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Московский листок

Днепропетровскую область национально памятные "щирые" хотят называть по-гитлеровски

Опубликовано 11.03.2018 в разделе комментариев 3

украина позор рейх неонацизм декоммунизация
Днепропетровскую область национально памятные "щирые" хотят называть по-гитлеровски

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович выступил за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Как отмечает РИА "Новости", Вятрович известен как активный борец с "коммунистическим прошлым" страны и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду всего, что связано с Советским Союзом.

"Сичеславская область - это единение современной Украины с Украиной казацкой", - написал директор на своей странице в Facebook после обсуждения данного вопроса с членами общественных организаций.

Агентство напоминает, что в прошлом месяце глава Института национальной памяти допустил возможность переименования Верховной Рады. По мнению Вятровича, нынешнее название украинского парламента является "советским наследием". Он заявил, что правильно было бы называть Раду "Национальным собранием Украины".

- Вот кто бы обрадовался, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - кто бы просто был счастлив такому переименованию, так это величайший реформатор самостийной Украины, Адольф Алоизович Гитлер! Ведь при нём, во время длительной оккупации вермахтом, как называлось Запорожье - не помните? С 1941-го Сичеславом город назывался, в том-то и дело. Так что те, кто отрицал наличие неонацизма и вообще крена в Третий рейх у постмайданных властей Украины, теперь заткнутся: не город, в котором укронацики свалили самый большой в Европе памятник Ленину, так область будет зваться по-гитлеровски, всё на круги своя...

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Всего комментариев к статье: 3
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Бредо написал 11.03.2018 16:53
Да у нас этих вятровичей до ЭХОуя.
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(без названия)
Всевыврете написал 11.03.2018 16:38
Сичеславом город назывался в 1918 году. Какие автору гитлеры приснились? Может афтар перепутал Алоизича с Фридрихом Вильгельмом Виктором Альбертом Прусским? Хотя какая разница? Тот и тот немец.
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у меня вопрос другой написал 11.03.2018 15:59
почему на ЛНР до сих пор Луганск называют по гитлеровски, а не по советски - Ворошиловградом????
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