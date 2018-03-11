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Московский листок

Китайские депутаты разрешили Си Цзиньпину править бессрочно

Опубликовано 11.03.2018 в разделе комментариев 10

Китайские депутаты разрешили Си Цзиньпину править бессрочно

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку в Конституцию страны, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками, сообщает РИА Новости.

Из пункта основного закона страны, в котором говорится, что «период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСПН и не может превышать двух сроков подряд», уберут упоминание об ограничении двумя сроками. Таким образом, председатель КНР Си Цзиньпин может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа. Согласно действующей конституции, он должен был уйти в отставку в 2023 году.

Кроме того, депутаты проголосовали за внесение в текст Конституции имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. Согласно этой поправке, в преамбуле Основного закона, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится и фраза: "Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".

Депутаты ВСНП, ежегодная сессия которого проходит в Пекине с 5 по 20 марта, также проголосовали по внесению поправок в более чем 20 статей конституции.

 



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Всего комментариев к статье: 10
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справедливость неизбежна
но не сейчас написал 11.03.2018 15:06
все еще нас ждет написал 11.03.2018
-
справедливость неизбежна - но не сейчас!
Слава богу что люди стареют и умирают!
Человечеству рано еще продлевать жизнь до 1000 лет...
вот когда уйдут очколизы и чел станет разумным - вот тогда ...
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Должность диктатора присутствует и сейчас
все еще нас ждет написал 11.03.2018 15:00
Левон Георгиевич Казарян написал 11.03.2018В
.
Должность диктатора присутствует и сейчас, под титулом Верховного Главнокомандующего.
- все еще нас ждет - китай подал пример....
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мы получили кредит на ремонт нашего дома
jasmina написал 11.03.2018 14:31
Мы с мужем искали кредит на ремонт нашего дома. Мы подали заявку на кредит в наш банк, но безуспешно. Затем мы прочитали показания по кредиту на этом сайте в отношении г-на Энцо, мой муж связался с ним, и он согласился предоставить нам кредит. Он предоставил нам кредит в размере 70 000 левов на гибких условиях. Сегодня мы выплачиваем кредит каждый месяц без каких-либо проблем. Вот его электронная почта: enzo0026@gmx.com
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получихме заем за обновяване на нашата къща
jasmina написал 11.03.2018 14:28

Съпругът ми и аз търсихме заем за обновяване на нашата къща. Кандидатствахме за кредит в нашата банка, но без успех. След това прочетохме свидетелство за заема на този сайт във връзка с г-н Enzo, съпругът ми се свърза с него и той се съгласи да ни предостави заема. Той ни е дал заем от 70 000 лева при гъвкави условия. Днес изплащаме заем всеки месец без никакъв проблем. Ето неговия имейл: enzo0026@gmx.com
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 11.03.2018 14:25
В Древнем Риме выбирали диктаторов на ограниченный период, и даже неограниченный (Суллу).
.
Должность монарха или диктатора в "спящем" виде присутствует и сейчас, под титулом Верховного Главнокомандующего.
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Re: почему7
потому написал 11.03.2018 13:54
Потому что, как только правитель получает неограниченные полномочия,он первым делом перестает ограничивать срок этих неограниченных полномочий.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 11.03.2018 13:38
Интересно, почему в современной мировой политической практике не применяется вариант правления на ограниченный период, но с неограниченными полномочиями?
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(без названия)
Сергей7 написал 11.03.2018 13:24
Китай уже много раз через такие циклы деградации элит проходил. И не только Китай.
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(без названия)
ну Случайный прохожий написал 11.03.2018 13:01
Ничем хорошим для Китая это не кончится.главным достижением Ден Сяопина было то,что он ...ушел!Сам ушел,на вершине могущества и славы,еще достаточно здоровым человеком,в полном уме и здравой памяти.Ушел сам и завещал это своим приемникам.Во многом гигантский экономический скачек Китая вызван этим.Что же,Китай взял пример с Северного соседа,что он неоднократно делал на протяжении последних ста лет.Последствия будут аналогичными,но рис пока будет.Пока.
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(без названия)
А.Каммерер написал 11.03.2018 12:30
Ничего хорошего ни для социализма с китайской спецификой, ни для самого Китая, ни для Си Цзыпина это не принесет. По мере ребывания у власти человек застревает в своих прежних представлениях, утрачивает чувство реальность и связь с окружающим миром, начинает веровать в свое величие и непогрешимость. А время идет вперед, требуя новых решений и всячески разрушая эту веру правителя в свою гениальность. Заканчивается все это очень плохо и для правителя(часто)и для его страны(всегда).
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