznalsya-v-1996-m-prezidentskie-vybory-vyigral-zyuga).

Так что, если бы не природная трусость партайгеноссе Зюганова, возможно, жили бы мы сейчас совсем в другой стране. Тогда - глядишь, и окопный генерал Лев Рохлин дожил бы до наших дней.

История повторяется в виде фарса. Кириенки-володины достали из нафталина слоган «Сильный президент - сильная Россия». Он мозолит глаза везде. В каждом городе. На всех перекрестках и улицах. Сказать, что вызывает тошноту - значит, ничего не сказать.

А посередь плаката он сам - Его благородие Владимир Путин. Наверху давно все решено. Сильной Россия может быть только при нем. Ему и править страной и нами еще 6 лет. А потом еще 6. И так далее. До полной сдачи Южных Курил, Дальнего Востока и Калининграда.

Вы видели 3 марта в «Лужниках» шоу «в поддержку» автора сценария и продюсера мультфильмов для американских взрослых? Полное убожество по сравнению с теми зажигательными шлягерами и танцами середины 90- х.

Вертелись возле него, словно заслоняя от снайперов, вечный Петросян о 72 годах, 66-летний лужковский любимец Газманов, 65-летний вратарь Третьяк. Да ровесница крейсера «Аврора» Л.Долина, которая пела еще большевикам на II съезде РСДРП.

Вот и думает каждый рабочий и крестьянин, свинарка и пастух: какой же силы еще не хватает нацлидеру после «18 брежневских лет» правления?

Как уже 100 раз было сказано, полномочий у него больше, чем у президента США и всех европейский лидеров вместе взятых

Он никому не подконтролен - ни народу, ни парламенту. Никому не подчинен, ни перед кем никогда не отчитывается и уволить его из Кремля просто невозможно.

Да и не возможно это, потому что он подчинил себе все силовые структуры. МВД и Минобороны, ФСБ и МЧС, ФСО и СБП, Следком и генпрокуратуру.

Показалось мало: сколотил под себя еще и полумиллионную личную Нацгвардию, наделив ее правом «в особых случаях» стрелять на поражение в инвалидов, несовершеннолетних и беременных женщин. Ну, это если голодные бабы со скалками и сковородками на Кремль пойдут.

По подсчетам СМИ, за 15 лет он «простил» африканским и другим странам $140 млрд., или 7-8 трлн. руб. Единолично простил, никого не спрашивая и с народом не советуясь.

Захотел - подарил китайцам полтора острова, и ни одна ветвь власти не посмела пикнуть. А кто может пикнуть, если спикеры Госдумы и Совфеда Володин и Матвиенко, генпрок Чайка, глава ВерхСуда Лебедев, председатель КС Зорькин - по сути, его наемные клерки? Хоть завтра любого может уволить.

Захотел - единолично начал войну в Сирии, ухлопав на нее за 2,5 года, по подсчетам СМИ, 100-120 млрд. народных рублей. Где их взял при дефиците бюджета в 1,3 трлн.руб?

Там же, где берет на иномарки немецкого Автопрома призерам олимпиад. «Из тумбочки». Их нашего с вами кармана. Опять никого на то не спрашивая.

Так какой силы ему еще не хватает? И для чего? Не случайно ж е крымский наместник Аксенов брякнул, что России нужны диктатура, монархия и пожизненное правление Путина...

Значит, жди после 18 марта предложения монархистски Поклонской ввести для дорого Владимира Владимировича пожизненное правление.

Зачем? А затем, оказывается, что «кругом враги» и мы «воюющая страна». А коней, ослов и баранов, как известно, на переправе не меняют.

И о погоде. Как утверждают особо информированные источники, участие «клубничного олигарха» Грудинина в нынешней избирательной кампании - это вопрос его последующего трудоустройства.

К примеру, он может получить кормушку… ээ.., то есть должность министра села. Чему бы я, к примеру, только обрадовался. А что? Пусть всех нас научит, как стать миллиардером и жить на две семьи. А, может быть, даже на три или четыре.

Что касается Ксюши, то я бы предложил оживить законопроект Владимира Вольфовича 15-летней давности о легализации «первой древнейшей». Кресло министра нравственности и внешних сношений ей бы очень подошло. Главное - работа по «Дому-2» до боли знакомая.