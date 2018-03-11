Ахтунг! Снег в городе!

Несмотря на то, что секретную методику применяли поздно ночью, коммунальщикам все равно не удалось скрыться от пристального взгляда ростовчан. Бдительные горожане выложили в сеть ролик, на котором отчетливо видна новая технология.

В ночь с 10 на 9 марта несколько автомобилей, груженных снегом вместо того, чтобы вывезти свой груз за город просто вывалили его на 20-й Линии. Чтобы скрыть свою халатность коммунальщики в течении часа буквально «размазывали» снег по дороге.

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Даже в тех местах, где снег норма, его уборка каждый год представляет собой чистый "аустерлиц" для коммунальных служб. Например, в Москве более-менее сильный снегопад в конце зимы привел буквально к коллапсу столичной жизни.

Чего же ждать от городов, в которых снег вообще бывает не каждый год? Зачем держать снегоуборочную технику целый год ради 1-2 дней эффективной уборки снега? Зачем создавать запасы реагента, когда снега может быть и вообще не будет этой зимой?

Как это выглядит в Таганроге, который находится в 70 километрах от Ростова, я имею удовольствие наблюдать прямо сейчас.

Снег и мороз случились здесь на 23 февраля. Еще 22 вечером была вполне себе весна, а на День советской армии выпало сантиметров десять снега, а температура упала до 12 градусов мороза.

Я тогда получил абсолютно ностальгическое удовольствие - южный Таганрог превратился в подобие какой-нибудь подмосковной Электростали или Подольска, только лет сорок тому назад - никаких реагентов, никакой особой техники, только дворник дядя Миша с лопатой. Снег в основном утаптывается ногами проходящих граждан, хрустит под ногами, а асфальт на тротуаре исчезает до весны. Зато воздух чист и свеж, как и снег, лежащий повсюду.

И вот приезжаю я в Таганрог вчера. То есть две с лишком недели спустя.

Снег лежит. Не только на газонах, где он тает естественным образом, без особого участия "человека коммунального". Но лежит он и на тротуарах маленьких улочек и переулков, как я его и оставил две недели назад. Дворник дядя Миша вымер как класс, а коммунальные службы до уборки тротуаров еще не достигли...

Думаю, недельку еще полежит, а там обязательно растает сам.

На дату внимания не обращайте - я просто на новой камере ее еще не умею выставлять. Снимки сегодняшние.

Ну а чего ждать от ростовских коммунальщиков? Как могут, так со снегом и борются... Могут плохо.

Анатолий Баранов