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Московский листок

Удальцов приехал в Пензу и раздал газеты за Грудинина

Опубликовано 11.03.2018 в разделе комментариев 2

Удальцов приехал в Пензу и раздал газеты за Грудинина

Лидер Левого Фронта Сергей Удальцов и координатор общественного движения дольщиков России Игорь Ассанов прибыли в Пензу утром 11 марта.

Визит Сергея Удальцова в Пензу начался с посещения центрального рынка, где он на остановках общественного транспорта, вместе с соратниками распространил агитационные материалы кандидата в президенты России Павла Николаевича Грудинина.

http://leftpenza.ru/news/sergej_udalcov_pribyl_v_penzu/2018-03-11-1441

Судя по всему, раздача газет была ключевым мероприятием визита. Митинг собрал около 200 человек, что для небольшой Пензы неплохо, но важным мероприятием в поддержку "народного кандидата" это назвать трудно.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ну очень любопытный написал 11.03.2018 15:28
А митинг согласовали?Никого не задержали?Никому не угрожали?И только 200 человек?А подсчитали точно?Странно.А на предприятиях прийти не заставляли?Еще страннее.
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Ну. так верно..
Szanya написал 11.03.2018 15:16
Ну, так выходит мало власть Тов.Удальцова прессовала, маленький срок вкатила, не озлобился на Гаранта, если согласен играть по его правилам. И это Левые Товарищи, по-моему, каюк движению с такими Товарищами, и Гарант пока может спать спокойно..
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