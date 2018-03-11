Перезахоронит ли Путин "красных" и "царских", как перезахоронил Деникина и Каппеля?

Власти Вильнюса потребовали убрать надгробия с могил солдат СССР и Царской России, установленные ассоциации "Забытые солдаты". Чиновники заявили, что установка надгробий не согласована должным образом, но времени на то, чтобы повторно пройти процедуру, не оставили, заявил в интервью РИА "Новости" руководитель ассоциации Виктор Орлов.

На Антакальнисском кладбище в одной из могил перезахоронены останки солдат русской императорской армии, погибших в 1915 году при обороне Вильны. В другой могиле захоронены шесть советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.

Вильнюсское самоуправление потребовало демонтажа надгробий на обеих могилах. Обосновывается это письмом департамента по культурному наследию Литвы, который сообщил о сомнениях в идентификации останков.

Орлов говорит, что чиновники требуют либо демонтировать надгробия, либо заново пройти процедуру по легализации оформления. "По определению понятно, что до 31 марта это сделать нереально. Процесс растягивается до полугода", - сообщил он.

Орлов подчеркнул также, что в настоящий момент ведется судебное разбирательство по этим фактам и суд еще не вынес решения. "Забытые солдаты", по его словам, обратились к властям столицы с письмом отложить демонтаж до вердикта суда.

Ранее департамент по культурному наследию назначил ассоциации "Забытые солдаты" штраф в размере более 1,4 тысячи евро за то, что процедура перезахоронения ассоциацией не была согласована с МИД и Минкультом Литвы, а также в связи с тем, что на одном из надгробий изображен контур пятиконечной звезды.

Деятельность литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" направлена на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на основе медальонов, наград и архивных документов.

От редакции: Вопрос о пререзахоронении и вообще возможности покоиться в той земле, за которую отдали жизни - конечно, вопрос не для мёртвых, которые сраму не имут. Это для нас, живых, вопрос. Он ставился в Прибалтике, мы помним, начинался этот нарыв с Бронзового солдата в 2007-м - когда наши недавние братья-эстонцы посчитали неуместным для центра Таллинна такое захоронение (своих освободителей от гитлеровцев). Отметим, что какой-то явной советской символики, которую нынче там считают подсудной - на памятнике не имелось. Просто стоял солдат Красной Армии, который своей массивной и скорбящей фигурой давил на неокрепшее национальное самосознание постсоветской демократии эстонцев... В ходе защиты памятника пролилась реальная кровь - однако его всё же перенесли подальше, вместе с покоившимися под памятником останками советских воинов.

Важно тут, что Россия, тогда уже давно Путинская Россия позволяла себе точно такие же гробокопательские выходки. НПО им. Лавочкина по приказу тогдашнего городского главы Химок Стрельченко - было вынуждено перенести захоронение своих героических сотрудников, погибших в ходе защиты Советской Родины, той же самой, что защищали и в Эстонии... Гробокопательством занимаются с тех пор на территории бывшего СССР много где и всё чаще - что поделать, нечем заняться регрессирующему социуму больше. Теперь вот звёздочки пятиконечные мозолят глаза европейцам - но почему-то более полувека такого недуга в Евросоюзе не наблюдалось, ведь от гитлеровского ига освбождали Европу красноармейцы именно под этой символикой, и вполне логично она увенчала захоронения героев... Увы, там где маршируют ветераны Ваффен-СС - наверное, как и в Киеве, нет уже места даже памяти о подвиге советского солдата, советского Интернационала, который победил нацизм в 1945-м, но вот отдельных лесных братьев всё же оставил живыми, и теперь они мстят даже мёртвым.

Недавно аж в Индии был правыми вандалами снесён памятник Ленину, не просто снесён, а и осквернён под видеозапись - как и тот памятник работы Вучетича, который в Киеве якобы охраняло ЮНЕСКО... МИД РФ не издал по данному поводу ни единой нотки, ни малейшего писка. А что делают с такими? Правильно - падающих подталкивают, чем решили заняться теперь и в Латвии. И что теперь попробует тявкнуть по данному жуткому поводу Сергей Лавров - мне вот крайне интересно, я ведь был свидетелем даже его пожеланий в посольстве Венесуэлы, чтоб Боливарианская революция продолжалась (там, подальше от РФ)... Но пока продолжается лишь контрреволюция 1991-го, правопреемником и просто наследником которой являтся работодатель Лаврова - Путин. А вот он ставит памятники только героям Православия и Реакции (священникам, царям) - а перезахоранивает (на свои личные скромнейшие сбережения) останки исключительно беляков, местами склонных к фашизму (одобрявшим нацизм, как сын помещика Иван Ильин): Деникина, Каппеля, Ивана Ильина. Не предложит ли Лавров в порядке предвыборного пиара Путину "разбавить" эту белую бражку в земле Эрэфии "красненьким", спасти захоронения от осквернения "европейцами"?! Это вряд ли, как говорил товарищ Сухов. Путин - за белых, потому и флаг над РФ такой, не флаг Великой Победы.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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