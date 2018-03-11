Китайские депутаты разрешили Си Цзиньпину править бессрочно

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку в Конституцию страны, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками, сообщает РИА Новости.
Из пункта основного закона страны, в котором говорится, что «период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСПН и не может превышать двух сроков подряд», уберут упоминание об ограничении двумя сроками. Таким образом, председатель КНР Си Цзиньпин может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа. Согласно действующей конституции, он должен был уйти в отставку в 2023 году.
Кроме того, депутаты проголосовали за внесение в текст Конституции имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. Согласно этой поправке, в преамбуле Основного закона, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится и фраза: "Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".
Депутаты ВСНП, ежегодная сессия которого проходит в Пекине с 5 по 20 марта, также проголосовали по внесению поправок в более чем 20 статей конституции.
но не сейчас написал 11.03.2018 15:06
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справедливость неизбежна - но не сейчас!
Слава богу что люди стареют и умирают!
Человечеству рано еще продлевать жизнь до 1000 лет...
вот когда уйдут очколизы и чел станет разумным - вот тогда ...
все еще нас ждет написал 11.03.2018 15:00
.
Должность диктатора присутствует и сейчас, под титулом Верховного Главнокомандующего.
- все еще нас ждет - китай подал пример....
jasmina написал 11.03.2018 14:31
jasmina написал 11.03.2018 14:28
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Левон Георгиевич Казарян написал 11.03.2018 14:25
.
Должность монарха или диктатора в "спящем" виде присутствует и сейчас, под титулом Верховного Главнокомандующего.
потому написал 11.03.2018 13:54
Левон Георгиевич Казарян написал 11.03.2018 13:38
Сергей7 написал 11.03.2018 13:24
ну Случайный прохожий написал 11.03.2018 13:01
А.Каммерер написал 11.03.2018 12:30