"Диванные войска" получили указивку от своего главкома

Порошенко провел закрытую встречу с блогерами. На ней в том числе обсуждался вопрос вводе миротворцев ООН на территорию Донбасса, на своей странице в фейсбуке написал блогер Мартин Брест.
По его словам, украинские власти готовятся к быстрой силовой зачистке Донбасса — после того, как миротворческие силы возьмут под контроль границу с Россией.
«Короче, что я понял после вчерашней встречи. План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть». После вывода русских силы АК «ЛДНР» оценивают примерно в 15 тысяч человек. Как пойдёт сама зачистка — мало кто может спланировать», — сообщил Брест.
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Чем блогер отличается от журналиста?
Он не связан никакой профессиональной этикой - это ведь не профессия, хоть и позволяет неплохо зарабатывать. Он не связан законом о СМИ. И в отношении него власть тоже не имеет никаких законных обязательств. Зато может иметь с ним незаконные отношения, и делать это совершенно открыто, даже демонстрируя этим свое прогрессивное нутро.
Вот можете себе представить, что президент европейской страны проводит лично "накачку" журналистов, да еще и открыто находящихся у него на содержании?
Нет, конечно, даже в таких авторитарных странах, как Россия, встречи прессы с лидером страны имеют вполне определенный формат, они публичны по определению.
С блогерами проще - как незабвенный Никита Сергеевич, г-н Порошенко вполне может называть прикормленных им блогеров "моими автоматчиками". Ну или как блогер Рогозин нызывал свою партию, впоследствии принесенную в жертву карьере, "спецназом президента".
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Порошенко не скрывает, что его режим существует с одной целью - "сдерживания России". С точки зрения интересов украинского народа эта власть абсолютно бессмысленна - этих интересов для нее просто не существует. Собственно, ее кредо по отношению к гражданам собственной страны (а жители Донбасса считаются гражданами Украины, иначе с чего бы их "освобождать") высказано абсолютно определенно: «без оружия — живи, с оружием — смерть». Ничего кроме разрешения "Живи!" от киевской власти для граждан не предусмотрено.
То, что криминальный режим в Москве продолжает взаимовыгодные отношения с откровенно людоедским режимом в Киеве, говорит явно не в его пользу. Ни в пользу ума, ни в пользу инстинкта самосохранения.
Другое дело, если режим воров рухнет под натиском режима людоедов, люди навряд ли обрадуются.
А.Б.
Ярослав написал 11.03.2018 11:05
НЕПРЕДАВАШКА написал 11.03.2018 11:03
.Светослав,,,,,,, написал 11.03.2018 10:58
смерть этой поганой твари написал 11.03.2018 10:44
НЕПРЕДАВАШКА написал 11.03.2018 10:39
электроМакс написал 11.03.2018 10:26
А уж забить стрелку с блоггерастами это вообще уже демонстрация своего никчемного обреза. Хотя, руинные блоггерасты теперь буду с особым усердием высерать гигатонны своих анальных кирпичей во вражеских Ынтырнетах... =)))
десантник написал 11.03.2018 09:43
"не было и никаких переполнявших молодого человека эмоций тоже. Он за нами долго наблюдал, фотографировал задолго до того, как подошел, и вообще действовал абсолютно расчетливо, рационально", — рассказал РИА Новости о конфликте сам Шейнин.
По словам телеведущего, "понятно было, чего парень добивался: на камеру все выглядело бы именно так, что это я первый полез в драку".
"После этого мы разошлись и он тут же побежал творить свой хайп. Он меня расчетливо, по плану провоцировал, провокация не удалась в том виде, как ему хотелось, но уж что есть то есть. Он же не десантник давно, а блогер. Этим все сказано. Парень занимается своей раскруткой, пиарится как умеет. Жалею его, сочувствую", — заявил ведущий.
Журналист рассказал, что заочно знал Ананьева еще до инцидента, произошедшего накануне.
"Я заочно знал о нем еще до вчерашнего случая, как это ни удивительно. Читал его интервью, когда он еще служил. И могу сказать, что он не конченый подонок, у него имеются базовые моральные установки, просто парню заморочили голову. Очень надеюсь, что когда-нибудь он очнется, придет в себя и тогда мы поговорим уже по-человечески", - сказала телезвезда Останкино Шейнин.
.Светослав,,,,,,, написал 11.03.2018 09:20
И Украина -СССР. Временно оккупирована бандеровцами.
.Светослав,,,,,,, написал 11.03.2018 09:16
Подноготную.
десантник написал 11.03.2018 09:03
Бывшие военнослужащие, а ныне пропагандисты, встретились в аптеке в Италии в городе Верона.
Мир тесен!
Один хотел другому нассать в туфлю, но не получилось, поэтому ограничился словами и плевком в рожу. Другой отнесся к этому философски, почти как образец для подражания всем Путин.
За такие деньги, которые позволяют по Италиям ездить, можно и не такое стерпеть? Лишь бы не было скандала и с телеканала не уволили.
дждждлждлжл написал 11.03.2018 08:55
...впр., пустое, - мона банить...
Москвич1974 написал 11.03.2018 08:53
;. написал 11.03.2018 08:17
брэд написал 11.03.2018 08:09
Волнения поддерживают кстати и в ОРДЛО. Им же нужно как-то оправдывать то, что происходит.
Ну а теперь представим, что зачистка прошла успешно, и украинские войска вышли к границе УССР. Что дальше?
Конец психозу, военной истерии? И тогда придется обращать внимание на разруху в стране? На что переквалифицируются "блогеры"?
Существование ОРДЛО оказывается очень кстати, можно отвлекать внимание от внутренних проблем Украины на "агрессию России". Поэтому я думаю. что никакой зачистки не будет.