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Московский листок

"Диванные войска" получили указивку от своего главкома

Опубликовано 11.03.2018 в разделе комментариев 14

украина война сми блогеры
"Диванные войска" получили указивку от своего главкома

Порошенко провел закрытую встречу с блогерами. На ней в том числе обсуждался вопрос вводе миротворцев ООН на территорию Донбасса, на своей странице в фейсбуке написал блогер Мартин Брест.

По его словам, украинские власти готовятся к быстрой силовой зачистке Донбасса — после того, как миротворческие силы возьмут под контроль границу с Россией.

«Короче, что я понял после вчерашней встречи. План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть». После вывода русских силы АК «ЛДНР» оценивают примерно в 15 тысяч человек. Как пойдёт сама зачистка — мало кто может спланировать», — сообщил Брест.

***

Чем блогер отличается от журналиста?

Он не связан никакой профессиональной этикой - это ведь не профессия, хоть и позволяет неплохо зарабатывать. Он не связан законом о СМИ. И в отношении него власть тоже не имеет никаких законных обязательств. Зато может иметь с ним незаконные отношения, и делать это совершенно открыто, даже демонстрируя этим свое прогрессивное нутро.

Вот можете себе представить, что президент европейской страны проводит лично "накачку" журналистов, да еще и открыто находящихся у него на содержании?

Нет, конечно, даже в таких авторитарных странах, как Россия, встречи прессы с лидером страны имеют вполне определенный формат, они публичны по определению.

С блогерами проще - как незабвенный Никита Сергеевич, г-н Порошенко вполне может называть прикормленных им блогеров "моими автоматчиками". Ну или как блогер Рогозин нызывал свою партию, впоследствии принесенную в жертву карьере, "спецназом президента".

***

Порошенко не скрывает, что его режим существует с одной целью - "сдерживания России". С точки зрения интересов украинского народа эта власть абсолютно бессмысленна - этих интересов для нее просто не существует. Собственно, ее кредо по отношению к гражданам собственной страны (а жители Донбасса считаются гражданами Украины, иначе с чего бы их "освобождать") высказано абсолютно определенно: «без оружия — живи, с оружием — смерть». Ничего кроме разрешения "Живи!" от киевской власти для граждан не предусмотрено.

То, что криминальный режим в Москве продолжает взаимовыгодные отношения с откровенно людоедским режимом в Киеве, говорит явно не в его пользу. Ни в пользу ума, ни в пользу инстинкта самосохранения.

