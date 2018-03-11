Удальцов приехал в Пензу и раздал газеты за Грудинина

Лидер Левого Фронта Сергей Удальцов и координатор общественного движения дольщиков России Игорь Ассанов прибыли в Пензу утром 11 марта.

Визит Сергея Удальцова в Пензу начался с посещения центрального рынка, где он на остановках общественного транспорта, вместе с соратниками распространил агитационные материалы кандидата в президенты России Павла Николаевича Грудинина.

http://leftpenza.ru/news/sergej_udalcov_pribyl_v_penzu/2018-03-11-1441

Судя по всему, раздача газет была ключевым мероприятием визита. Митинг собрал около 200 человек, что для небольшой Пензы неплохо, но важным мероприятием в поддержку "народного кандидата" это назвать трудно.