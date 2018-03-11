"Диванные войска" получили указивку от своего главкома

Порошенко провел закрытую встречу с блогерами. На ней в том числе обсуждался вопрос вводе миротворцев ООН на территорию Донбасса, на своей странице в фейсбуке написал блогер Мартин Брест.

По его словам, украинские власти готовятся к быстрой силовой зачистке Донбасса — после того, как миротворческие силы возьмут под контроль границу с Россией.

«Короче, что я понял после вчерашней встречи. План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть». После вывода русских силы АК «ЛДНР» оценивают примерно в 15 тысяч человек. Как пойдёт сама зачистка — мало кто может спланировать», — сообщил Брест.

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Чем блогер отличается от журналиста?

Он не связан никакой профессиональной этикой - это ведь не профессия, хоть и позволяет неплохо зарабатывать. Он не связан законом о СМИ. И в отношении него власть тоже не имеет никаких законных обязательств. Зато может иметь с ним незаконные отношения, и делать это совершенно открыто, даже демонстрируя этим свое прогрессивное нутро.

Вот можете себе представить, что президент европейской страны проводит лично "накачку" журналистов, да еще и открыто находящихся у него на содержании?

Нет, конечно, даже в таких авторитарных странах, как Россия, встречи прессы с лидером страны имеют вполне определенный формат, они публичны по определению.

С блогерами проще - как незабвенный Никита Сергеевич, г-н Порошенко вполне может называть прикормленных им блогеров "моими автоматчиками". Ну или как блогер Рогозин нызывал свою партию, впоследствии принесенную в жертву карьере, "спецназом президента".

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Порошенко не скрывает, что его режим существует с одной целью - "сдерживания России". С точки зрения интересов украинского народа эта власть абсолютно бессмысленна - этих интересов для нее просто не существует. Собственно, ее кредо по отношению к гражданам собственной страны (а жители Донбасса считаются гражданами Украины, иначе с чего бы их "освобождать") высказано абсолютно определенно: «без оружия — живи, с оружием — смерть». Ничего кроме разрешения "Живи!" от киевской власти для граждан не предусмотрено.

То, что криминальный режим в Москве продолжает взаимовыгодные отношения с откровенно людоедским режимом в Киеве, говорит явно не в его пользу. Ни в пользу ума, ни в пользу инстинкта самосохранения.

Другое дело, если режим воров рухнет под натиском режима людоедов, люди навряд ли обрадуются.

А.Б.