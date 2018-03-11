Китайские депутаты разрешили Си Цзиньпину править бессрочно

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку в Конституцию страны, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками, сообщает РИА Новости.

Из пункта основного закона страны, в котором говорится, что «период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСПН и не может превышать двух сроков подряд», уберут упоминание об ограничении двумя сроками. Таким образом, председатель КНР Си Цзиньпин может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа. Согласно действующей конституции, он должен был уйти в отставку в 2023 году.

Кроме того, депутаты проголосовали за внесение в текст Конституции имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. Согласно этой поправке, в преамбуле Основного закона, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится и фраза: "Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".

Депутаты ВСНП, ежегодная сессия которого проходит в Пекине с 5 по 20 марта, также проголосовали по внесению поправок в более чем 20 статей конституции.