Другое дело, если режим  воров рухнет под натиском режима людоедов, люди навряд ли обрадуются.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 14
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(без названия)
Ярослав написал 11.03.2018 11:05
Хватит уже про хохлов, зае... надоело. В своей стране проблем, что ли нет? Лавров бы вас назвал однозначным термином.
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Re: Мне плевать на Донбасс!!! Бандеровец,не плюй в колодец.
НЕПРЕДАВАШКА написал 11.03.2018 11:03
Вот это и есть задание,поставленное Педро "диванным" войскам. Во-первых: поддерживать иллюзию территориальной целостности Украины. Во-вторых:создать иллюзию у населения Донбасса,что для России они-балласт,и этим сломить их дух,облегчив захват Донбасса карателями из ВСУ. И в третьих: Попробовать убедить и россиян в том,что Донбасс для них обуза. По-моему,НАСТОЯЩИЙ МОСКВИЧ и РОССИЯНИН не стал бы употреблять по отношению к Донбассу слово "ублюдочный".
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Re: это тебя надо изолировать с самками и змеенышами со всеми кто на него работает
.Светослав,,,,,,, написал 11.03.2018 10:58
Пожизненно. Ибо, м удак.
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казнить сшейнина с самками и змеенышами со всеми кто на него работает
смерть этой поганой твари написал 11.03.2018 10:44
такую мраззь - как этот уголовник - нужно максимально жестоко МАКСИМАЛЬНО. ВСЕХ ПРОПАГАНДОНОВ - КАЗНИТЬ.
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Re: представим, что зачистка прошла успешно... Брэду.
НЕПРЕДАВАШКА написал 11.03.2018 10:39
"что дальше?Конец психозу,военной истерии? И тогда придется обращать внимание на разруху в стране?" --------------------- Не забывайте,что КАРМАНЫЧИ -провокаторы по призванию. Перестрелять своих,чтобы разжечь майдан,не каждый сможет.Если,не дай Бог,у них не станет проблем с ОРДЛО,они спокойно переключатся на Крым и на другие внутренние провокации,да в тех же ОРДЛО,во всем обвиняя Россию.Военный психоз и нынешняя украинская власть-это братья-близнецы.
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(без названия)
электроМакс написал 11.03.2018 10:26
Вальцман\Потрошенка все балаболит и балаболит для уринопитеков... Только, в отличии от нищщебродных укропышей, не кисло набивает кармашки свои и своих кошерных гройсманов расово верными шекелями!
А уж забить стрелку с блоггерастами это вообще уже демонстрация своего никчемного обреза. Хотя, руинные блоггерасты теперь буду с особым усердием высерать гигатонны своих анальных кирпичей во вражеских Ынтырнетах... =)))
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А Шейнин Ананьева знал и знает
десантник написал 11.03.2018 09:43
"Журналист Шейнин не стал реагировать на выходки, вследствие чего украинский военный вышел из себя и плюнул телеведущему в лицо. Как отметил Ананьев, им "овладели инстинкты".
"не было и никаких переполнявших молодого человека эмоций тоже. Он за нами долго наблюдал, фотографировал задолго до того, как подошел, и вообще действовал абсолютно расчетливо, рационально", &#8212; рассказал РИА Новости о конфликте сам Шейнин.
По словам телеведущего, "понятно было, чего парень добивался: на камеру все выглядело бы именно так, что это я первый полез в драку".
"После этого мы разошлись и он тут же побежал творить свой хайп. Он меня расчетливо, по плану провоцировал, провокация не удалась в том виде, как ему хотелось, но уж что есть то есть. Он же не десантник давно, а блогер. Этим все сказано. Парень занимается своей раскруткой, пиарится как умеет. Жалею его, сочувствую", &#8212; заявил ведущий.
Журналист рассказал, что заочно знал Ананьева еще до инцидента, произошедшего накануне.
"Я заочно знал о нем еще до вчерашнего случая, как это ни удивительно. Читал его интервью, когда он еще служил. И могу сказать, что он не конченый подонок, у него имеются базовые моральные установки, просто парню заморочили голову. Очень надеюсь, что когда-нибудь он очнется, придет в себя и тогда мы поговорим уже по-человечески", - сказала телезвезда Останкино Шейнин.
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Re: Мне плевать на Донбасс!!! Дебилушке из Москвы, с 1974 г.дебилушке.
.Светослав,,,,,,, написал 11.03.2018 09:20
А нам не плевать. Потому что Донбасс это наша территория СССР .
И Украина -СССР. Временно оккупирована бандеровцами.
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Re: десантнику...не знаю этого Онань ева.
.Светослав,,,,,,, написал 11.03.2018 09:16
И никто не знает. А Артем-молоток. Разоблачает.
Подноготную.
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десантнику
десантник написал 11.03.2018 09:03
Десантник-дембель Ананьев, бывший на службе у Украины, плюнул в лицо бывшему десантнику Шейнину, который ведущий Первого канала Останкино.
Бывшие военнослужащие, а ныне пропагандисты, встретились в аптеке в Италии в городе Верона.
Мир тесен!
Один хотел другому нассать в туфлю, но не получилось, поэтому ограничился словами и плевком в рожу. Другой отнесся к этому философски, почти как образец для подражания всем Путин.
За такие деньги, которые позволяют по Италиям ездить, можно и не такое стерпеть? Лишь бы не было скандала и с телеканала не уволили.
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(без названия)
дждждлждлжл написал 11.03.2018 08:55
Дык ить, г-н главред, скока вам повторять-то: вальцманат и жидокагебат - близнецы-братья, - антинациональные системы насилия и подавления временно разделенной Русской Нации, высшие формы организации обогащения верхушек правящих клан-классов, смотрящих от богоизбранного племени за "этой страной".
...впр., пустое, - мона банить...
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Мне плевать на Донбасс!!!
Москвич1974 написал 11.03.2018 08:53
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рашеговнии приходит ж...а ?
;. написал 11.03.2018 08:17
рашеговнии приходит ж...а !
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представим, что зачистка прошла успешно...
брэд написал 11.03.2018 08:09
Об этой зачистке все слышат уже не первый год. Поросенко обещал провести ее за несколько часов в 2014. Сегодня что там у нас на календаре?
Волнения поддерживают кстати и в ОРДЛО. Им же нужно как-то оправдывать то, что происходит.
Ну а теперь представим, что зачистка прошла успешно, и украинские войска вышли к границе УССР. Что дальше?
Конец психозу, военной истерии? И тогда придется обращать внимание на разруху в стране? На что переквалифицируются "блогеры"?
Существование ОРДЛО оказывается очень кстати, можно отвлекать внимание от внутренних проблем Украины на "агрессию России". Поэтому я думаю. что никакой зачистки не будет.
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