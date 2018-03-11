Украинскому покойнику теперь дается 72 часа на оформление формальностей

С 15 марта украинские морги перестанут принимать тела умерших без справки о проведении судебно-медицинской экспертизы. Таким образом, похоронить покойника на Украине можно будет только по решению суда - в уголовно-процессуальный кодекс внесены изменения, касающиеся порядка проведения судмедэкспертизы трупа в течение 72 часов.

Раньше следователь был волен назначать экспертизу по своему усмотрению либо не назначать вовсе, если это не требуется, но после принятия поправок ее будет назначать следственный судья. Согласно новому порядку, утвержденному Верховной Радой, следователь сначала должен обратиться к прокурору, а потом — к следственному судье.

Из-за нового закона затянется и сам процесс захоронения, что для крупного города составит большую проблему. Это в деревне сохранять тело покойника в доме до самых похорон - норма. В городской квартире это катастрофа. Скажем, в Москве труп вывозят сразу же, этим занимается специальная служба под контролем полиции. И уже когда тело находится в городском морге, решаются все проблемы с похоронами, экспертизами и прочим.

Но нынешнее руководство Украины - это и есть лица с сельским сознанием, и господствующая на сегодняшней Украине идеология Бандеры - это сельская по сути идеология. Если германский нацизм был идеологией мелких лавочников, то украинский - идеология кулачества, "выбившегося в люди". "Идеология победившего быдла", если использовать это слово в его первичном значении, которое придавали ему польские паны.

Городская среда для этой идеологии абсолютно чуждая и враждебная. Во всем, даже в мелочах. Отсюда и носители этой идеологии - исконно сельское население западной Украины, а противники - это население урбанизированного промышленного юга и востока страны.

PS. Ну и интересно, как голосовали за этот закон депутаты от крымско-татарского меджлиса, считающиеся мусльманами. Ислам рекомендует хоронить покойника в первые сутки после смерти, что никак не укладывается в 72 часа... Мусульман на Украине сегодня до 2 миллионов.

А.Б.