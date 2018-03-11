Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинскому покойнику теперь дается 72 часа на оформление формальностей

Опубликовано 11.03.2018 в разделе комментариев 1

украина война рф дружба
Украинскому покойнику теперь дается 72 часа на оформление формальностей

С 15 марта украинские морги перестанут принимать тела умерших без справки о проведении судебно-медицинской экспертизы. Таким образом, похоронить покойника на Украине можно будет только по решению суда - в уголовно-процессуальный кодекс внесены изменения, касающиеся порядка проведения судмедэкспертизы трупа в течение 72 часов.

Раньше следователь был волен назначать экспертизу по своему усмотрению либо не назначать вовсе, если это не требуется, но после принятия поправок ее будет назначать следственный судья. Согласно новому порядку, утвержденному Верховной Радой, следователь сначала должен обратиться к прокурору, а потом — к следственному судье.

Из-за нового закона затянется и сам процесс захоронения, что для крупного города составит большую проблему. Это в деревне сохранять тело покойника в доме до самых похорон - норма. В городской квартире это катастрофа. Скажем, в Москве труп вывозят сразу же, этим занимается специальная служба под контролем полиции. И уже когда тело находится в городском морге, решаются все проблемы с похоронами, экспертизами и прочим.

Но нынешнее руководство Украины - это и есть лица с сельским сознанием, и господствующая на сегодняшней Украине идеология Бандеры - это сельская по сути идеология. Если германский нацизм был идеологией мелких лавочников, то украинский - идеология кулачества, "выбившегося в люди". "Идеология победившего быдла", если использовать это слово в его первичном значении, которое придавали ему польские паны.

Городская среда для этой идеологии абсолютно чуждая и враждебная. Во всем, даже в мелочах. Отсюда и носители этой идеологии - исконно сельское население западной Украины, а противники - это население урбанизированного промышленного юга и востока страны.

PS. Ну и интересно, как голосовали за этот закон депутаты от крымско-татарского меджлиса, считающиеся мусльманами. Ислам рекомендует хоронить покойника в первые сутки после смерти, что никак не укладывается в 72 часа... Мусульман на Украине сегодня до 2 миллионов.

А.Б.



Рейтинг:   2.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Тыбл ядь совсем oxуел?
Крон Принц Маячок Алибабаевич написал 11.03.2018 16:20
Тыбл ядь совсем оxуел баран eбанный?
Порошенко людоед? С трудом выслал Саакашвили!
А Путин убил Скрипаля, Немцова, Литвиненко.....
Уничтожены тысячи украинцев. Сотни тысяч сирийцев. Пидaраса Мухина старпера чуть не посадили. Тюрьмы рассии переполнены.
Цензура oxуенная. Ты вот не пишешь и половину от необходимого, потому что боишся.
.....
Oпизидинела пpошма баран!? Украина защищает территорию свою наводненную русской уголовщиной.
.....
Ты бл конченная мpазь и трус. Сдохнешь в собственной блевотине на трупах жены и детей. Погань....
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ахтунг! Снег в городе!
Ахтунг! Снег в городе!
11.03.2018
Кремль нуждается хоть в ком-то глупей себя
Кремль нуждается хоть в ком-то глупей себя
11.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинскому покойнику теперь дается 72 часа на оформление формальностей (1)
Удальцов приехал в Пензу и раздал газеты за Грудинина (2)
Днепропетровскую область национально памятные "щирые" хотят называть по-гитлеровски (3)
Мат Жириновского пройдёт экспертизу Чайки (2)
Перезахоронит ли Путин "красных" и "царских", как перезахоронил Деникина и Каппеля? (0)
Китайские депутаты разрешили Си Цзиньпину править бессрочно (10)
"Диванные войска" получили указивку от своего главкома (65)
Ахтунг! Снег в городе! (5)
Новый Уренгой. Ночное задержание (0)
"Сильный президент - сильная Россия". Какой еще силы не хватает Путину? (36)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Дoма лазарет
Максим Калашников Максим Калашников: Кампанию Грудинина добивают его же "соратники" и не слишком удачные ходы?
Максим Калашников Максим Калашников: КРИЗИС РАСПЛОДИВШИХСЯ ВОЛКОВ
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Выигрывает тот, в чьей голове не каша, а стройное мировоззрение
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss