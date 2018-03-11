Мат Жириновского пройдёт экспертизу Чайки

Центральная избирательная комиссия России направила обращение в Генпрокуратуру в связи с нецензурной бранью, которую позволил себе кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский в отношении Ксении Собчак на теледебатах. Об этом, как передает "Интерфакс", рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ.

"Да, один из кандидатов это безобразие позволил себе - нецензурную брань. И мы сразу отреагировали - соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру. Мы должны следить, чтобы наших кандидатов никто не обижал. Поэтому наши замечания тем, кто некорректно ведет себя по отношению к ним. А что уж они между собой, как они общаются, это дело их культуры, воспитания и этики. И ЦИК не может им махать пальчиком", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что комиссия обязана следить, чтобы кандидатам жестко предоставляли те часы и минуты, которые им положены, чтобы они не нарушали закон. "Кандидаты не дети малые, чтобы ставить их в угол", - добавила глава ЦИК.

Памфилова также добавила, что все зарегистрированные кандидаты теперь уже точно дойдут до выборов, поскольку уже по закону никого нельзя снять. "Все те восемь кандидатов, которые внесены в бюллетень, дойдут до финишной прямой. Была такая возможность, если бы кто-нибудь из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта. И тогда суд мог бы рассмотреть это за 5 дней до выборов. Сегодня уже не реально", - подчеркнула председатель комиссии.

Как стало известно на прошлой неделе, Ксения Собчак решила подать в суд на Жириновского из-за оскорблений в ее адрес. В предвыборном штабе Собчак отметили, что кандидат от ЛДПР "позволил себе публично, в крайне неприличной, в том числе нецензурной форме оскорбить, то есть унизить честь и достоинство кандидата на должность президента РФ".

"В частности, из уст Жириновского в адрес Собчак в присутствии других кандидатов в президенты РФ и ведущего программы прозвучали бранные слова. Это было слово "идиотка" - что, согласно словарю Ожегова, означает "глупый человек, тупица (бранное слово)". А также "отвратительная сука" - это словосочетание, согласно словарю Ожегова, означает "вызывающий отвращение негодяй (бранное слово)", - пояснили сторонники Собчак.

В ее штабе уверены в том, что действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ: оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации.

Жириновский, в свою очередь, заявил о намерении подать заявление в Генпрокуратуру в связи с инцидентом в студии "России-1". По мнению лидера ЛДПР, Собчак необходимо осудить по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") за то, что она облила его водой.

От редакции: Предсказать вам реакцию миллионеров в Генпрокуратуре, которые "под Чайкой" летают, и Памфиловой, тоже миллионерши реакцию? Нет, не снимут они Жириновского, даже дела не заведут - тут целесообразность важнее, без него балаган будет неполным, невесёлыми станут выборА! Народ ведь не голосовать туда ходит: весёлый намечается выходной, утром тяпнуть водочки сто пятьдесят, за лучшее будущее России без большевиков (лозунг Жириновского), закусить бутербродиком на выборАх, потом догнаться поллитрой - и работа электората сделана. А кому захочется голосовать без веселья, без мата? Нет, на такие выборА не подём, нам только с хардкором, с жирком, с Жириком давай! Он сколько ни матерился, даже в адрес "американских коллег" - всё говорили компетентные органы, что это человек, похожий на Жириновского, но не он.

Д.Ч.

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